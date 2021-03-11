Адміністрація Байдена приділятиме увагу стану реформ і боротьбі з корупцією в Україні, - Волкер

Адміністрація президента США Джо Байдена приділятиме увагу стану реформ і боротьбі з корупцією в Україні, заявив американський дипломат, директор Інституту Маккейна, спеціальний представник Державного департаменту США з питань України (2017-2019 рр.) Курт Волкер.

Про це він сказав у Києві під час публічної дискусії, організованої Центром національної стійкості та розвитку спільно з Європейською Бізнес Асоціацією, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Буде увага стану реформ, боротьбі з корупцією, крокам, які має зробити Україна для своїх власних інтересів, щоб розвивати економіку, продовжувати реформи. І я думаю, що, як завжди, буде комбінація підтримки України й наполягання на тому, що є певні речі, які решта світу не може зробити за вас, тільки українці можуть зробити їх самі", - сказав Волкер.

За його словами, ще одна сфера, в якій є очікування України і які при цьому є реалістичними, - це продовження допомоги з питань безпеки.

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"Про це не було чути за часів адміністрації Обами, були обмеження на летальну оборонну зброю, кількість була не така велика. Впродовж останніх чотирьох років ці цифри збільшилися. Обмеження на летальну оборонну зброю було усунено, Javelin, протитанкові ракети було надано. І я думаю, що адміністрація Байдена рада продовжити це. Це буде добре для того, щоб упевнитися в тому, що навіть якщо Росія продовжить війну на Сході, вона її не розширить, тому що це буде дуже дорого для Росії", - зазначив Волкер.

Він додав, що українська влада зацікавлена у співпраці зі США, й зазначив, що в адміністрації Байдена, найімовірніше, не буде окремого представника Державного департаменту США з питань України.

"Вони хочуть, щоб США підтримували Україну, вони хочуть співпраці на найвищому рівні, щоб хтось у дипломатичному світі приділяв особливу увагу Україні. Як я розумію, вони доручать обов'язки спеціального представника комусь в адміністрації, на вже наявній позиції. Це модель, яка також існувала за адміністрації Обами", - розповів він.