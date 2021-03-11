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Степанов про рік боротьби з COVID-19 в Україні: Ми прокинулися в новій реальності, події можна порівняти з початком війни на Донбасі

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Степанов про рік боротьби з COVID-19 в Україні: Ми прокинулися в новій реальності, події можна порівняти з початком війни на Донбасі

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підбив підсумки першого року пандемії COVID-19 в Україні.

Про це Степанов повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні рік, як ВООЗ оголосила пандемію Covid-19 у світі. Рік тому ми прокинулися у новій реальності, яка змусила нас посунути рамки звичного комфорту. Ті події можна порівняти з початком війни на Донбасі. Той самий страх перед невідомим...На лінії вогню опинилися медики. Вони були на передовій боротьби з нікому невідомим вірусом. Коли ще не було ні масок, ні ліків, ні вакцини – вони робили все, щоб врятувати якомога більше життів", - зазначив міністр.

За словами Степанова, часи повного локдауну минулого року були важкими.

"Але вони дали змогу уповільнити темпи поширення коронавірусної чуми, дати нам дорогоцінний час на перебудову розваленої медичної системи. Час показав: наша стратегія була ефективною. Ми змогли не лише тримати руку на пульсі і збити висоту перших двох хвиль пандемії, але й підготовленими зустріти третю хвилю", - підкреслив глава МОЗ.

"Сьогодні в Україні є вакцина. І ми нарощуємо темпи вакцинації щодня, всупереч протидії коронавірусних колаборантів. Певен, ми вистоїмо, як у боротьбі з коронавірусним ворогом, так і в боротьбі з внутрішніми, політичними опонентами, які намагаються хайпанути на темі вакцини" , - підсумував Степанов.

Читайте також: Не думаю, що питання про відставку Степанова буде розглянуто найближчим часом, - Разумков

Степанов про рік боротьби з COVID-19 в Україні: Ми прокинулися в новій реальності, події можна порівняти з початком війни на Донбасі 01
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Топ коментарі
+17
угу. только после начала войны "папередники" страну подняли а вы все просрали. наполеоны-чемпионы
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11.03.2021 17:48
+14
Степанов враг Украины. Тестирование провалил, маски продал, концентраторы и кислород не обеспечил, вакцину по "секретной" цене купил. Даде в своем министрерстве порядок навести не может. Вот уж "сделали, так сделали". Ну и что вы "Зробили"?
Степанов о годе борьбы с COVID-19 в Украине: Мы проснулись в новой реальности, события можно сравнить с началом войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 6812
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11.03.2021 17:53
+11
А Буковель с вторжением врагов?
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11.03.2021 17:54
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Это слова "мастера спорта по борьбе с коронавирусом"....
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11.03.2021 17:46 Відповісти
Представляю, что было бы со страной, окажись они у власти в начале 2014 го года...
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11.03.2021 18:04 Відповісти
Их бы не было от слова совсем, это уж точно.
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11.03.2021 19:24 Відповісти
Глава МОЗ Словаччини пішов у відставку через російську вакцини "Супутник V", Степашка, давай у відставку, ти все провалив, антидоктор.
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11.03.2021 23:12 Відповісти
угу. только после начала войны "папередники" страну подняли а вы все просрали. наполеоны-чемпионы
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11.03.2021 17:48 Відповісти
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11.03.2021 18:10 Відповісти
ты не поймешь. иди пасись дальше
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11.03.2021 18:18 Відповісти
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11.03.2021 18:22 Відповісти
тебе ж сказали н.. иди
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11.03.2021 18:24 Відповісти
Не общайтесь с кретином. Или с тролем. Впрочем КАКАЯ РАЗНИЦА? Троль это тот же кретин.
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11.03.2021 18:26 Відповісти
"+1000%" это в одиннадцать раз
еще вопросы есть почему "ты не поймешь"?
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11.03.2021 18:29 Відповісти
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11.03.2021 18:39 Відповісти
у тебя память тапка. твой же пост
Коммуналка +1000%?
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11.03.2021 18:40 Відповісти
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11.03.2021 18:49 Відповісти
Он имел в виду, что они подняли курс доллара, цены и тарифы.
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11.03.2021 18:23 Відповісти
принудительная вакцинация биоматериала поправит ситуацию.
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11.03.2021 17:49 Відповісти
Какая вакцинация, если сами медики отказываются вакцинироваться?
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11.03.2021 17:55 Відповісти
медицинский биоматериал, добавить нечего.
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11.03.2021 18:02 Відповісти
Набридло вже це все
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11.03.2021 17:51 Відповісти
Степанов враг Украины. Тестирование провалил, маски продал, концентраторы и кислород не обеспечил, вакцину по "секретной" цене купил. Даде в своем министрерстве порядок навести не может. Вот уж "сделали, так сделали". Ну и что вы "Зробили"?
Степанов о годе борьбы с COVID-19 в Украине: Мы проснулись в новой реальности, события можно сравнить с началом войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 6812
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11.03.2021 17:53 Відповісти
Враг Украины- это ты фрол.
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11.03.2021 18:04 Відповісти
От кляті Порохоботи! Скажи ж?
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11.03.2021 18:10 Відповісти
Только вот не надо тут про мед реформу при Барыге вспоминать, как благо. Степанов продолжил начатое Супрун уничтожение медицины в Украине. Эти семейные врачи тупо провалились, как показал коронавирус. Не дозвонишься, не достучишься до них и все на всех глубоко... Никаких возвратов барыг! Степанов о годе борьбы с COVID-19 в Украине: Мы проснулись в новой реальности, события можно сравнить с началом войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 2669
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11.03.2021 18:16 Відповісти
Когда вы, зебилы, научитесь отвечать за СВОЙ выбор и за работу выбранного вами стада? Ты еще сюда Кравчука прилепи, как он совковую медицину поламал.
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11.03.2021 18:40 Відповісти
А Буковель с вторжением врагов?
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11.03.2021 17:54 Відповісти
И без этого никаких сомнений не было
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11.03.2021 18:02 Відповісти
Степанов балобол ! Как и его хлзяин-клоун
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11.03.2021 17:57 Відповісти
Он не балабол. Он ВОР. Как и его хозяин-фигляр без диплома клоуна.
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11.03.2021 18:27 Відповісти
Герой, вот чье имя надо давать стадионам. Проснулся, осмотрелся и на передовую, готов ко всему.
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11.03.2021 17:58 Відповісти
мы проснулись в новой реальностиИсточник: https://censor.net/ru/n3252753

С добрым утром, Cтепашка. Как спалось?
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11.03.2021 17:59 Відповісти
Когда еще не было ни масок, ни лекарств, ни вакцины - они делали все, чтобы спасти как можно больше жизней", - отметил министр.

Лишь бы пи..еть пламенно. Видели мы, как эти медики шарахались и чуть ли не палками подозрительных отгоняли Степанов о годе борьбы с COVID-19 в Украине: Мы проснулись в новой реальности, события можно сравнить с началом войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 4603
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11.03.2021 18:02 Відповісти
А потім їм стали доплачувати і вони затихли.
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11.03.2021 18:14 Відповісти
Хуже Степанова только Аваков. Продавать маски год назад, затем отдать ковидные деньги на ремонт дорог, а точнее распил бабла, затем тупо просрать полгода и оказаться осенью без кислорода во время второй волны, а сегодня на Закарпатье, людей с тяжелой формой тупо даже не лечат! Не хватает средств лечить тех, кого еще можно спасти!
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11.03.2021 18:02 Відповісти
да уж... оказывается бороться с пандемией это оказалось ни мелочь по карманам тырить .. тут еще мозги нужны и знания и опыт !!! - Степанида Ковидовна Зеленая .. Степанов о годе борьбы с COVID-19 в Украине: Мы проснулись в новой реальности, события можно сравнить с началом войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 8686
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11.03.2021 18:02 Відповісти
Степанов мелочь не тырил. Как-никак был зам.Главного налогового инспектора Украины.
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11.03.2021 18:47 Відповісти
хм.. это была ирония по поводу мелочи ... ну и ты подтвердил - ворюга-коррупционер еще тот...
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11.03.2021 18:52 Відповісти
Новая реальность - это толкнуть маски из госрезерва перед пандемией налево и за это никого не посадить
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11.03.2021 18:03 Відповісти
Новая реальность - это дороги строить , вместо оснащения больниц кислородом - и за это никого не наказать . Степанов не знал , что при ковид - главное дышать легким . Что легкие не способны дышать , а человеку без воздуха не жить ?
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11.03.2021 18:05 Відповісти
Новая реальность - это работающий Буковель , когда все зимние курорты Европы закрыты
Новая реальность - это футбольный матч в Киеве , когда в Европе без разрешения полиции нельзя вообще выходить
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11.03.2021 18:07 Відповісти
Новая реальность - это откаты от вакцин
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11.03.2021 18:07 Відповісти
А в целом не проспали, а просрали, извините за мой французкий, но иного сравнения не находжу.
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11.03.2021 19:19 Відповісти
ну, таки война обычно не где-то, а с кем-то (торговые партнеры), а если бы власти делали, то что должны были делать в таких ситуациях, типа, мобилизация, вооружение населения, закрытие границ и т.п., то возможно "войны на Донбассе" бы не было, а оставалась исключительно "война в Крыму"
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11.03.2021 18:05 Відповісти
Ещё бы с 2-й Мировой сравнил...
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11.03.2021 18:06 Відповісти
Ой дурак. Об эпидемии минимум за два месяца знали до того, как вирус попал к нам. Была возможность подготовиться. Вот только сам же Степанов, все что только можно было провалить в плане подготовки, успешно и провалил. И в чем тогда схожесть с вероломным нападением РФ?
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11.03.2021 18:07 Відповісти
Весь мир вакцинирование уже заканчивает. А что в Украине? Еще не начали, по сути.
Я молчу по качество индийской вакцины, так ее 700 тысяч всего зашло! А ведь, если вы планировали ею вакцинировть Украину, необходимо 80 миллионов доз, т.к. она 2 раза должна колоться! И колоть надо по миллиону в день, чтобы хотя бы за месяц вакцинировать Украину!Степанов как министр здравоохранения действует как диверсант и вредитель!
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11.03.2021 18:07 Відповісти
И у нас тоже интересно! Какая-то частная контора подала заявку в Агентство Медикамента и зарегистрировала Спутник лайка.Это в то время как преступное сосиалистическое правительство в отставке,даже не выделило деньги и не заключила ни один контракт на приобретение вакцин! Далее еще интереснее. Какая-то бывший министр здравоохрЕнения Главан предложила в парламенте "...приобретение государством,в случае острой необходимости,вакцин у частных предпринимателей..." Это разве не подготовленная схема воровства с применением "фирм прокладок" ?
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11.03.2021 18:07 Відповісти
Аж нарешті вони пробудились?! І то цілий рік дрімали? От придурки...
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11.03.2021 18:08 Відповісти
Степанов-соплеборец.
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11.03.2021 18:12 Відповісти
Сегодня в Украине есть вакцина,(которую расхваливал степанов иже с ним вакцинирующиеся на видосик ,)И мы наращиваем темпы вакцинации ежедневно, вопреки противодействию коронавирусных коллаборационистов, но в то же времья Правительства Италии, Норвегии и Исландии приняли решение приостановить использование препарата компании AstraZeneca для вакцинации населения от COVID-19 из соображений предосторожности. и это только начало дальше последует "снежный запретный ком" на использование
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11.03.2021 18:12 Відповісти
Степанов проснулся, а кто-о ему в пижаму нагадил.
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11.03.2021 18:15 Відповісти
Можешь назвать фамилию своего министра здравоохранения,страны там где ты живешь?😂🌷
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11.03.2021 18:23 Відповісти
В моей стране-Степанов.В твоей?😂🌷
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11.03.2021 18:30 Відповісти
Любопытны😂🌷 твои переживания.Я живу в Украине,а ты где?
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11.03.2021 18:44 Відповісти
Обычно коцапы очень стесняются этого вопроса.Еще часто коцапы после бана или деактива создают новый ник и опять быстро лезут на украинский сайт заботиться об Украине.А коцапам тут не место,тут люди общаются.Вот и поинтересовался😂🌷
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11.03.2021 18:58 Відповісти
так вы же мастера спорта в етой вирусной ерунде, а за год уже можно было и в международники подтянуться.
де сила, мощь, напор де? де вируснячий приговор?... ах да, спит обнюхный?
ну не будите - многие устают от куршавелей...
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11.03.2021 18:17 Відповісти
От Буковеля 😀😀😀
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11.03.2021 19:22 Відповісти
слушне зауваження... - навiть помiтив не той свiй косяк Степанов о годе борьбы с COVID-19 в Украине: Мы проснулись в новой реальности, события можно сравнить с началом войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 7515
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11.03.2021 19:30 Відповісти
"не помiтив" - та шо ж таке?
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11.03.2021 19:31 Відповісти
Точно, точно. Как перед войной ! Минздрав даже провёл несколько операций по срочному вывозу саниарных средств в виде масок и респираторов за границу. А потом через месяц поднял на них цены в 10 раз. Но они все-равно не скоро появились в продаже.
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11.03.2021 18:42 Відповісти
коли янєлох ідіот , міністр стєпанов не може не бути ідіотом.
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11.03.2021 19:18 Відповісти
работнічок....
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11.03.2021 19:53 Відповісти
"Мы проснулись в новой реальности"

Просыпаюсь с бодуна,
Денег нету ни хрена.
Отвалилась печень,
Пересохло в горле,
Похмелиться нечем,
Документы сперли,
Глаз заплыл,
Пиджак в пыли,
Под кроватью брюки.
До чего ж нас довели
Коммунисты-суки!
(с) 1991
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11.03.2021 20:39 Відповісти
Вначале войны никто не распродавал госрезервы, и стратегические предприятия никто до банкротства не доводил, а вы твари дорвались, а теперь они проснулись в новой реальности, чтоб вы и не проснулись вообще.
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11.03.2021 20:56 Відповісти
 
 