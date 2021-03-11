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Новини Політика України
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Під час створення Центру протидії дезінформації використовувався досвід ЄС і НАТО, - Жовква

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Створення з ініціативи президента Володимира Зеленського Центру протидії дезінформації підтверджує, що Україна сьогодні перебуває на передовій боротьби з пропагандою та дезінформацією.

Про це заявив заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква під час участі у Всеукраїнському форумі "Україна 30. Культура, медіа, туризм", передає Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

"Такий Центр треба було створити щонайменше у 2014 році, коли разом з гібридною розпочалася інформаційна війна. Сьогодні він створюється. Ця ініціатива обговорюється й на міжнародному рівні. Про неї Президент України почав говорити влітку торік, він чітко заявив про цю ініціативу у своєму виступі на Генеральній асамблеї ООН у вересні 2020 року", – сказав Ігор Жовква.

Він наголосив, що в Україні ретельно вивчали досвід інших країн при підготовці до відкриття цього Центру, зокрема таких міжнародних інституцій, як НАТО і Європейський Союз, які перебувають на передовій боротьби з пропагандою.

Заступник керівника Офісу Президента розповів, що у Фінляндії з 2017 року діє міжнародна організація European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats, до якої входять дев’ять держав. Україна вивчала й цей досвід, а новостворений Центр протидії дезінформації також координуватиме свою роботу з цієї структурою.

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Ігор Жовква звернув увагу, що важливою складовою боротьби з пропагандою є медійна грамотність, і зусилля з її впровадження докладаються, наприклад, на рівні ЮНЕСКО. І наразі йде активна робота щодо винесення цього питання на рівень Генеральної Асамблеї ООН.

"Україна зараз на рівні свого дипломатичного корпусу приєднується до цих ініціатив, щоб включити до них і питання контрпропаганди", – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

На думку Ігоря Жовкви, навіть якби не було всіх цих міжнародних зусиль, Україна все одно мала б активно діяти у напрямку боротьби з пропагандою.

"Адже Україна сьогодні – на передовій боротьби з пропагандою. Але завдяки тому, що такі зусилля є, ми об'єднуємо наш потенціал. І нас підтримують всі ті країни, які вже здійснили свої конкретні зусилля у боротьбі з пропагандою. Вони підтримують зусилля Президента України, який зробив і буде далі робити внесок у світову боротьбу з пропагандою", – наголосив заступник керівника Офісу Глави держави.
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петуШарию яйца в тиски ))
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11.03.2021 18:36 Відповісти
Почему Украина должна смотреть на чей-то опыт вечно и всегда догонять кого-то??? Украине нужно исходить из своего опыта и трансцендентно расширять его исходя из ситуации внутри Украины и поступать так, что будет благо для Украины. И Украине пора стать самостоятельной страной (независимой в восприятии) и понять что не нужно оглядываться на кого-то, и понять, что страна принадлежит Украинскому государству, а государство - это народ и что будет благо для народа, то бишь для всего государства, то и нужно делать. И понять нужно, что можно поступать в Украине вообще, как угодно и никто ничего не может из вне указывать и исходя из интересов Украины, Украине нужно законодательно принять законы, которые запретят в стране - коллаборантов, и запретят олигархов(под олигархами имеется ввиду богатых людей, которые влияют на политику государства в своих интересах). И любое проявление свойств коллаборационизма и олиграхии - должно наказываться конфискациями всего имущества и тюремным сроком от 10 лет. И когда Украина будет защищать свое благо государства, тогда не Украина будет оглядываться, что там делали так, а в той стране так, а где-то еще как-то, а так не делали нигде и нельзя мол так делать - это все чушь! Нужно делать так, как надо и получается делать первыми, тогда будет потом другие страны оглядываться ссылаясь на Украину и делать также. Нужно не догонять вечно кого-то, а делать так, чтобы догоняли Украину. Нужно всегда исходить из блага для страны и запрет двух зол - коллаборантов и олигархов - это благо для государства! И осознав, что Украина принадлежит Украине и больше никому, станет ясно, что можно в стране хоть санкции вводить, хоть создать спецслужбу имеющую право арестовывать, судить закрыто, и заключать под срок отдельно от системы, которая вся прогнила. Можно делать все, что хочешь в своей стране, но только то, что будет благо для всего государства, а то, что вред, то должно уничтожаться на корню!
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11.03.2021 18:36 Відповісти
Несомненно наш Бубочка в борьбе с "дезинформацией" будет идти впереди ЕС и НАТО. И они будут приезжать в Украину чтобы что-то взаимствовать у него.
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11.03.2021 18:38 Відповісти
Свой опыт надо использовать. В ряде университетов исследуют эту тему, только государству почему то эти наработки не интересны
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11.03.2021 18:40 Відповісти
При создании Центра противодействия дезинформации использовался опыт ЕС и НАТО, - Жовква/ Центр противодействия дезинформации заработает со вторника, - Данилов/ В ближайшие дни заработает центр противодействия дезинформации на базе СНБО, - Ермак/ Центр противодействия дезинформации в ближайшее время начнет работу в Украине, - Зеленский пора эту новость прокукарекать и Шефиру. Который: Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. Мы их убрали, и она затихнет,- Шефир.
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11.03.2021 18:47 Відповісти
"...усилия Президента Украины, который сделал и будет и в дальнейшем делать вклад в мировую борьбу с пропагандой...",
Источник: https://censor.net/ru/n3252765

Ну да, ну да, ежели бы не Вава и его квартальные, не сдюжили б мы...😀
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11.03.2021 18:50 Відповісти
ЦПД - круто, а то НАБУ, САП и других понавыдумывали, а тут ЦПД свое.
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11.03.2021 18:51 Відповісти
І керувати та працювати в ньому будуть представники ЄС та НАТО?
Чи обійдетесь ткаченком, подляком, аферістовичем?
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11.03.2021 19:00 Відповісти
На самом деле, противодействовать российской дезинформации нужно, так как там запускают дезу практически каждый день. Например сегодня: нахваливают Панцири и опускают Байрактары. https://lenta.ru/news/2021/03/11/podschitali/ При этом ссылаются на сливной бачок https://soha.vn/20-uav-bayraktar-tho-nhi-ky-vay-diet-pantsir-s1-syria-don-hiem-gay-ton-that-khung-khiep-202103071834207.htm Это вьетнамский ресурс Soha, который уже не первую дезинформацию размещает, которую затем дружно подхватывают все российские пропагандисты. Нужно ежедневно отслеживать и разоблачать подобное.
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11.03.2021 22:48 Відповісти
 
 