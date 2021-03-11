УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15767 відвідувачів онлайн
Новини Події Агресія Росії проти України Операція Об'єднаних сил
595 4
обстріл (21394) Донбас (21703)

Найманці РФ двічі обстріляли з АГС позиції ЗСУ біля Пищевика, втрат немає, - пресцентр ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

Найманці РФ двічі обстріляли з АГС позиції ЗСУ біля Пищевика, втрат немає, - пресцентр ОС

Від початку поточної доби найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Окупанти двічі обстріляли позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів недалеко від населеного пункту Пищевик. На інших ділянках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша.

Бойових втрат серед українських воїнів немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.

Читайте також: Воїни ОС на адмінмежі з окупованим Кримом тренуються шукати і знищувати диверсійно-розвідувальні групи ворога, - Наєв. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Терпилы из ГШ отчитались о своей бездеятельности...
показати весь коментар
11.03.2021 18:25 Відповісти
Наемники РФ дважды обстреляли из АГС позиции ВСУ возле Пищевика, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8439
показати весь коментар
11.03.2021 18:26 Відповісти
і вата, яка закликала в наш дім чужого солдата..
показати весь коментар
11.03.2021 18:33 Відповісти
Правильно будет российские оккупационные войска обстреляли, просто российские военные оделись в тряпки боевиков
показати весь коментар
11.03.2021 18:37 Відповісти
 
 