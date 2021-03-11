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Адміністрація Байдена приділятиме увагу стану реформ і боротьбі з корупцією в Україні, - Волкер

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Адміністрація Байдена приділятиме увагу стану реформ і боротьбі з корупцією в Україні, - Волкер

Адміністрація президента США Джо Байдена приділятиме увагу стану реформ і боротьбі з корупцією в Україні, заявив американський дипломат, директор Інституту Маккейна, спеціальний представник Державного департаменту США з питань України (2017-2019 рр.) Курт Волкер.

Про це він сказав у Києві під час публічної дискусії, організованої Центром національної стійкості та розвитку спільно з Європейською Бізнес Асоціацією, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Буде увага стану реформ, боротьбі з корупцією, крокам, які має зробити Україна для своїх власних інтересів, щоб розвивати економіку, продовжувати реформи. І я думаю, що, як завжди, буде комбінація підтримки України й наполягання на тому, що є певні речі, які решта світу не може зробити за вас, тільки українці можуть зробити їх самі", - сказав Волкер.

За його словами, ще одна сфера, в якій є очікування України і які при цьому є реалістичними, - це продовження допомоги з питань безпеки.

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"Про це не було чути за часів адміністрації Обами, були обмеження на летальну оборонну зброю, кількість була не така велика. Впродовж останніх чотирьох років ці цифри збільшилися. Обмеження на летальну оборонну зброю було усунено, Javelin, протитанкові ракети було надано. І я думаю, що адміністрація Байдена рада продовжити це. Це буде добре для того, щоб упевнитися в тому, що навіть якщо Росія продовжить війну на Сході, вона її не розширить, тому що це буде дуже дорого для Росії", - зазначив Волкер.

Він додав, що українська влада зацікавлена у співпраці зі США, й зазначив, що в адміністрації Байдена, найімовірніше, не буде окремого представника Державного департаменту США з питань України.

"Вони хочуть, щоб США підтримували Україну, вони хочуть співпраці на найвищому рівні, щоб хтось у дипломатичному світі приділяв особливу увагу Україні. Як я розумію, вони доручать обов'язки спеціального представника комусь в адміністрації, на вже наявній позиції. Це модель, яка також існувала за адміністрації Обами", - розповів він.
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Топ коментарі
+10
Администрация Байдена будет уделять внимание состоянию реформ и борьбе с коррупцией в Украине, - Волкер - Цензор.НЕТ 9132
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11.03.2021 20:43
+8
Так. Дуже просимо.
Нехай хоч хтось змусить нашу владу перебудувати країну.
І що з кацапами не знюхались.
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11.03.2021 20:44
+7
Браво!!!
Оце і є дійсна демократія!!!
Республіканець Волкер підтримує дії демократа Байдена стосовно незалежності України!!!
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11.03.2021 20:43
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11.03.2021 20:39 Відповісти
Белінгкет не закриває монтування та озвучування фільму - а у владі списки голосуючих за харківські угоди вирішили підняти ( за часів Яника, коли рашисти сиділи навіть у міністерствах) , й думають Мендель ще посадять ша-нібуть прокоментувати - наприклад як БОГДАН ЇМ В ОПЄ НЄ ЗАШЬОЛ. А саме Богдан прямо говорив, що знає хто злив оперцію з вагненрівцями.
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11.03.2021 20:57 Відповісти
знал но не озвучил.. озвучил бы может что то произошло..
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11.03.2021 21:07 Відповісти
2 місяці гарних слів та персональні санкції Бєні, які йому до спини двері (Медведчук підтвердить).
Може, настав вже час якихось дій?
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11.03.2021 20:41 Відповісти
Хм....може вам краще звернутись з претензіями до Зеленського ?
ЧИ все американці мають робити ..
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11.03.2021 20:45 Відповісти
Корупционеры при власти - это редкие гниды. Когда они все здохнут - будет большой праздник !!!
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11.03.2021 20:42 Відповісти
Браво!!!
Оце і є дійсна демократія!!!
Республіканець Волкер підтримує дії демократа Байдена стосовно незалежності України!!!
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11.03.2021 20:43 Відповісти
Администрация Байдена будет уделять внимание состоянию реформ и борьбе с коррупцией в Украине, - Волкер - Цензор.НЕТ 9132
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11.03.2021 20:43 Відповісти
Где то в офисе преЗедента жалобно скрипнула клавиша рояля
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11.03.2021 20:45 Відповісти
Так. Дуже просимо.
Нехай хоч хтось змусить нашу владу перебудувати країну.
І що з кацапами не знюхались.
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11.03.2021 20:44 Відповісти
Ага их главный бенефициар беня уже озвучил ещё год назад , как получить от параши миллиарды долларов, чем бороться с коррупцией , скоро и офис повторит это
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11.03.2021 20:48 Відповісти
Бог в помощь.Вся надежда на Америку. Только она благополучно закопает и кремлёвскую крысу с её режимом, и пятую колонну в Украине, и украинских мародёров во власти....
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11.03.2021 20:56 Відповісти
Неужели используемая власть предержащими, - все тридцать лет, - хитрож*пость НЕ... сработает на этот раз - окажется саморазрушающей стратагемой от которой придется отказаться ?
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11.03.2021 21:02 Відповісти
 
 