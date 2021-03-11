Львівська міськрада закликала заборонити "партію Шарія", назвавши її "рупором Кремля"
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Депутати Львівської міськради закликали президента України Володимира Зеленського та голову Верховної Ради Дмитра Разумкова заборонити діяльність прокремлівських партій ОПЗЖ і Партія Шарія.
За таке звернення проголосував 51 депутат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Львівський портал.
Депутати вважають, що згадані вище проросійські партії необхідно заборонити, як це в 2014 році зробили з Партією регіонів і Комуністичною партією України.
"За проросійськими політиками завжди йдуть російські танки. Щоб не допустити цього, нам необхідно вже сьогодні заборонити діяльність рупорів Кремля", - сказано у зверненні.
Народні обранці вважають, що члени цих партій своєю діяльністю заграють з країною-агресором. Також вони відверто маніпулюють нормами моралі, питанням мови і дружбою з Росією. Всі ці дії сприяють розколу українського суспільства.
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Это - заявление своего отношения к партии, не более.
Подозрение, суд, факты и аргументы, обвинение, запрет.
Только так.
Иначе - балаган.
Шарий - педофил
и русские еще будут что то о "гейропе" варнякать