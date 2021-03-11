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Данілов про слова терористів щодо нібито наступу ЗСУ: "Всі чомусь говорять про 15 березня, незрозуміло"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Данілов про слова терористів щодо нібито наступу ЗСУ:

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов прокоментував заяви найманців окупантів про те, що Збройні сили України нібито планують 15 березня наступ.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів під час брифінгу після засідання РНБО, інформує Цензор.НЕТ.

"РНБО 24 години на добу отримує оперативну інформацію від усіх відповідних структур. Те, що стосується дати 15 березня - це вже якась мантра. Всі чомусь говорять про 15 березня, незрозуміло", - сказав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що Рада має всю повноту інформації про те, що відбувається на фронті.

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"У нас є командувач генерал Хомчак, у нас є міністр оборони, у нас командувач ООС, у нас всі люди перебувають на своїх місцях, вони фахівці. Наша армія не дозволить зробити те, що було в 2014 році, хто б це не був, у кого б не було яких посягань. У нас сьогодні зовсім інша армія", - підкреслив Данілов.

Раніше представники терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" неодноразово заявляли, що Збройні сили України нібито планують 15 березня розпочати наступ.

Також читайте: "Підрозділи "ЛДНР" небоєздатні. Єдина можливість відбити наступ ЗСУ - пряме введення військ РФ", - терорист Гіркін. ВIДЕО
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Топ коментарі
+12
Ага, и Моника Зеленски в качестве говнокомандующего, высматривабющая в очке ***** мир.
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11.03.2021 19:05
+11
ботик чи тролик ?
все одно в спам тебе.
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11.03.2021 19:05
+11
Фильм о вагнергейте будет, вот янелох и сцытся в свой бронепамперс
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11.03.2021 19:09
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ботик чи тролик ?
все одно в спам тебе.
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11.03.2021 19:05 Відповісти
а що це за таке "днр" та "лнр"? чи це не те, що має ОФІЦІЙНУ назву "ОРДЛО"!!!
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11.03.2021 19:14 Відповісти
те саме
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11.03.2021 19:18 Відповісти
Оффційна назва ОРДЛОУ - Окремі райони Донецької та Луганської областей України.
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11.03.2021 19:27 Відповісти
Не правильно. Правильно - ОРДИЛОСОС (отдельные районы Донецкой и Луганской областей с особым статусом)
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11.03.2021 21:14 Відповісти
СНБО незнает почему 15 марта, за что им деньги платят?
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11.03.2021 21:18 Відповісти
Данілов про слова терористів щодо нібито наступу ЗСУ: "Всі чомусь говорять про 15 березня, незрозуміло" - Цензор.НЕТ 9431
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11.03.2021 21:38 Відповісти
ви хочете сказати, що зелені влаштують якісь великі втрати нашого війська, що на цьому фоні ніхто не згадав про фільм про вагнергєйт?
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11.03.2021 23:24 Відповісти
Именно так хвост и виляет собакой.
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12.03.2021 11:26 Відповісти
С3,14здел, козломордый как обычно. Видно, лапоть, неглубоко ты на бутылку присел, тщательнее нужно
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11.03.2021 19:08 Відповісти
....оцы в ОРЛДО вояки хреновы думают что начнут наступление 15 марта а это НАЧАЛО 48 суточного поста Пасхального.. и типа Бог им поможет.... вот поэтому и 15 марта.. дауны придурки конченные...
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11.03.2021 19:10 Відповісти
Невже 16 ?
Ну ви ж не паліться заздалегідь.
Хоча навряд чи ця влада наважиться воювати. Дуже мирні капітулянти..
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11.03.2021 19:05 Відповісти
ТА дофига навоювала....
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11.03.2021 19:11 Відповісти
Ага, и Моника Зеленски в качестве говнокомандующего, высматривабющая в очке ***** мир.
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11.03.2021 19:05 Відповісти
Гордон что то пёрнул,что 15ого что то неимоверное будет,и вся вата в интернатах прям ссыть кипятком)
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11.03.2021 19:07 Відповісти
Фильм о вагнергейте будет, вот янелох и сцытся в свой бронепамперс
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11.03.2021 19:09 Відповісти
Данилов о словах террористов о якобы наступлении ВСУ: "Все почему-то говорят про 15 марта, непонятно" - Цензор.НЕТ 7922
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11.03.2021 19:11 Відповісти
данилов гордона наслушался. Данилов о словах террористов о якобы наступлении ВСУ: "Все почему-то говорят про 15 марта, непонятно" - Цензор.НЕТ 9685
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11.03.2021 19:10 Відповісти
Інфантерія у нас традиційно одна з найкращих, але, у порівнянні з ордою, авіація просто відсутня
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11.03.2021 19:11 Відповісти
Мені огидно слухати представника зеленоі влади , Данілова , який виправдовується перед російськими гоблінами про те , що украінська армія ні , ні в якому разі не буде по ним стріляти !
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11.03.2021 19:11 Відповісти
Всё как раз понятно. 15 марта должна была выйти 1-я серия "вагнергейта". Вот }{уйло и суетится, отмазывая своих агентов- Зелю, Елдака и Демченко. Но т.к. фильм выйдет позже, то и "наступление ВСУ" пока переносится. Следите за руками. Данилов о словах террористов о якобы наступлении ВСУ: "Все почему-то говорят про 15 марта, непонятно" - Цензор.НЕТ 9864
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11.03.2021 19:12 Відповісти
Данилов о словах террористов о якобы наступлении ВСУ: "Все почему-то говорят про 15 марта, непонятно" - Цензор.НЕТ 2349https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS-El5Fd8Xwkb7Owf9vqLSh-VHA4aTIT9Lo9A&usqp=CAU
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11.03.2021 19:12 Відповісти
Раньше так наступали
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11.03.2021 19:13 Відповісти
вы и сейчас тока так прете
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11.03.2021 19:59 Відповісти
И посмотри чем это закончилось в нагорном карабахе Данілов про слова терористів щодо нібито наступу ЗСУ: "Всі чомусь говорять про 15 березня, незрозуміло" - Цензор.НЕТ 5123 Накрыли кассетными и все пехота окопалась пока черви не сожрали Данілов про слова терористів щодо нібито наступу ЗСУ: "Всі чомусь говорять про 15 березня, незрозуміло" - Цензор.НЕТ 5092
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11.03.2021 21:24 Відповісти
Видео наззывается "а ну ка наступи" Данілов про слова терористів щодо нібито наступу ЗСУ: "Всі чомусь говорять про 15 березня, незрозуміло" - Цензор.НЕТ 8888
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11.03.2021 21:40 Відповісти
Тю, это легко: Юлия Цезаря замочили, 2065 лет назад, Николай Второй отрекся 104 года назад, Киркоров на Пугачевой женился, 27 лет назад. Мало?

Тогда добавлю: в 1939-м 15 марта Карпатская Украина объявила о независимости...
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11.03.2021 19:13 Відповісти
Янелох-почтикомандующий,Хам Чак-командующий.Дезертири,уклоністи-еліта зеленопузих. Де відосик уклоніста?
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11.03.2021 19:15 Відповісти
Нехай лугандони баяцца, трусяться і гавкають.
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11.03.2021 19:17 Відповісти
Данилов о словах террористов о якобы наступлении ВСУ: "Все почему-то говорят про 15 марта, непонятно" - Цензор.НЕТ 7082
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11.03.2021 19:19 Відповісти
Слишком весёлый... Не то. Данілов про слова терористів щодо нібито наступу ЗСУ: "Всі чомусь говорять про 15 березня, незрозуміло" - Цензор.НЕТ 2077
Нужно сделать лицо посерьёзне...
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11.03.2021 19:27 Відповісти
Бубочка ведь вылитый Наполеон. Такой же коротышка. Готовит наступление 15 числа. Во главе 95 квартала пойдут отвоевывать квартиру в Крыму. Тока это секретно и никто об этом не узнает.
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11.03.2021 19:28 Відповісти
Не клевещите на Наполеона, он не был низкого роста. Для Франции тех времен его рост был выше среднего.
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11.03.2021 20:01 Відповісти
Данілов про слова терористів щодо нібито наступу ЗСУ: "Всі чомусь говорять про 15 березня, незрозуміло" - Цензор.НЕТ 7834
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11.03.2021 19:31 Відповісти
А чого три руки? Данілов про слова терористів щодо нібито наступу ЗСУ: "Всі чомусь говорять про 15 березня, незрозуміло" - Цензор.НЕТ 6896
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11.03.2021 20:51 Відповісти
а глава банды "ДыРа" пенис душилин,обвиняет во всём Байдена, патамушта Джо приезжал на Майдан в 2014 году Данілов про слова терористів щодо нібито наступу ЗСУ: "Всі чомусь говорять про 15 березня, незрозуміло" - Цензор.НЕТ 621
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11.03.2021 19:42 Відповісти
А почему мы должны освобождать Родину от оккупантов? Это какая-то вражеская мантра, говорит Данилов. Надо сидеть на попе ровно, и слушать, что Путин скажет.
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11.03.2021 19:51 Відповісти
гардон же растрепался о каком то страшном секрете. Все будут ждать понедельника и не спать ночами.
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11.03.2021 19:54 Відповісти
Ага, у нас і говнокомандуюШШій єсть, і Діма ГАрдон про 15 число загадками говорив...
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11.03.2021 20:49 Відповісти
Данилов,ты прикалываешься?Специалисты,говорит,своего дела Данілов про слова терористів щодо нібито наступу ЗСУ: "Всі чомусь говорять про 15 березня, незрозуміло" - Цензор.НЕТ 4458 Ты бы лучше подсказал этим спецам,что к 15 марта(а это уже должно быть сделано) к линии фронта необходимо подтянуть всё,что у нас есть для уничтожения орков и ихтамнетов(ну так,на всякий "пожарный")
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11.03.2021 21:49 Відповісти
живите, твари, и бойтесь - рано или поздно наступление случится, и вы, мрази, ответите за каждого убитого украинского солдата и мирного жителя
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11.03.2021 21:56 Відповісти
На 15 Марта порохоботы готовят провокацию по делу "операции вагнеровцев", которую сами и сорвали
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11.03.2021 23:05 Відповісти
Я думаю, що Гордон знає))
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12.03.2021 08:11 Відповісти
 
 