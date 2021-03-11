З 2014 року СБУ відкрила понад 16,6 тис. кримінальних проваджень за фактами державної зради і тероризму, - Баканов

З 2014 Служба безпеки України відкрила 16 643 кримінальні провадження за фактами державної зради і тероризму.

Про це повідомив голова СБУ Іван Баканов після засідання РНБО, інформує Цензор.НЕТ.

"Будь-який злочин проти державності - це не тільки порушення Кримінального кодексу. Це спроба розхитати нашу країну. Тому ми з особливою увагою будемо оцінювати масштаби таких загроз. І реагуватимемо на них відповідно", - заявив глава СБУ.

За його словами, практично весь масив таких злочинів пов'язаний з окупацією й агресією РФ.

Зокрема, серед резонансних справ: артилерійські обстріли житлового масиву Маріуполя й автомобільної дороги в 2015 році; затримання колишнього співробітника Кабміну, якого суд визнав винним у веденні підривної діяльності на користь РФ; засудження агента, який передавав російському ГРУ дані про ремонт і модернізацію військової техніки тощо.

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"Реальні результати в розслідуванні кримінальних справ за статтею "Державна зрада" - дуже складна робота. Яку неможливо виконати без тісної співпраці з усіма правоохоронними органами. Ми вдячні Офісу генерального прокурора, Міністерству внутрішніх справ та іншим правоохоронним органам за системну роботу. Всі ми працюємо над тим, щоб жоден злочин не залишився без законного покарання", - додав Баканов.

Також СБУ здійснює досудове розслідування масштабної і багаторівневої справи - за фактом розв’язання і ведення агресивної війни проти України з боку РФ. Саме в межах цього злочину спецслужба оголосила низку підозр російським чиновникам. Наприклад, у лютому цього року - заступнику міністра оборони РФ Андрію Картаполову.

Важливим для всього цивілізованого світу є розслідування знищення терористами літака Малайзійських авіаліній в 2014 році. У результаті в небі над Донецькою областю загинули 298 осіб. Слідчі СБУ брали участь у роботі міжнародної групи. Всі зібрані матеріали були передані правоохоронцям Нідерландів. Зараз це кримінальне провадження розглядає Окружний суд Гааги.