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Від початку року "пакунок малюка" одержали 16 тис. сімей, 34 тис. сімей отримали грошову компенсацію, - Мінсоцполітики

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Від початку року

Від початку 2021 року одноразову державну допомогу "пакунок малюка", яка надається при народженні дитини, у вигляді грошової компенсації отримали понад 34 тисячі українських сімей.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики, інформує Цензор.НЕТ.

"Понад 34 тисячі сімей з новонародженими дітьми від початку року отримали грошову компенсацію державної допомоги "пакунок малюка", трохи більше 16 тисяч сімей отримали цю допомогу в натуральній формі", - повідомляють у відомстві.

У міністерстві нагадали, що "пакунок малюка" видається сім'ям новонароджених в установах охорони здоров'я.

"Якщо в медустанові немає такої допомоги, або дитина народилася за межами установи охорони здоров'я або навіть за межами України, тоді "пакунок малюка" можна отримати в органах соціального захисту за місцем проживання або перебування одержувача, подавши відповідну заяву не пізніше ніж через 30 календарних днів від дня народження дитини", - зазначають у пресслужбі Мінсоцполітики.

У відомстві також підкреслюють, що, в разі неотримання "пакунку малюка" впродовж 30 днів з дня народження дитини, одержувач має право звернутися до місцевого структурного підрозділу з питань соціального захисту населення для отримання грошової компенсації.

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Интересный вопрос - при Ющенко за каждого рождённого следующего ребёнка платили больше . Как сейчас ? Стимулировать рождаемость власть собирается? А то скоро одни пенсы останутся
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11.03.2021 19:45 Відповісти
малыш доволен )
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11.03.2021 20:02 Відповісти
Обьязанность обеспечивать своих детей лежит на РОДИТЕЛЯХ, а не на обществе и не на налогоплательщиках!!! То есть, если ты, папа с мамой, смогли сделать ребенка, то будьте любезны - позаботьтесь о его обеспечении и воспитании...
Конечно чиновникам выгодно быть "благодетелями", поппулистами перед людьми, ведь это они не из своих карманов финансируют, а наоборот за отнятые у этих же родителей деньги!!! Такие соцпрограммы - это чистейшая ложь, вред и извращение! По сути людей ограбили через высокие налоги, создали кучу управлений, департаментов и потом показывают, какие они детолюбы... На самом же деле граждане в Украине - нищие и бесправные, которые вынуждены просить подачку у чиновников со словами до-по-мо-ж-іііі-ть.
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11.03.2021 21:03 Відповісти
 
 