Щеплення вакциною AstraZeneca не підвищує ризику утворення тромбів, - Європейське агентство лікарських засобів
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Вакцинація препаратом від COVID-19 компанії AstraZeneca не підвищує ризику виникнення тромбів, застосування вакцини можна продовжувати.
Про це заявило Європейське агентство лікарських засобів (EMA), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Зараз немає ознак того, що вакцинація викликала стан, не включений до списку побічних ефектів цієї вакцини. Позиція комітету EMA з питань безпеки (...) полягає в тому, що користь вакцини продовжує переважувати її ризики, і вакцину можна продовжувати використовувати, поки триває розслідування за фактами тромбоемболії", - заявляє EMA.
За даними агентства, кількість фактів тромбоемболії у людей, що пройшли вакцинацію, "не перевищує їх кількості на тлі загальної популяції".
Заява від агентства надійшла слідом за повідомленнями про виникнення тромбів у щеплених жителів Данії і про припинення в цій країні вакцинації препаратом AstraZeneca.
"EMA відомо, що органи охорони здоров'я Данії призупинили вакцинаційну кампанію від COVID-19 препаратом AstraZeneca. Таке рішення було прийнято як запобіжний захід, поки триває повне розслідування щодо виникнення тромбів у людей, які отримали вакцину, зокрема в Данії, де людина померла", - сказано в пресрелізі агентства.
У документі наголошується, що комітет EMA за оцінкою фармакологічних ризиків (PRAC) вивчає всі випадки тромбоемболії, а також інших ускладнень, пов'язаних із тромбозами, про які повідомлялося після проходження вакцинації препаратом AstraZeneca.
Так, станом на 10 березня 2021 року виявлено 30 фактів тромбоемболії "серед майже 5 млн людей, що пройшли вакцинацію вакциною від COVID-19 компанії AstraZeneca в Європейській економічній зоні".
Раніше служби охорони здоров'я Данії прийняли рішення тимчасово зупинити застосування вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca.
Потім використання цієї вакцини призупинили в Норвегії, Ісландії та Італії.
Будь ласка, зачекайте...
степанычу передышка, а то уже 18 раз привился в доказуху, даже де то жаль его...
страны, шо тормозят ее своим колоть - лохи конечно же - и шо они тормозят?
а кови, прости господи, шит в тех странах, шо тормозят с астрозенекой еще никому не кололи?
Так что ключевая фраза - та самая.
Раніше таке рішення ухвалили в Естонії, Латвії, Австрії, Данії, Литві та Люксембурзі
И реалии.
Страстно желающие туда попасть ЕЩЕ имеют шанс:
"...Большинство больниц столицы сегодня уже более чем на половину заполнены больными коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, которые в Фейсбук опубликовал системный аналитик Евгений Истребин.
Они свидетельствуют о том, что у 23 из 27 больниц заполняемость коек уже превышает 50%.
В некоторых медицинских учреждениях, в частности в Киивськой городской больнице №9 и КНП "Киевская городская больница №3" уже совсем не осталось мест. Там размещено 126 и 207 пациентов с ковидом или подозрением на него соответственно.
Почти заполнена Киевская городская клиническая больница №17 - там осталось всего 5 свободных мест из 60 выделенных.
Больше всего мест для больных коронавирусом выделили Александровская больница - с 500 допустимых там сегодня занято 442 места, то есть 88%, и Киевская городская больница №8, где выделили 600 мест, а сегодня уже занято 410, то есть 68%.