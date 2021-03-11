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Новини Політика України
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Львівська міськрада закликала заборонити "партію Шарія", назвавши її "рупором Кремля"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Львівська міськрада закликала заборонити

Депутати Львівської міськради закликали президента України Володимира Зеленського та голову Верховної Ради Дмитра Разумкова заборонити діяльність прокремлівських партій ОПЗЖ і Партія Шарія.

За таке звернення проголосував 51 депутат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Львівський портал.

Депутати вважають, що згадані вище проросійські партії необхідно заборонити, як це в 2014 році зробили з Партією регіонів і Комуністичною партією України.

"За проросійськими політиками завжди йдуть російські танки. Щоб не допустити цього, нам необхідно вже сьогодні заборонити діяльність рупорів Кремля", - сказано у зверненні.

Народні обранці вважають, що члени цих партій своєю діяльністю заграють з країною-агресором. Також вони відверто маніпулюють нормами моралі, питанням мови і дружбою з Росією. Всі ці дії сприяють розколу українського суспільства.

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хоть что-то полезное от мусорного Садового.. плюс!
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11.03.2021 19:37 Відповісти
Никакой пользы от этого нет.
Это - заявление своего отношения к партии, не более.
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11.03.2021 19:43 Відповісти
Так мы до референдума дойдём...
Подозрение, суд, факты и аргументы, обвинение, запрет.
Только так.
Иначе - балаган.
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11.03.2021 19:41 Відповісти
Быль про Толика-педофила-говноеда и ЗЕлёную наркоманскую шмарклю
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11.03.2021 19:58 Відповісти
Зачем? Достаточно просто удалить канал шмария из ютуба. И партия рассосется сама собой. А то развелось мессий в интернете.
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11.03.2021 20:14 Відповісти
Путин - педофил
Шарий - педофил

и русские еще будут что то о "гейропе" варнякать
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11.03.2021 20:38 Відповісти
Реально радостно на душе что взялись осушить это болото Медведчук-Шарий.
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11.03.2021 20:44 Відповісти
 
 