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Щеплення вакциною AstraZeneca не підвищує ризику утворення тромбів, - Європейське агентство лікарських засобів

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Щеплення вакциною AstraZeneca не підвищує ризику утворення тромбів, - Європейське агентство лікарських засобів

Вакцинація препаратом від COVID-19 компанії AstraZeneca не підвищує ризику виникнення тромбів, застосування вакцини можна продовжувати.

Про це заявило Європейське агентство лікарських засобів (EMA), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зараз немає ознак того, що вакцинація викликала стан, не включений до списку побічних ефектів цієї вакцини. Позиція комітету EMA з питань безпеки (...) полягає в тому, що користь вакцини продовжує переважувати її ризики, і вакцину можна продовжувати використовувати, поки триває розслідування за фактами тромбоемболії", - заявляє EMA.

За даними агентства, кількість фактів тромбоемболії у людей, що пройшли вакцинацію, "не перевищує їх кількості на тлі загальної популяції".

Заява від агентства надійшла слідом за повідомленнями про виникнення тромбів у щеплених жителів Данії і про припинення в цій країні вакцинації препаратом AstraZeneca.

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"EMA відомо, що органи охорони здоров'я Данії призупинили вакцинаційну кампанію від COVID-19 препаратом AstraZeneca. Таке рішення було прийнято як запобіжний захід, поки триває повне розслідування щодо виникнення тромбів у людей, які отримали вакцину, зокрема в Данії, де людина померла", - сказано в пресрелізі агентства.

У документі наголошується, що комітет EMA за оцінкою фармакологічних ризиків (PRAC) вивчає всі випадки тромбоемболії, а також інших ускладнень, пов'язаних із тромбозами, про які повідомлялося після проходження вакцинації препаратом AstraZeneca.

Так, станом на 10 березня 2021 року виявлено 30 фактів тромбоемболії "серед майже 5 млн людей, що пройшли вакцинацію вакциною від COVID-19 компанії AstraZeneca в Європейській економічній зоні".

Раніше служби охорони здоров'я Данії прийняли рішення тимчасово зупинити застосування вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca.

Потім використання цієї вакцини призупинили в Норвегії, Ісландії та Італії.
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Топ коментарі
+7
Прививки вакциной AstraZeneca не повышают риск образования тромбов, - Европейское агентство лекарственных средств - Цензор.НЕТ 3073

Прививки вакциной AstraZeneca не повышают риск образования тромбов, - Европейское агентство лекарственных средств - Цензор.НЕТ 6633
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11.03.2021 20:06
+7
Папуасы по сравнению с мокшами - выпускники Гарварда! 😂
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11.03.2021 20:20
+3
ну от и все...
степанычу передышка, а то уже 18 раз привился в доказуху, даже де то жаль его...
страны, шо тормозят ее своим колоть - лохи конечно же - и шо они тормозят?
а кови, прости господи, шит в тех странах, шо тормозят с астрозенекой еще никому не кололи?
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11.03.2021 20:06
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11.03.2021 20:03 Відповісти
Треба вже вживати заходи: закривати школи, зробити жорсткішими правила перевезення пасажирів в транспорті, контролювати магазини
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11.03.2021 20:20 Відповісти
Добре, що з цим розбираються, а не замовчують.
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11.03.2021 20:04 Відповісти
🤑
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11.03.2021 20:05 Відповісти
Так це і є рушійною силою капіталізму- не знали?
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11.03.2021 20:17 Відповісти
Капіталізму, у класичні хвормі, вже давно не існує.
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11.03.2021 20:20 Відповісти
Я прихильник модерну, а не класики.
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11.03.2021 20:22 Відповісти
На колір і смак товариш не всяк.
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11.03.2021 20:26 Відповісти
Тому кутовий камінь не міняється- прибуток.
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11.03.2021 20:28 Відповісти
А колись винахідник пеніциліну подарував технологію його винотовлення людству. Лошара...
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11.03.2021 20:34 Відповісти
Ні- просто він не капіталіст, а винахідник. На його винаході заробили інші- нічого не змінилося.
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11.03.2021 20:43 Відповісти
Просто між винахідниками минулого і ********* бариганами від фармацевтики - ментальна прірва.
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11.03.2021 20:46 Відповісти
Там прірва в технологіях, які не по кишені одинакам. Так що без прибутку ми б взагалі не мали вакцин.
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11.03.2021 20:50 Відповісти
Можливо деякі і не варті існування та нав'язливого впровадження.
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11.03.2021 20:52 Відповісти
Так- мавп забагато.
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11.03.2021 20:56 Відповісти
Повірте, при їх рівні фертильності у них шансів набагато більше. Навіть без вакцин та антибіотиків.
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11.03.2021 20:58 Відповісти
Динозаври погано розмножувалися? Та невже...
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11.03.2021 21:05 Відповісти
Це достименно не відомо.
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11.03.2021 23:29 Відповісти
Прививки вакциной AstraZeneca не повышают риск образования тромбов, - Европейское агентство лекарственных средств - Цензор.НЕТ 30 рука-руку моет...
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11.03.2021 20:06 Відповісти
ну от и все...
степанычу передышка, а то уже 18 раз привился в доказуху, даже де то жаль его...
страны, шо тормозят ее своим колоть - лохи конечно же - и шо они тормозят?
а кови, прости господи, шит в тех странах, шо тормозят с астрозенекой еще никому не кололи?
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11.03.2021 20:06 Відповісти
Прививки вакциной AstraZeneca не повышают риск образования тромбов, - Европейское агентство лекарственных средств - Цензор.НЕТ 3073

Прививки вакциной AstraZeneca не повышают риск образования тромбов, - Европейское агентство лекарственных средств - Цензор.НЕТ 6633
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11.03.2021 20:06 Відповісти
Папуасы по сравнению с мокшами - выпускники Гарварда! 😂
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11.03.2021 20:20 Відповісти
коня гавняного на гавно разобрали , шо слепить ето.... )))
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11.03.2021 20:27 Відповісти
А потом укололись Спутником и забылись... хорошо если навечно.
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11.03.2021 21:18 Відповісти
Прививки вакциной AstraZeneca не повышают риск образования тромбов, - Европейское агентство лекарственных средств - Цензор.НЕТ 3417
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11.03.2021 20:08 Відповісти
Отказались и приостановили до выяснения, это как бы разные вещи. Не манипулируйте.
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11.03.2021 20:27 Відповісти
Ціну збивають.
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11.03.2021 20:48 Відповісти
ВООЗ (всемирная организация опытных заробитчан) нагнет правительства этих младостран и как миленькие продолжат колоть лишнее население планеты....
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11.03.2021 21:49 Відповісти
Всё это НЕ УБЕДИТЕЛЬНО на фоне запрета этих вакцин в странах ЕС и не только !!!
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11.03.2021 20:11 Відповісти
Согласен, это типичная зрада. Зеля хочет отравить украинцев!
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11.03.2021 20:50 Відповісти
Ключевая фраза "на данный момент".
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11.03.2021 20:15 Відповісти
Ключевая - приостановили, а не прекратили.
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11.03.2021 20:22 Відповісти
Видишь ли, зизя, для прекращения требуется решение правительства, а это за два дня не решается. Такие они педанты!))
Так что ключевая фраза - та самая.
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11.03.2021 20:30 Відповісти
Ню, ню. Фикся
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11.03.2021 20:44 Відповісти
орвегія стала сьомою країною світу, яка призупинила вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca через можливі побічні ефекти.
Раніше таке рішення ухвалили в Естонії, Латвії, Австрії, Данії, Литві та Люксембурзі
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11.03.2021 20:16 Відповісти
Пропаганда московского улуса никак не вгамуеться.Наши ковид-террористы -теж.
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11.03.2021 20:22 Відповісти
так ото ж ... "Фейки- наше все"
И реалии.
Страстно желающие туда попасть ЕЩЕ имеют шанс:

"...Большинство больниц столицы сегодня уже более чем на половину заполнены больными коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, которые в Фейсбук опубликовал системный аналитик Евгений Истребин.
Они свидетельствуют о том, что у 23 из 27 больниц заполняемость коек уже превышает 50%.
В некоторых медицинских учреждениях, в частности в Киивськой городской больнице №9 и КНП "Киевская городская больница №3" уже совсем не осталось мест. Там размещено 126 и 207 пациентов с ковидом или подозрением на него соответственно.
Почти заполнена Киевская городская клиническая больница №17 - там осталось всего 5 свободных мест из 60 выделенных.
Больше всего мест для больных коронавирусом выделили Александровская больница - с 500 допустимых там сегодня занято 442 места, то есть 88%, и Киевская городская больница №8, где выделили 600 мест, а сегодня уже занято 410, то есть 68%.
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11.03.2021 22:07 Відповісти
Держим в голове, шо нас это не касается. Наша вакцина - это АвстроЗеленека производства Индии, там свои побочки будут. Только нам об этом не скажут =)
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11.03.2021 20:57 Відповісти
Іншими словами плювати на жертви, ну помре від тромбів скількись "популяції", це навіть корисно.
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11.03.2021 21:10 Відповісти
Опять кацапы втулили фейк , что Спутник покупали, а наши долбни - новостные редактора разнесли по сайтам. Там вроде как создали очередной центр по борьбе с дезинформацией.АУ???
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11.03.2021 21:34 Відповісти
ПОдлые собственики- хтирожопые главреды - туповатые редактора, можно через разные дырки фейки тулить. А в идеал через в се. И цены поверьте не такие уж высокие.
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11.03.2021 21:36 Відповісти
А то я не видел реакцию своих уколотых,ой, вакцинированных коллег! У одной ноги отобрало на трое суток, остальные температурили до 39.... Что мне фейки, если вся афера фейк!
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11.03.2021 21:53 Відповісти
ВОт не надо ваш Спутник колоть и не будет ноги отбирать))
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11.03.2021 21:59 Відповісти
Цензористы! Вы щас упадёте! Только что на "Красной линии"("Еспресо") Высоцкий спрашивает у Ляшко(санврач):"Как вы относитесь к тому,что в Буковели во время пандемии устроили такой балаган,и вот такие нехорошие последствия?"(не дословно,жена смотрела)Ответ:"Вы,говорит,каждые 10 лет,как по науке,делаете прививку от дифтерии?Отож!Если после пандемии(коронавируса)будет вспышка дифтерии,вы тоже будете говорить,что Лыжник виноват?"Ржунимагу! Они там наверху знают,что у зели одно из погонял-Лыжник! Щеплення вакциною AstraZeneca не підвищує ризику утворення тромбів, - Європейське агентство лікарських засобів - Цензор.НЕТ 248
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11.03.2021 22:23 Відповісти
А чому ж тоді від неї відмовляються ?
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11.03.2021 22:30 Відповісти
До речі Прямий канал мав показувати розслідування про закупівлю вакцини - чому її купили вдвічі дорожче від вартості
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11.03.2021 22:31 Відповісти
ТАК У УКРАИНЫ ЕЕ НЕТ ДЛЯ НАРОДА !!! ПОМОГИТЕ... !!!!!!!!!!!
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12.03.2021 01:08 Відповісти
В УКРАИНЕ УЖЕ ПОШЛА РЕКЛАМА ЛЕКАРСТ ОТ ТРАМБОЗА !!! ЧТО ДЕЛАТЬ !? УБИВАТЬ И ЗАБИРАТЬ !)
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12.03.2021 01:10 Відповісти
зраду отменили.
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12.03.2021 02:58 Відповісти
 
 