УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15767 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниПодії Силовики
1 008 17
Правоохоронні органи (2608) СБУ (10074) тероризм (2780) державна зрада (1078) Баканов Іван (294)

З 2014 року СБУ відкрила понад 16,6 тис. кримінальних проваджень за фактами державної зради і тероризму, - Баканов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

З 2014 року СБУ відкрила понад 16,6 тис. кримінальних проваджень за фактами державної зради і тероризму, - Баканов

З 2014 Служба безпеки України відкрила 16 643 кримінальні провадження за фактами державної зради і тероризму.

Про це повідомив голова СБУ Іван Баканов після засідання РНБО, інформує Цензор.НЕТ.

"Будь-який злочин проти державності - це не тільки порушення Кримінального кодексу. Це спроба розхитати нашу країну. Тому ми з особливою увагою будемо оцінювати масштаби таких загроз. І реагуватимемо на них відповідно", - заявив глава СБУ.

За його словами, практично весь масив таких злочинів пов'язаний з окупацією й агресією РФ.

Зокрема, серед резонансних справ: артилерійські обстріли житлового масиву Маріуполя й автомобільної дороги в 2015 році; затримання колишнього співробітника Кабміну, якого суд визнав винним у веденні підривної діяльності на користь РФ; засудження агента, який передавав російському ГРУ дані про ремонт і модернізацію військової техніки тощо.

Читайте також: Оголошений в Україні в розшук ексзаступник прокурора окупованої Керчі Фрундін став там "начальником управління ЖКГ"

"Реальні результати в розслідуванні кримінальних справ за статтею "Державна зрада" - дуже складна робота. Яку неможливо виконати без тісної співпраці з усіма правоохоронними органами. Ми вдячні Офісу генерального прокурора, Міністерству внутрішніх справ та іншим правоохоронним органам за системну роботу. Всі ми працюємо над тим, щоб жоден злочин не залишився без законного покарання", - додав Баканов.

Також СБУ здійснює досудове розслідування масштабної і багаторівневої справи - за фактом розв’язання і ведення агресивної війни проти України з боку РФ. Саме в межах цього злочину спецслужба оголосила низку підозр російським чиновникам. Наприклад, у лютому цього року - заступнику міністра оборони РФ Андрію Картаполову.

Важливим для всього цивілізованого світу є розслідування знищення терористами літака Малайзійських авіаліній в 2014 році. У результаті в небі над Донецькою областю загинули 298 осіб. Слідчі СБУ брали участь у роботі міжнародної групи. Всі зібрані матеріали були передані правоохоронцям Нідерландів. Зараз це кримінальне провадження розглядає Окружний суд Гааги.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
баканов ты можешь еще хоть 100 тыс дел открыть. но никто ж не сидит и что толку??? почему допа на свободе? а портнов? а левочкин? а бойко? а рабинович? ты вот эти самые дела в трубочку сверни....
показати весь коментар
11.03.2021 19:12
+5
а сколько из них посадили? С 2014 года СБУ открыла более 16,6 тыс. уголовных производств по фактам госизмены и терроризма, - Баканов - Цензор.НЕТ 9965
показати весь коментар
11.03.2021 19:01
+4
А агент Бубочка,який здає країну москалям ,вас не цікавить !!!)))
показати весь коментар
11.03.2021 19:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а сколько из них посадили? С 2014 года СБУ открыла более 16,6 тыс. уголовных производств по фактам госизмены и терроризма, - Баканов - Цензор.НЕТ 9965
показати весь коментар
11.03.2021 19:01 Відповісти
Це дуже складні справи ,навіки чи довіку !!!)))
показати весь коментар
11.03.2021 19:26 Відповісти
а шо вони як белінгкету об"їлися й усіх почало пучити?
показати весь коментар
11.03.2021 20:48 Відповісти
А проти Зелі порушили справу?
показати весь коментар
11.03.2021 19:03 Відповісти
А агент Бубочка,який здає країну москалям ,вас не цікавить !!!)))
показати весь коментар
11.03.2021 19:20 Відповісти
Как в мультике про Винипуха: входит, выходит....Открыли , закрыли....
показати весь коментар
11.03.2021 19:04 Відповісти
Чергова порція локшини на вуха всеїдного лохтората !!!)))
показати весь коментар
11.03.2021 19:22 Відповісти
Ти про Кілю Азірова?
показати весь коментар
11.03.2021 19:07 Відповісти
баканов ты можешь еще хоть 100 тыс дел открыть. но никто ж не сидит и что толку??? почему допа на свободе? а портнов? а левочкин? а бойко? а рабинович? ты вот эти самые дела в трубочку сверни....
показати весь коментар
11.03.2021 19:12 Відповісти
Відкриттями та підозрами країну не захистишь і винних не покараєшь !!!)))
показати весь коментар
11.03.2021 19:23 Відповісти
Тормозите, ребята. Еще немного и выйдете на себя
показати весь коментар
11.03.2021 19:32 Відповісти
Тормозите, ребята. Еще немного и выйдете на себя
показати весь коментар
11.03.2021 19:33 Відповісти
Шо? Шо? Невже й Дерь Мак в камері,й Янелох в Ростові?
показати весь коментар
11.03.2021 19:42 Відповісти
И кого посадили?
показати весь коментар
11.03.2021 19:58 Відповісти
Голова СБУ Баканов проводить у Верховній Раді операцію по затриманню Медведчука:
З 2014 року СБУ відкрила понад 16,6 тис. кримінальних проваджень за фактами державної зради і тероризму, - Баканов - Цензор.НЕТ 7410
показати весь коментар
11.03.2021 20:39 Відповісти
Лицемерная власть сделала то, что не сделал бы и Гитлер.
Она уничтожила народ без концлагеря. (Карл Марксман и Фридрих Йосипович Энгельсштейн)
показати весь коментар
13.03.2021 09:14 Відповісти
 
 