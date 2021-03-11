Меткомбінат Ілліча постачає лікарні Маріуполя киснем для лікування хворих на COVID-19
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У період з 22 лютого по 8 березня Фонд Ріната Ахметова і меткомбінат імені Ілліча передали лікарням Маріуполя близько 7 тис. кубометрів життєво необхідного газу - кисню (1163 балони по 6 кубометрів).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Основну частину балонів із киснем розподілили між лікарнями Маріуполя №1, №4 та №9, а також лікарнею швидкої допомоги.
У міській лікарні №4 також буде побудована нова газорозподільна станція, де підключать 60 додаткових кисневих точок.
На сьогодні, як свідчить статистика, в Маріуполі на лікуванні перебувають 737 COVID-хворих, серед яких 178 - на кисневій терапії. Газ для неї постачає меткомбінат ім. Ілліча.
"Торік Група Метінвест спільно з Фондом Ріната Ахметова направила фінансування на будівництво кисневих постів, оперативно облаштувавши понад 300 точок подачі кисню до лікарняних ліжок у чотирьох лікарнях, які лікують хворих на коронавірус. Бачачи позитивну динаміку, ми прийняли рішення про додаткове будівництво ще 345 точок підключення кисню, необхідного медикам для порятунку життя пацієнтів", - підкреслив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.
Інвестиції Групи Метінвест в монтаж та обслуговування кисневої інфраструктури становили понад 70 млн грн.
Будь ласка, зачекайте...
* Меткомбинат Ильича снабжает больницы Мариуполя кислородом для лечения больных COVID-19
Вот и онлайн карта
https://aqicn.org/map/mariupol/ru/
А ещё и так можно
4 миллиона 152 тысячи 440 гривен и 53 копейки. Именно столько не заплатил Мариупольский металлургический комбинат имени Зота Ильича Группы Метинвест городской казне арендной платы за землю.
тока ильичи в кармане - больше тузов нет?
Население планеты растет и одновременно стареет. Чем старше человек, тем больше вероятность заболеть раком
Самые частые случаи рака, не только в Украине, но и в Европе и США -это рак легкого, рак молочной железы, рак кожи, рак толстой кишки и рак предстательной железы.
Еще погудеть надо....
тока в 73% процентный ****** на поржать не собирайтесь - как выяснилось ето было наиглупейшее решение из всех возможных.
Всякие "глупые" решения народа есть реакция на недопустимые действия власти.
Вы, вроде, должны быть в курсе.
без обид - все остальное? - следствие вашего выбора.... - без обид
Какие могут быть обиды за 10000 км?
Все - слествие какого-то выбора.
если бы я считал окружающих идиотами - меня бы не было на етом форруме.
Есть примеры.
Кислород для больниц - дело хорошее, безусловно. Важно не "вестись" на такие подачки, как пенсионеры на гречку.
Есть дефицит больничной инфраструктуры и, возможно, транспортировки.
Эмоциональное наполнение сообщения о поставке кислорода сегодня зашкаливает. И этим умело пользуюются отдельные персрнажи. Ваше сообщенте - замечательный пример просчитанной реакции.
Еще несколько таких ходов и можно проводит опрос на тему "кто спаситель региона?"
если бы с этим справлялись цивилизованно - все бы воспринималось спокойнее, как в скандинавии, например
Сколько Ахметов получил от "схематозов" (формаль законных!) обычно никто не интересуется?
Так меры покупали пенсионеров за продуктовые наборы.
Так Петя "купил" дякувальникыв за броники и ПВО.
Получается, что олигарх Ахметов -- добрый спаситель всех холопов, которые только и мечтают о подачках олигагрхов!
Доброго ссаря захотели? Ху*ло подходит? Или бацька?
Вы - холоп Ахметова, что он за Вас отвечает?
Мають піти всі, хто народився рабом.
потому шо такое впечатление, шо все это едва ли не навечно, ничего не меняется, вакцинация движется как черепахи на водопое((