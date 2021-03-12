Кого з чинних і колишніх нардепів перевірять за підтримку "харківських угод". ПЕРЕЛІК

27 квітня 2010 року ратифікацію так званих "Харківських угод" підтримали 236 народних депутатів. Сьогодні РНБО доручила СБУ перевірити, чи немає в їхніх діях державної зради.

Перелік депутатів, які голосували за ратифікацію "харківських угод", є на сайті Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

Тоді домовленості між Україною і Росією підтримали представники таких політсил:

- "Партія регіонів" у повному складі (160 "за" і один відсутній),

- "Блок Юлії Тимошенко" (9 "за"),

- "Наша Україна - Народна Самооборона" (7 "за"),

- "Комуністична партія" в повному складі (27 "за"),

- Блок Литвина "у повному складі (20 "за"),

- 13 позафракційних депутатів.

Серед тодішніх нардепів, які підтримали "Харківські угоди" - Рінат Ахметов, Сергій Ківалов, Вадим Столар, Ігор Палиця та інші.















Окремо під час брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов згадав Володимира Литвина.

"Тут дуже багато цікавих персонажів, які продовжують перебувати в українській політиці, більше того, деякі з них пропонують себе на посаду, як пан Литвин, ректора держуніверситету імені Тараса Шевченка. Я перепрошую, але мені було б соромно дивитися в очі тим людям, студентам, при цьому голосувати за ті ганебні речі, які привели до окупації Криму і великих проблем на території Донецької та Луганської областей", - сказав він.

Нагадаємо, "харківські угоди" були підписані тодішніми президентами України і РФ Віктором Януковичем і Дмитром Медведєвим. Угоди передбачали, що термін перебування Чорноморського флоту в Україні продовжується на 25 років. За це Москва давала Києву $100 знижки на газ, попередньо штучно підвищивши ціну.