Меткомбінат Ілліча постачає лікарні Маріуполя киснем для лікування хворих на COVID-19

У період з 22 лютого по 8 березня Фонд Ріната Ахметова і меткомбінат імені Ілліча передали лікарням Маріуполя близько 7 тис. кубометрів життєво необхідного газу - кисню (1163 балони по 6 кубометрів).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Основну частину балонів із киснем розподілили між лікарнями Маріуполя №1, №4 та №9, а також лікарнею швидкої допомоги.

У міській лікарні №4 також буде побудована нова газорозподільна станція, де підключать 60 додаткових кисневих точок.

На сьогодні, як свідчить статистика, в Маріуполі на лікуванні перебувають 737 COVID-хворих, серед яких 178 - на кисневій терапії. Газ для неї постачає меткомбінат ім. Ілліча.

Читайте також: У Маріуполі в рекордні терміни відкрили кисневу станцію для лікування хворих на COVID-19

"Торік Група Метінвест спільно з Фондом Ріната Ахметова направила фінансування на будівництво кисневих постів, оперативно облаштувавши понад 300 точок подачі кисню до лікарняних ліжок у чотирьох лікарнях, які лікують хворих на коронавірус. Бачачи позитивну динаміку, ми прийняли рішення про додаткове будівництво ще 345 точок підключення кисню, необхідного медикам для порятунку життя пацієнтів", - підкреслив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Інвестиції Групи Метінвест в монтаж та обслуговування кисневої інфраструктури становили понад 70 млн грн.