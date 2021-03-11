Щеплення вакциною AstraZeneca не підвищує ризику утворення тромбів, - Європейське агентство лікарських засобів

Вакцинація препаратом від COVID-19 компанії AstraZeneca не підвищує ризику виникнення тромбів, застосування вакцини можна продовжувати.

Про це заявило Європейське агентство лікарських засобів (EMA), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зараз немає ознак того, що вакцинація викликала стан, не включений до списку побічних ефектів цієї вакцини. Позиція комітету EMA з питань безпеки (...) полягає в тому, що користь вакцини продовжує переважувати її ризики, і вакцину можна продовжувати використовувати, поки триває розслідування за фактами тромбоемболії", - заявляє EMA.

За даними агентства, кількість фактів тромбоемболії у людей, що пройшли вакцинацію, "не перевищує їх кількості на тлі загальної популяції".

Заява від агентства надійшла слідом за повідомленнями про виникнення тромбів у щеплених жителів Данії і про припинення в цій країні вакцинації препаратом AstraZeneca.

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"EMA відомо, що органи охорони здоров'я Данії призупинили вакцинаційну кампанію від COVID-19 препаратом AstraZeneca. Таке рішення було прийнято як запобіжний захід, поки триває повне розслідування щодо виникнення тромбів у людей, які отримали вакцину, зокрема в Данії, де людина померла", - сказано в пресрелізі агентства.

У документі наголошується, що комітет EMA за оцінкою фармакологічних ризиків (PRAC) вивчає всі випадки тромбоемболії, а також інших ускладнень, пов'язаних із тромбозами, про які повідомлялося після проходження вакцинації препаратом AstraZeneca.

Так, станом на 10 березня 2021 року виявлено 30 фактів тромбоемболії "серед майже 5 млн людей, що пройшли вакцинацію вакциною від COVID-19 компанії AstraZeneca в Європейській економічній зоні".

Раніше служби охорони здоров'я Данії прийняли рішення тимчасово зупинити застосування вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca.

Потім використання цієї вакцини призупинили в Норвегії, Ісландії та Італії.