"Я сказав, що буде багато цікавих речей", - Данілов про обшуки в мережі АЗС, яку пов'язують з Медведчуком
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов прокоментував обшуки в мережі автозаправних станцій Glusco, яку пов'язують з депутатом Верховної Ради Віктором Медведчуком (ОПЗЖ), підкресливши, що всім доведеться відповідати за законом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Коли ми з вами зустрічалися на початку лютого, я сказав, що буде дуже багато цікавих речей щодо наведення порядку в нашій країні, і якщо хтось вкрав, якщо хтось поводиться стосовно держави не визначеним законодавством способом, він матиме те, про що ви зараз говорите", - сказав Данілов на брифінгу 11 березня.
Раніше, за годину до цього коментаря Служба безпеки України заявила, що "викрила масштабну операцію з "тіньової" реалізації неякісних нафтопродуктів. Як повідомляється в оприлюдненому 11 березня повідомленні, "орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн грн".
"Проводиться понад 140 санкціонованих обшуків у 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських суднах, 105 автозаправних станціях і 2 відділах митного оформлення", - сказано в повідомленні спецслужби.
Досудове розслідування триває і здійснюється процесуальне керівництво Офісу Генерального прокурора. Додаткові деталі в СБУ обіцяють повідомити пізніше.
Будь ласка, зачекайте...
Але ж ми знаємо,що Зєля-борцун з олігархами.(Очевидно,Бєні замало 40% АЗС )
Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев 10 марта провел в Киеве съемки фильма о провале операции по задержанию группы ЧВК Вагнера. Однако запись комментария с позицией Офиса президента, о которой якобы просил глава ОП Андрей Ермак, не состоялась из-за того, что он "без объяснений отменил встречу с Грозевым и какими-либо спикерами". Об этом в Facebook написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, ссылаясь на слова Грозева.
тов.данилов явно склонен к инриганству и легкому политическому флирту.
лучшеe ли ето качество для Секретаря Совета национальной безопасности и обороны?
ну уже не знаю - видимо ето лучший из худших....
Вспомнилось тут как зебилы получали оргазм, когда сучки Петушария при виде Пороха орали - "за что вы приследуете Анатолия Петушария??!"
-ожидают некоторое замедление падения рейтинга
-оправдание для подорожания нефтепродуктов на заправках,как же ,ведь некачественную дешевку вычищают
Навряд.
Великолепно🤪😂