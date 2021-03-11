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Маріуполь (2820) Метінвест (247) коронавірус (16702) кисень (67)

Меткомбінат Ілліча постачає лікарні Маріуполя киснем для лікування хворих на COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Меткомбінат Ілліча постачає лікарні Маріуполя киснем для лікування хворих на COVID-19

У період з 22 лютого по 8 березня Фонд Ріната Ахметова і меткомбінат імені Ілліча передали лікарням Маріуполя близько 7 тис. кубометрів життєво необхідного газу - кисню (1163 балони по 6 кубометрів).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Основну частину балонів із киснем розподілили між лікарнями Маріуполя №1, №4 та №9, а також лікарнею швидкої допомоги.

У міській лікарні №4 також буде побудована нова газорозподільна станція, де підключать 60 додаткових кисневих точок.

На сьогодні, як свідчить статистика, в Маріуполі на лікуванні перебувають 737 COVID-хворих, серед яких 178 - на кисневій терапії. Газ для неї постачає меткомбінат ім. Ілліча.

Читайте також: У Маріуполі в рекордні терміни відкрили кисневу станцію для лікування хворих на COVID-19

"Торік Група Метінвест спільно з Фондом Ріната Ахметова направила фінансування на будівництво кисневих постів, оперативно облаштувавши понад 300 точок подачі кисню до лікарняних ліжок у чотирьох лікарнях, які лікують хворих на коронавірус. Бачачи позитивну динаміку, ми прийняли рішення про додаткове будівництво ще 345 точок підключення кисню, необхідного медикам для порятунку життя пацієнтів", - підкреслив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Інвестиції Групи Метінвест в монтаж та обслуговування кисневої інфраструктури становили понад 70 млн грн.
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Топ коментарі
+4
сколько заплатили тебе за рекламу, цензор?
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11.03.2021 19:50
+4
так они и продолжают снабжать больницы кислородом, плюс в ноябре прошлого года, установили кислородную станцию, обеспечивающую подачу кислорода к 172 койко-местам, а также сделали разводку кислорода к 104 койко-местам для пациентов Запорожской областной инфекционной клинической больницы
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11.03.2021 20:58
+2
Ахмет - харошій.
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11.03.2021 19:30
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А Запорожсталь ? Когда то бесплатно давала кислород запорожский больницам , но Минздрав придумали схему - всем капает 😀😀😜
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11.03.2021 19:24 Відповісти
так они и продолжают снабжать больницы кислородом, плюс в ноябре прошлого года, установили кислородную станцию, обеспечивающую подачу кислорода к 172 койко-местам, а также сделали разводку кислорода к 104 койко-местам для пациентов Запорожской областной инфекционной клинической больницы
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11.03.2021 20:58 Відповісти
Ахмет - харошій.
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11.03.2021 19:30 Відповісти
Ахметов хоть и олигарх, но наш олигарх. И заинтересован в здоровье своих работников.
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12.03.2021 06:13 Відповісти
правило так вот (в качестве рекламы)
* Меткомбинат Ильича снабжает больницы Мариуполя кислородом для лечения больных COVID-19
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11.03.2021 19:31 Відповісти
Но выбросов намного меньше, чем в советское время!
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12.03.2021 06:15 Відповісти
Ага - на 1 единицу кислорода 100 выбросов и пыли
Вот и онлайн карта
https://aqicn.org/map/mariupol/ru/
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11.03.2021 19:32 Відповісти
Они ж никому не обязаны снабжать кислородом, а разрешение на работу и в том числе выбросы у них есть. Или есть предприятия, которые вообще работают без выбросов?
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11.03.2021 21:35 Відповісти
Горно-металлургическая группа "Метинвест" заплатила 10 миллионов гривен компенсации за экологический ущерб, которые были начислены после проверки "Мариупольского металлургического комбината им.Ильича"- это наверное не просто так ,сделали и выбросы давно превышают все нормы , там просто на голову пыль сыпет особенно ночью

А ещё и так можно

4 миллиона 152 тысячи 440 гривен и 53 копейки. Именно столько не заплатил Мариупольский металлургический комбинат имени Зота Ильича Группы Метинвест городской казне арендной платы за землю.
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12.03.2021 03:48 Відповісти
Технічний кисень - це "шлак", відходи металургійного виробництва. Потрібні лише балони для заправки.
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11.03.2021 19:34 Відповісти
Нет, кислород это не шлак для металлургического производства, а он специально вырабатывается для конвертерного цеха . И за него деньги платятся,
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12.03.2021 06:26 Відповісти
Ну хоча б один раз Ілліч допоміг українцям
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11.03.2021 19:35 Відповісти
чей чей комбинат? - ильича? которого именно?
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11.03.2021 19:45 Відповісти
Говорят что Азота Ильича в те года многие были Октябрины ,Сталины и др срань Меткомбінат Ілліча постачає лікарні Маріуполя киснем для лікування хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 562
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11.03.2021 19:51 Відповісти
Азот Ильичь? - тут не для слабонервных...
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11.03.2021 19:55 Відповісти
Зот Ильич. Металлург такой был, в честь него и название предприятия. А впрочем шо, за все эти годы история не научила, что названия это вообще не ключевой момент?
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11.03.2021 21:33 Відповісти
резануло - "Ильичь", а просто Азотом нельзя было назвать?
тока ильичи в кармане - больше тузов нет?
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11.03.2021 21:41 Відповісти
Ильич - это фирма, патент, за которую были заплачены большие деньги в свое время государству . Чтобы не выбрасывать снова деньги решили переименовать завод Ильича (Ленина) в завод Ильича (Зота)😁 . Креативнкнько
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12.03.2021 05:53 Відповісти
это тот меткомбинат, на котором делают МЕТ ? )))
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11.03.2021 19:49 Відповісти
Говорят что от действий металлургического комбината Ильича в городской Онкологии больше пациентов, чем от Ковид 19
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11.03.2021 19:49 Відповісти
Рост онкологических заболеваний наблюдается во всем мире, и чем выше уровень жизни в стране, тем, как правило, этот показатель больше
Население планеты растет и одновременно стареет. Чем старше человек, тем больше вероятность заболеть раком

Самые частые случаи рака, не только в Украине, но и в Европе и США -это рак легкого, рак молочной железы, рак кожи, рак толстой кишки и рак предстательной железы.
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11.03.2021 20:55 Відповісти
Вы наверное менеджером по Экономике в Метинвесте служите, Вы такой начитанный в сторону комбината Ильича? Зайдёте к главному менеджеру Ильича и вам выпишут премию Меткомбінат Ілліча постачає лікарні Маріуполя киснем для лікування хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 5185 .
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11.03.2021 21:44 Відповісти
Не больше, чем в киевской больнице. А вообще-то в Мариуполе пенсионеров более 100 тысяч. Самая большая нагрузка на Пенсионный фонд в Украине. На одного работающего.
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12.03.2021 05:56 Відповісти
Мне нравиться когда вы сравниваете многомиллионный город у которого есть чернобыльская нагрузка с полумиллионным Мариуполем где есть два меткобината
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12.03.2021 07:18 Відповісти
сколько заплатили тебе за рекламу, цензор?
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11.03.2021 19:50 Відповісти
"Гречка" от Ахметова?
Еще погудеть надо....
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11.03.2021 19:57 Відповісти
погудите, дорогие, погудите....
тока в 73% процентный ****** на поржать не собирайтесь - как выяснилось ето было наиглупейшее решение из всех возможных.
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11.03.2021 20:12 Відповісти
Чье именно это было решение? Можете уточнить, пожалуйста?
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11.03.2021 21:00 Відповісти
73%
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11.03.2021 21:01 Відповісти
Не стоит считать окружающих идиотами только потому, что их решение Вам непонятно или не нравится.

Всякие "глупые" решения народа есть реакция на недопустимые действия власти.
Вы, вроде, должны быть в курсе.
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11.03.2021 21:09 Відповісти
идиотичнее выбора в 19м невозможно было и представить, но вы ребята как то сподобились...
без обид - все остальное? - следствие вашего выбора.... - без обид
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11.03.2021 21:10 Відповісти
Шутите?
Какие могут быть обиды за 10000 км?

Все - слествие какого-то выбора.
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11.03.2021 21:13 Відповісти
"Не стоит считать окружающих идиотами"
если бы я считал окружающих идиотами - меня бы не было на етом форруме.
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11.03.2021 21:14 Відповісти
В данном случае это была реакция на вражескую пропаганду телевизора. И этого кандидата очень поддерживала РФ и наоборот, топила предыдущего. Как телевизор скажет, так и будет.
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12.03.2021 06:00 Відповісти
Сколько можно это ... постить? Ахметовский меткомбинат, отравляя все живое в радиусе десятков километров, поставляет несертифицированный кислород, выжигающий легкие пациентов. Отнюдь небескорыстно, учитывая неуплату налога на землю. Съездили бы в Мариуполь, горе-журналисты, полюбваться на плоды бурной деятельности недавнего приверженца "русского мира"!
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11.03.2021 20:39 Відповісти
Илюша, ты каких будешь? случаем сам не засланец русского мира, или может быть зеленая ботва? ведь твой комментарий направлен прежде всего против горожан, или чем больше умрут от ковида, тем для вас лучше? давай колись, уничтожение населения Украины и есть ваш главный план?
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11.03.2021 20:51 Відповісти
Шавка продажная ахметовская, зря стараешься. Любой мариуполец видит ежедневно, что творят с экологией метинвестовские. Также многие знают, что кислородные сети, построенные ими, спроектированы с многочисленными нарушениями, поначалу вообще были неработоспособны: обмерзали редуктора и прекращалась подача кислорода в самый нужный момент. Больницы закупали электрочайники и резиновые грелки и пытались разогреть, зачастую безуспешно, пострадали люди. На некоторых рампах обмерзание продолжается и доныне.Кислород, повторю -немедицинский. А уж что творится в закупках! Ахметов , копейки,"пожертвованные" на Ковид-19, отбивает многократно! Ну , вякни в ответ, мразь дешевая!
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12.03.2021 06:18 Відповісти
А почему у тебя такая зубная боль от правдивых положительных новостей? Если бы Ахметов не поставлял бы кислород больницам, то от государства вряд ли бы получили и смертность от ковида бы повысилась бы. Это правдивые новости.
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12.03.2021 06:04 Відповісти
А что себе думает наше правительство? медики начинают паниковать, говорят что началась 3-я волна пандемии, и что поддержки от гос-ва ровным счетом никакой...
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11.03.2021 20:44 Відповісти
Осталось назвать олигарха Ахметова патриотом.... А там, глядишь, паства его "гетьманом" назовет и благодарить начнет под окнами.
Есть примеры.


Кислород для больниц - дело хорошее, безусловно. Важно не "вестись" на такие подачки, как пенсионеры на гречку.
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11.03.2021 21:05 Відповісти
Никто никем не называет, однако и предприятия этого делать не обязаны. А как сейчас кислорода массово не хватает, так это очень ощутимая помощь. Я ещё понимаю под новостями про тарифы, оно может и оправданы эти сентенции, но не под новостью про кислород.
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11.03.2021 21:31 Відповісти
Не следует переоценивать такие поставки кислорода. Дефицита газа, вообще говоря, нету.
Есть дефицит больничной инфраструктуры и, возможно, транспортировки.
Эмоциональное наполнение сообщения о поставке кислорода сегодня зашкаливает. И этим умело пользуюются отдельные персрнажи. Ваше сообщенте - замечательный пример просчитанной реакции.
Еще несколько таких ходов и можно проводит опрос на тему "кто спаситель региона?"
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11.03.2021 21:42 Відповісти
так потому шо весь вопрос с вирусом эмоциональный(
если бы с этим справлялись цивилизованно - все бы воспринималось спокойнее, как в скандинавии, например
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12.03.2021 00:33 Відповісти
А вы спросите у больного и его родственников - кто его спас : Зеленский или Ахметов? Кто украл деньги на кислород из ковидного фонда, и кто его дал бесплатно?
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12.03.2021 06:12 Відповісти
именно так и работает "гречка".

Сколько Ахметов получил от "схематозов" (формаль законных!) обычно никто не интересуется?

Так меры покупали пенсионеров за продуктовые наборы.

Так Петя "купил" дякувальникыв за броники и ПВО.

Получается, что олигарх Ахметов -- добрый спаситель всех холопов, которые только и мечтают о подачках олигагрхов!

Доброго ссаря захотели? Ху*ло подходит? Или бацька?
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12.03.2021 08:49 Відповісти
Ахметов - наш олигарх. И он заинтересован в здоровье своих работников.
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12.03.2021 06:07 Відповісти
Прикольно....
Вы - холоп Ахметова, что он за Вас отвечает?
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12.03.2021 08:53 Відповісти
Пошла очередная волна заболеваемости, очень много людей сейчас госпитализируют. Кислород очень нужен.
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11.03.2021 21:29 Відповісти
В семидесятых годах прошлого столетия эпидемия Холеры косила многих с Таганроге и Жданов зацепило и в те года был дефицит на дистиллированную воду для инъекций, такая же фигня как и на кислород сейчас. И какое это спонсорство если олигархи не платят налоги как это принято во всём мире.
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12.03.2021 07:25 Відповісти
кислород для металлургии не тот что для медицины
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11.03.2021 22:27 Відповісти
взагалі, це завдання державної влади - забезпечувати медицину всім необхідним, щоб лікарі й лікарні не залежали від спонсорів...
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11.03.2021 22:52 Відповісти
Холопам порібен добрий ссар. Нічого не вдієш.
Мають піти всі, хто народився рабом.
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12.03.2021 09:47 Відповісти
хочется верить, шо скоро нужда в нем отпадет(
потому шо такое впечатление, шо все это едва ли не навечно, ничего не меняется, вакцинация движется как черепахи на водопое((
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12.03.2021 00:32 Відповісти
Врачи говорят, что теперь ковид - навечно. И нам надо научиться с ним жить.
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12.03.2021 06:19 Відповісти
Интересно что ещё в лабораториях изобретут для человечества? Меткомбінат Ілліча постачає лікарні Маріуполя киснем для лікування хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 4213
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12.03.2021 07:27 Відповісти
 
 