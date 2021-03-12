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Новини Політика України
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Ахметов (788) ВР (11759) Данілов (1188) Ківалов (66) Литвин (440) РНБО (1714) Харківські угоди (64) Палиця (45) Столар (37)

Кого з чинних і колишніх нардепів перевірять за підтримку "харківських угод". ПЕРЕЛІК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кого з чинних і колишніх нардепів перевірять за підтримку

27 квітня 2010 року ратифікацію так званих "Харківських угод" підтримали 236 народних депутатів. Сьогодні РНБО доручила СБУ перевірити, чи немає в їхніх діях державної зради.

Перелік депутатів, які голосували за ратифікацію "харківських угод", є на сайті Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

Тоді домовленості між Україною і Росією підтримали представники таких політсил:

- "Партія регіонів" у повному складі (160 "за" і один відсутній),

- "Блок Юлії Тимошенко" (9 "за"),

- "Наша Україна - Народна Самооборона" (7 "за"),

- "Комуністична партія" в повному складі (27 "за"),

- Блок Литвина "у повному складі (20 "за"),

- 13 позафракційних депутатів.

Серед тодішніх нардепів, які підтримали "Харківські угоди" - Рінат Ахметов, Сергій Ківалов, Вадим Столар, Ігор Палиця та інші.

Кого з чинних і колишніх нардепів перевірять за підтримку харківських угод 01
Кого з чинних і колишніх нардепів перевірять за підтримку харківських угод 02
Кого з чинних і колишніх нардепів перевірять за підтримку харківських угод 03
Кого з чинних і колишніх нардепів перевірять за підтримку харківських угод 04
Кого з чинних і колишніх нардепів перевірять за підтримку харківських угод 05
Кого з чинних і колишніх нардепів перевірять за підтримку харківських угод 06
Кого з чинних і колишніх нардепів перевірять за підтримку харківських угод 07

Окремо під час брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов згадав Володимира Литвина.

"Тут дуже багато цікавих персонажів, які продовжують перебувати в українській політиці, більше того, деякі з них пропонують себе на посаду, як пан Литвин, ректора держуніверситету імені Тараса Шевченка. Я перепрошую, але мені було б соромно дивитися в очі тим людям, студентам, при цьому голосувати за ті ганебні речі, які привели до окупації Криму і великих проблем на території Донецької та Луганської областей", - сказав він.

Нагадаємо, "харківські угоди" були підписані тодішніми президентами України і РФ Віктором Януковичем і Дмитром Медведєвим. Угоди передбачали, що термін перебування Чорноморського флоту в Україні продовжується на 25 років. За це Москва давала Києву $100 знижки на газ, попередньо штучно підвищивши ціну.
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Топ коментарі
+37
Кого из действующих и бывших нардепов проверят за поддержку "харьковских соглашений" - Цензор.НЕТ 6574
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11.03.2021 21:47
+26
Процитую Бойка,(якщо Ярмолаєва з Будкевичем знов надумають ліпити з Данілова патріота):

"...Причиною гомеричного реготу стала навіть не та обставина, що Данилов не знайшов часу ознайомитись зі статтею 111 КК України й довідатись, що таке державна зрада та в якій формі вона може бути, не те, що згідно зі статтею 80 Конституції України народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результат голосування і навіть не те, що СБУ не може нічого перевіряти - етап дослідчої перевірки не передбачений КПК України в редакції в 2012 року. Річ у тім, що текст «Харківських угод» готував, погоджував і візував тодішній заступник міністра закордонних справ Руслан Демченко, який за часи Януковича відповідав (спочатку - на посаді заступника міністра закордонних справ, а потім - на посаді першого заступника міністра) за російський напрямок зовнішньої політики України.

Нині Руслан Михайлович обіймає посаду першого заступника секретаря РНБОУ, тож якщо Данилову так кортить когось притягнути до відповідальності, то це він може зробити без відриву від роботи - достатньо зателефонувати Баканову за цього чорта Демченка."

https://www.facebook.com/volodymyr.boiko1965/posts/2814621275421319

Зеленський вирішив призначити в РНБО "сірого кардинала" МЗС часів Януковича
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11.03.2021 21:40
+21
идея вааще хорошая.. особенно проверить, некто Ахеметов Р.Л.
чувствую, что мразь конченная.. и остальных, просто можно не проверять.. просто отстреливать..
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11.03.2021 21:38
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Кого з діючих і колишніх нардепів перевірять за підтримку "харківських угод" - Цензор.НЕТ 6992
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11.03.2021 22:33 Відповісти
спочатку треба зняти гімнастьорку (каломойшу)
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11.03.2021 22:38 Відповісти
Еще одна мрачная история имела место в 2012 году. Во время снесения одного из незаконных МАФов в центре Киева на коммунальных работников напали неизвестные, избившие их. Прибывшим на место событий милиционерам тоже крепко досталось от «братков». А когда бандитов все же повязали и отправили в СИЗО, за них походатайствовал депутат Тедеев. И преступники вышли на свободу без суда и следствия.Главарь «титушек»
Связывают имя Эльбруса Тедеева и с так называемыми титушками, известными своими нападениями на участников еврореволюции на Украине 2013-2014 гг. Его обвиняют в том, что он собирал спортсменов и отправлял их на различные задания по защите интересов правящей на тот момент Партии регионов. Что именно представляли собой эти защитные мероприятия, несложно догадаться.Тедеев и Евромай -теж цікава історія .

Якісь і зовнішньо схожі маленькі 2 брюнета, "опєкуємиє" Єрмаком - НЕЛОХ І БОРЕЦЬ БАНДИТ ЧЕМПІОН
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11.03.2021 22:37 Відповісти
Якісь і зовнішньо схожі маленькі 2 брюнета, "опєкуємиє" Єрмаком - НЕЛОХ І БОРЕЦЬ БАНДИТ ЧЕМПІОН . Карьерний зріст Єрмака від Кремля наліцо -від бандита до президента .
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11.03.2021 22:39 Відповісти
О, і беніна ****** палиця серед цих горе - голосувальників))Ну що, волиняки, задоволені своїми обранцями??? Худоба, ***..
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11.03.2021 22:38 Відповісти
но який артист зті сценками про патріотичність!
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11.03.2021 22:41 Відповісти
Волиряків ще поляки в 20-30-х вважали за худобу, бо на відміну від галичан вони були менш освіченими та більш грубими і примітивними, але більш войовничими.
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11.03.2021 23:26 Відповісти
Ти Харпер на грубість нариваєшся. Перед тим як писати різну муйню подумай- а воно тобі треба?Той гамнюк палиця коли голосував за харківську зраду був депутатом від списку НУ НС. Це його туди прийняв нероба бджоляр. Це вже в 2012 році пройшов по 22 округу в Луцьку . При фальсифікаціях і підкупі виборців. Можу ще продовжити... А ти чиїх будеш? Засвіти себе. Якщо з Галичини то мені є що тобі відповісти за "грубих і примітивних волинян".
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12.03.2021 00:19 Відповісти
Слухай рогуль за рогу, звідки ти чипушило таке яка за переказами таких як ти передастів після срачки руки навчилося мити недавно .Йой напевно в тебе блуждаючий геморой вуйку....
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12.03.2021 11:59 Відповісти
Худоба це лемки які красномордого комуняку голуба у Львові відкормили і різних сук германів і .А ще того підара на якого мертвечук канали записав.
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12.03.2021 12:04 Відповісти
Бред. Даже без Харьковских соглашений ЧФ мог базироваться в Крыму до 2017-го, то есть, в 2014-м отсутствие данных соглашений никак бы не помешало им захватить полуостров. ИМХО, это - попытка переброса вины, поскольку народ все чаще задает вопрос "а кто же виноват в том, что в феврале-марте 14-го власть не предприняла никаких военных шагов по защите территории Украины?" и попытка заставить Ахметова и прочих идти договариваться с властью.
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11.03.2021 22:48 Відповісти
А как ещё можно замазать Вангеровское дело? Только ЧФ
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11.03.2021 23:16 Відповісти
Я так думаю, таких "дел" хватит на всех политиков вместе взятых: и бывших, и действующих. Потому что Крым и Донбасс украинские власти весной 14-го таки слили. Особенно последний: ДАЖЕ в условиях творящегося в марте 14-го п..ца, ну никак не мог нагнуть целое государство один Дыркин с 50-ю, пусть и подготовленными бандосами.
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11.03.2021 23:31 Відповісти
Что касается именно "вагнеровского" дела - то сомневаюсь, что оно вызовет информационный взрыв. Это 20 лет назад могли вывести толпу на улицы запись разговора Президента. Сегодня весь интернет забит расследованиями о хищениях, миллиардных схемах, активов в оффшорах... это народ уже воспринимает как должное. Ну выйдут на улицы пару тысяч человек и что? Власть скажет "это все российская пропаганда" (тем более, что первыми эту информацию озвучили таки росСМИ) и все. Если бы это устроили перед выборами, плюс "аваковский корпус" устроил беспорядки во время предвыборной агитации... а так - ни о чем.
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11.03.2021 23:36 Відповісти
Не звизд, ЗЕлёный. Из нижеприведённой таблички видно, что Турчинову банально НЕКЕМ було защищать Крым:
Кого з діючих і колишніх нардепів перевірять за підтримку "харківських угод" - Цензор.НЕТ 3903
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12.03.2021 00:14 Відповісти
Ну, раз ты так хочешь, считай меня "зеленым". А теперь ответь по поводу своей таблички, которая показывает количество предателей в Крыму: на остальной территории Украины тоже все предатели? Ну, скажи это в глаза родственникам погибших в АТО силовиков. Или то, что все силовики Украины - предатели является позицией твоей политсилы?
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12.03.2021 00:25 Відповісти
Віктор Терещенко 10c941a7, справа в тому, що навіть в квітні 2014-ого в Донецьку та Луганську області довелося мобілізовувати населення та формувати добровольчі батальйони для захисту України й це вже після окупації Криму.
тож, відповіси на питання відверто: чи було в Україні станом на березень 2014 року достатньо "силовиків" аби запобігти військовим формуванням росії розгорнутим в Криму?
щодо всіх "силовиків" зрадників, то таких було немало, але ніхто не стверджує, що такими були всі. в моєму місті ментів (про прокурорів та сбу не в курсі), які чекали "руськиймір" та вже підраховували зарплату й пенсію в рублях було достатньо (довелося з ними зіткнутися та й просто поспілкуватись з їхніми колегами), але більшість з них лишилась "вірними" Україні просто через те, що вичікували, як повернуться події. ну а потім так, хтось із них, можливо, й загинув на Донбасі воюючи під жовто-блакитним.
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12.03.2021 09:58 Відповісти
Отже, ви - єдиний, хто в адекваті, тому спробую пояснити. План щодо відповіді на такі дії в Криму був. Більш того, такий план навіть рдин раз ревлізовували - у 1994-му, коли РФ спробувала вперше використовувати військовиків ЧФ в якості іхтамнетів. І полягав план в тому, що на півострів були стягнуті сили нацгвардії та "Беркуту" з материка. Адже, як виглядала руська весна в Криму? Спочатку з'явилось до сотні "зелених", що захопили кабмін Криму. Блокували частини цивільні. Росіянам знадобилось кілька днів, щоб підтягнути сили (адже зі строковиків ЧФ солдати ніякі), захопити аеропорти, прикордонні пункти і лише після цього вони почали здійснювати штурм частин, коли на аеродроми сідали борти з російськими десантниками, а через пункти пропуску заходили іхтамнети. На відміну від Донбасу, де є кількасот кілометрів сухопутного кордону з РФ, в Крим так легко не перекинеш військових. Тобто, якби в перші дні була відповідь - РФ далі б не пішла.
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12.03.2021 16:15 Відповісти
ви дарма порівнюєте 1994-й й 2014-й.
давайте по підрозділам, які ви вказали:

нацгвардія. станом на 2014-й такого підрозділу не існувало.
"беркут". ви впевненні, що є про що говорити в 2014-му? кримський "беркут" вітав окупацію, перекидати з материкової України міліцейський підрозділ маючи в Криму потужне російське військове угрупування - було б дурістю.

крім того, не треба ілюзій - росія готувала й готувалася до окупації Криму й на березень 2014-ого мала там не тільки строковиків, а й цілком мотивовані та навчені спецпідрозділи (зокрема й завдяки януковичу).

тепер щодо ЗСУ у 1994-му та 2014-му: завдяки довготривалій, цілеспрямованій політиці януковича та "партії регіонів" українська армія, а вірніше її залишки, не була боєздатним військом навіть в порівнянні з українською армією 1994 року.
крім того, в 1994-му росія "куштувала" Україну але не могла "вкусити" по-справжньому, тим більше маючи в цей час на своїй території першу чеченську.
1994-й та 2014-й це зовсім різні умови, можливості (росії й України), ну й абсолютно різне розуміння того, що відбувається - росія готувалася й готувала свої ЗС до війни проти України, залишки українських ЗС навіть не розглядали росію як агресора. чому? тому що так накерували янукович з регіоналами.
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12.03.2021 16:59 Відповісти
Підрозділ "нацгвардія" в 2014-му називався "внутрішні війська". Більш того, кримське з'єднання ВВ, за словами Турчинова, готове було виконати наказ про звільнення кабміну АРК, за умови, що хтось прибере цивільних від будівлі. Після майдану вони готові були воювати проти російських військових, але не проти цивільних. І ось тут можна було б використати сили з майдану, яким би не стало проблемою напасти на цивільних. За даними генштабу, у піковий момент російських військових було 22 тисячі, більшість із них - перекинули. Можна навіть згадати татарський мітинг 26 лютого. Чому їм вдалося тоді захистити кабмін? А тому, що у росіян просто не було сил їх розігнати. Саме тому вони і не змогли одразу узяти під контроль аеропорти.
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13.03.2021 08:51 Відповісти
я цих слів Турчинова не читав й не чув, але маю тверде переконання, що жоден поліцейський підрозділ не може ефективно протистояти збройним силам.
щодо готовності й спроможності кримських підрозділів ВВ протистояти окупації маю великі сумніви.
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14.03.2021 16:50 Відповісти
Коли їхьнебагато і вонидіють не як представники іноземної держави, а як де-юре - терористи - взагалі без проблем. На це і заточені були ВВ
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14.03.2021 21:07 Відповісти
про що ви?
завдання ВВ це охорона об'єктів, така собі державна охоронна фірма. яка боротьба з тероризмом?

Про внутрішні війська МВС стаття 2.
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15.03.2021 07:46 Відповісти
Читаємо ст. 8: брати участь у воєнний час у територіальній обороні в районах
розміщення об'єктів, що охороняються.
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15.03.2021 16:00 Відповісти
9.
опустимо те, що воєнний стан не був оголошений.
я повторюся щодо того про що вже казав: я глибоко переконаний, що міліцейський підрозділ не здатен результативно протистояти регулярній армії.
і знову ж таки, я не чув слів Турчинова про готовність кримських підрозділів ВВ пручатися окупації, але слабо в те вірю з огляду на кількість тих, хто перейшов на бік окупанта в різних силових структурах Криму.
й ті слова Турчинова, що ви навели про "Після майдану вони готові були воювати проти російських військових, але не проти цивільних." дуже зручне пояснення бездіяльності керівництва Кримського ВВ, хоча забезпечення громадського порядку, а це в тому числі й припинення заворушень ініційованих цивільними, напряму входить до завдань ВВ.
тож, про що ми із вами сперечаємось?

чи готові були кримські підрозділи ВВ протистояти російським військовим? не знаю.
чи могли вони ефективно протистояти російським військам? переконаний, що ні.
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15.03.2021 16:15 Відповісти
По-перше, на початку конфлікту де-юре це були не "російські військові", а "невідомі озброєні люди", по-друге - до захоплення прикордонних постів і аеродромів російських військових було не так і багато. По-третє, згадайте моральний стан підрозділів ВВ після майдану, коли їх зробили винуватими саме за дії проти цивільних, а в Криму без великої крові розігнати цей натовп не вийшло би. В-четверте, саме підрозділи ВВ,тільки під назвою "нацгвардія" звільнили Харківську ОДА і придушили там російську весну, а також на початку хоч якось стримали агресію на Донбасі (добровольці з'явились трохи згодом). Щоб ви розуміли, звичайні підрозділи ВВ комплектувались за штатом і озброєгням піхотних підрозділів, а спецпідрозділи - за штатом і озброєнням спецпризначенців ГУР МО. Більш того, кримський підрозділ "Скат" був створений для боротьби з підводними диверсантами, "Лаванда" - ведення бойових дій у гірській місцевості, "Тінь" - розвідка і диверсійні дії на українській території в разі її захоплення ворогом.
Так, саме с військових підрозділів НКВС у часи 2 світової війни формувались диверсійні загони.
Ось цитата Турчинова " я доручив безпосередньо Внутрішнім військам, які були в Сімферополі, вибити російський спецназ із захоплених адмінбудівель. Я не розумів, які проти нас задіяні сили. В той час у нас ще не функціонували МВС та інші міністерства. Після цього мені доповіли: ми не можемо виконати команду, парламент та Раду міністрів оточує багато проросійськи налаштованого населення, ми навчені Майданом, із населенням ніяких конфліктів не хочемо." https://ua.krymr.com/a/velyke-interviu-z-turchynovym-pro-aneksiiu-krymu-chastyna-1/30474835.html

Щодо зрадників, то за офіційними даними відсоток таких в Криму був найнижчим саме серед ВВ
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16.03.2021 10:31 Відповісти
дякую за екскурс у підрозділи ВВ.
щодо цитати Турчинова, то кажучи по суті й коротше: керівництво кримських ВВ відмовилось виконувати доручення чи наказ (не знаю, що там дав/віддав Турчинов), в.о. Президента України за надуманих причин.
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16.03.2021 10:40 Відповісти
на початку конфлікту де-юре це були не "російські військові"
на початку війни в Україні всім було зрозуміло й говорилося, що під "зеленими..." ховаються саме російські військові. про захоплення кримського парламенту російським спецназом казали одразу.

до захоплення прикордонних постів і аеродромів російських військових було не так і багато
від 10 до 12 тисяч.
згадайте моральний стан підрозділів ВВ після майдану, коли їх зробили винуватими
власне, до безпосередньо ВВ-шників ставилися з розумінням, бо в більшості то були строковики. претензії були до "беркуту".
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16.03.2021 10:58 Відповісти
Ми з вами ведемо розмову про юридичні тонкощі. Отже, поки не було стану війни - де-юре це були звичайні озброєні злочинці, а не вівйськові іншої держави. Щодо від 10 до 12 тисяч - то переважна більшість це були моряки (тобто чисто технічні військові, які автомат тримали один раз на присязі) і строковики (теж небагато користі). Саме "спецназу" було обмаль. Щодо претензій - то, по-перше, козака Гаврилюка роздягали саме ВВшники зі спецпідрозділу "Ягуар" (який згодом і зачистить Харківську ОДА). У тому то й річ, що перш, ніж карати людину в погонах за виконання наказу, потрібно тричі подумати про наслідки.
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16.03.2021 12:44 Відповісти
на жаль, стану війни або воєнного стану в країні не запроваджено й досі (не враховуючи тих 30 днів в грудні 2018-ого та й то був сімулякр).
щодо наказу, то ви ж, гадаю, чудово обізнанні щодо права відмовитись виконувати злочинний наказ. так, я розумію, що в наших реаліях це не працює й більшість буде виконувати бо втратити роботу то страшне (й це правда).
але, знаєте, те як били людей на майдані, та пристрасть з якою били людей справляє враження, що багатьом той наказ був до вподоби.
в той же час, пам'ятаю, як в моєму місті міліція боронила від нас прихильників росії, які влаштовували "референдум". до них було геть інше ставлення, таке собі "з розумінням". повторюся - в моєму місті.
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16.03.2021 12:59 Відповісти
Давайте відверто: інша сторона била з неменшим задоволенням. А щодо злочинного наказу, то тут і криється диявол в деталях. Для прикладу: командир частини ВВ під час штурму цивільними частини, здав її без бою, дозволивши натовпу заволодіти зброєю. Для нього це не мало яких-небудь наслідків. Командир частини ВВ Донецька, що, за версією слідства, не вжив достатніх заходів для захисту частини і так само дозволив заволодіти зброєю натовпу, став фігурантом кримінального провадження. Начальник УСБУ в Хмельницькій області, для запобігання захоплення будівлі СБУ, віддав наказ стріляти. Сьогодні він і альфівець, що стріляв - під слідством. Начальники УСБУ в Луганській і Донецькій області наказу "стріляти" не віддали, сказавши, що їх будівлю має захищати міліція. І таких прикладів - безліч.
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16.03.2021 13:05 Відповісти
інша сторона била з неменшим задоволенням
точніше, захищалася, з не меншою агресією.
як би вам не хотілося але протестувальники й міліція були в нерівних умовах й щодо екіпірування й щодо репресивних державних інституцій задіяних владою.

пригадайте: ДПС (які зупиняли, які виносили незаконні постанови); суди (які за п'ять хвилин розглядали справи й відправляли в сізо); прокуратура (яка фальшувала справи щодо кожного в кого тицяли пальцем).
тож, вважаю, дії людей були співрозмірні тій люті з якою діяли всі правоохоронні органи країни.
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16.03.2021 13:47 Відповісти
"Захищатись" - це коли выдбиваєшся від нападу. А, коли "беркутівцець" лежить без свідомості,а натовп лупить його битами... Щодо екіпірування - це все одно, що сказати: якщо солдат у бронежилеті, то він має неробити нічого. Та і міліцейська палиця у будь-якому разі поступиться біті. Так само і коктейль "Молотова" набагато ефективніше поліцейських спецзасобів, розрахованих на несмертельну дію. Насправді, все залежить від одного: чи людина ти всередині, чи в тобі сидить садист, що іззадоволенням буде бити людину без свідомості. До речі, передивився відео, де 13.03.14 міліція захищала в Донецьку майданівців - доволі сміливо діяли, прикриваючи собою людей від натовпу. А ось чому не ефектвино - бо боялись після майдану битицивільних. Все відносно.
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16.03.2021 13:53 Відповісти
відео тут https://www.ostro.org/general/society/articles/608023/
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16.03.2021 13:53 Відповісти
Не утрируй! ВСЕ, имеется ввиду, вся шалупонь, присяге и долгу изменившая!
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12.03.2021 10:03 Відповісти
не манипулируй зеленый баклажан, речь не о воинах АТО которые таковыми стали уже ПОСЛЕ аннексии, а о тех силах которые ДОЛЖНЫ были выполнять свои обязанности в 2014 году и которые предали и в большинстве случаев даже - СПОСОБСТВОВАЛИ! Лжи и манипуляции ты научился у своей политсилы?
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12.03.2021 12:21 Відповісти
Литвин прется бьіть ректором киевского вуза.
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12.03.2021 14:09 Відповісти
Писаренко, Жвания, Зарубинский, Литвин, Столар заслуживают отдельного внимания!
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11.03.2021 22:52 Відповісти
Все ЗА должны быть кастрированы политически и экономически. На веки вечные.
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11.03.2021 23:16 Відповісти
амінь
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12.03.2021 02:25 Відповісти
Если реально - то только санкции и ничего больше.
Ни тюрьму, ни отстрел применить ннвозможно.
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12.03.2021 05:26 Відповісти
а ШО так скромно? Физически не мешало бы, через одного в шеренге! Для профилактики расползания чумы.
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12.03.2021 10:00 Відповісти
Так кастрируй действующего - Руслана демченко - зам. Данилова главного разработчика « той «зрады , а этой свеженькой - террористов»вагнеровцев» , кишка тонка?
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12.03.2021 14:50 Відповісти
Есть детальки мелкие да цифры впечатляют. Лет 6 назад печатал по теме этой. Точных цифр не назову---примерные будут. Самая большая военно-морская база США за границей---о. Окинава. На 1947г орендная плата в год составляла 4-5 миллиардов дол. Плюс непрямые оплаты в инфраструктуру острова. На 1969г примерно 11-12 миллиардов. Зацените вишенку на тортике. Примерно по 1965--67гг попасть туда работать японцу с других мест страны заветная была мечта. И зарплата и образ жизни, еда и многое другое просто в кайф было по сравнении с остальными местами страны. Известны много случаев несколько тысяч и более выхода замуж японок официально за американца---тоже сойдёт!
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11.03.2021 23:18 Відповісти
А у цей час Московський патріархат працює проти України на зовнішній арені,ну Московия не спит и по всем направлениям готовит вторжение в Украину.
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11.03.2021 23:21 Відповісти
А привів їх за ручку Кравчук і Фокін запросили ще й усі Лаври разом з Києво-Печерською подарували усі по всій Україні, він дозволив флот РФ залишити і атомне озброєння віддати- він головний у агресії рашистів- ДЕ ВІН ТЕПЕР?
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12.03.2021 10:25 Відповісти
придется даже Ренату Лнеонидовичу поднапрячься, подоказывать что это не он жал зеленую кнопку, а какой то гадкий кнопкодав с его карточкой
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12.03.2021 00:38 Відповісти
Ох...шо б мы с вами,как Ренат напрягались...
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12.03.2021 17:12 Відповісти
..к ногтю всю эту мразь...))) = ..да только кто и как...- благие помыслы(((
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12.03.2021 00:38 Відповісти
Опять только имитация бурной деятельности и громкий п-рд в лужу!
Опять поорут пару дней и все закончится пшиком!
А делается все, чтобы отвлечь внимание от государственной измены зеленского и ермака, сдачи ими международной спецоперации и интересов государства !
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12.03.2021 00:59 Відповісти
Харківські угоди, за які взялася РНБО, писав чинний заступник секретаря Радбезу ----Руслан Демченко. Кого з діючих і колишніх нардепів перевірять за підтримку "харківських угод" - Цензор.НЕТ 8387
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12.03.2021 01:12 Відповісти
👏👏👏👏👏🐲🤢🤮🤡😈👹 привет клоунам , он ещё у них отвечает СЕЙЧАС ЗА ВНЕШНЮЮ РАЗВЕДКУ!
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12.03.2021 14:52 Відповісти
Одним из главных разработчиков Харьковских соглашений был нынешний первый заместитель секретаря СНБО Алексея Данилова--- Руслан Демченко.

А вот одним из главных разработчиков и промоутеров «Харьковских соглашений», приложивших руку к их написанию, был единственный облеченный сегодня властью участник тех событий - «вечный» Руслан Демченко - тогдашний заместитель министра иностранных дел, который нынче является не только первым замом секретаря СНБОУ Алексея Данилова, но также (какова ирония судьбы!) и руководителем комитета по разведке…», - сказано в статье.

https://inforesist.org/smi-napomnili-chto-pervyj-zam-danilova-byl-odnim-iz-glavnyh-razrabotchikov-harkovskih-soglashenij/
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12.03.2021 01:14 Відповісти
Кстати есть большие подозрения то что звонил в ФСБ по поводу вагнеровцев именно Руслан Демченко,хотя видимо там все в ОП предатели и агенты ФСБ но звонил именно Демченко. Даже Бутусов как то сказал об этом.
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12.03.2021 10:27 Відповісти
БЮТ ой нэнэ. Кого з діючих і колишніх нардепів перевірять за підтримку "харківських угод" - Цензор.НЕТ 8954
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12.03.2021 01:39 Відповісти
Що цікаво , що не найшлося ні одного який би проголосував проти ,..позор що так Рашку в раді боялися , мах , що змогли то не прийшли ..., ну що зробиш такі герої чи хероі в раду виберае народ...
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12.03.2021 05:19 Відповісти
Программа грабь награбленное в действии, нашли очередную партию баранов, которых будут стричь - ай да нелох!
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12.03.2021 05:42 Відповісти
А упыри-то неприкасаемые!!!
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12.03.2021 06:11 Відповісти
В списке голосовавших есть Игорь Петрович Палица - шеф и работодатель Данилова, товарищ Коломойского. И это ему А.М.Данилов грозил пальчиком? Ой, не смешите меня! Опять чистый пиар.
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12.03.2021 07:12 Відповісти
Ці депутаті Юди вони точно люті вороги для суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. І їх треба не картати та дорікати а терміново всіх до одного засудити до вищої міри покарання, як проклятих перевертнів зрадників.
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12.03.2021 07:38 Відповісти
Так такой же и ********** , они сами себя в смартфоне судить будут ? Пустой свистеж
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12.03.2021 15:29 Відповісти
Замминистра иностранных дел при Виктуре Януковиче Руслан Демченко готовил Харьковские соглашения сейчас работает в Офисе Президента. Он является советником президента Зеленского. С подачи главы ОП Андрея Ермака Владимир Зеленский принял решение о назначении Руслана Демченко вторым первым замом секретаря СНБО Украины, а также главой Комитета по вопросам разведки при президенте Украины.

Демченко занимается "минским процессом" и освобождением заложников, удерживаемых Россией. По информации источников ZN.UA, по настоянию Ермака и Демченко Киев в рамках проводимых обменов "удерживаемых лиц" передает российской стороне осужденных за терроризм и государственную измену. Взамен украинская сторона получает не только заложников, задержанных оккупационными властями на территории "ДНР/ЛНР" за проукраинскую позицию, но и людей, совершавших уголовные преступления и сражавшихся в рядах пророссийских боевиков.
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12.03.2021 07:57 Відповісти
Прочитав список депутатів і ніби повернувся в ті бандитські часи. Жах, кого вибирає український нарід і ще вимагає від вибраної бидлоти, щоб вони творили добрло. А ще те, що нічого тим депутатам не буде і це дуже добре знають ті, хто це розворушив.
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12.03.2021 08:38 Відповісти
Треба ще взятися за колоборанта Хмельницького. Або, за князя Володимира...
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12.03.2021 10:06 Відповісти
А кучму с Кравчуком , подаривших атомное оружие ?
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12.03.2021 15:32 Відповісти
тут звертає на себе увагу те, хто був "відсутній". При цьому знаходились у залі, але не проголосували "проти"?
Ніби патріоти в Україні, та й перед кураторами з фсб можна морозитись:- Не було мене там. А так, я ... А гроші давайте, я свій.
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12.03.2021 10:15 Відповісти
"Страшно,аж жуть!" (с)
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12.03.2021 10:21 Відповісти
Треба миром, громадою обух сталить, та й заходиться вже всіх колоборантів рубать
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12.03.2021 10:24 Відповісти



ЗеБєня

@ze_benya

·15 год

Ну шо, Юля вся у білому та пухнастому може сісти на другий термін, десь років на п'ятнадцять? Ага, у 2008 році РНБО ухвалила доручення до уряду Тимошенко терміново підготувати закон про виведення російських військ із Севастополя. Вона не виконала, а потім були Харківські угоди.
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12.03.2021 11:07 Відповісти
Черговий безрезультатний цирковий номер...

Сегодня СНБО поручил СБУ проверить, нет ли в действиях 236 народных депутатов, которые 27апреля 2010 года проголосовали за ратификацию так называемых "Харьковских соглашений", государственной измены.
Кого з чинних і колишніх нардепів перевірять за підтримку "харківських угод" - Цензор.НЕТ 9628
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12.03.2021 11:16 Відповісти
Кого з чинних і колишніх нардепів перевірять за підтримку "харківських угод" - Цензор.НЕТ 5332
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12.03.2021 11:16 Відповісти
Дуже влучна порада Кого з чинних і колишніх нардепів перевірять за підтримку "харківських угод" - Цензор.НЕТ 2448
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12.03.2021 12:10 Відповісти
Головне - це призвища , а далі хто куди дівся чи втік.
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12.03.2021 11:53 Відповісти
Фільм Bellingcat про вагнергейт / Новий Зе | Турчинов, Безсмертний | ПРЯМИМ ТЕКСТОМ з Юрієм Луценком...Дуже прямим текстом дійсно.

Дивно, що на брифінгу Данілов назвав випадково піднятою тему по Харківським...Але якщо його замісник Демченко писав текст цієї угоди, то виходить Данілов вивів тему на сьогоднішню людину ЗЕ, доречі яка сиділа на тому засіданні по вагнерівцям ? СЛУЧАЙНО ? НЄ ДУМАЮ!
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12.03.2021 14:02 Відповісти
Доречі дуже важливо таке. Одні експерти кажуть - це в назіданіє сьогоднішнім нардепам підняли тему 11-річного голосування. А мені здається , що це класний лікбез (це така коротка комуністична школа для зовсім неучів) - для Зеленського . Подивимося що він робив у 2010-му ?ОТО Ж? А подивимося що творилося під ВР у той день ? ********* назваласьо годні то мінімайданом! Війни ще тоді не було, й Вові насрать було на політку , тільки тексти зубрив про мілашку Януковича та дурчків патріотів ...Може йому Данілов не даремно оте 11-річне все виколупав?
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12.03.2021 15:15 Відповісти
😆 А проводити "виконання приговору" буде істота, яка виписувала цей договір.
Це навіть не цирк. Це лютий сюр.
Коротше: підсумкові бали
- за шкалою тупості - 11менделів;
- за шкалою підлості - 12 менделів.
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12.03.2021 14:53 Відповісти
Должен список предателей Украины ,постоянно пополняемый и в абсолютно открытом доступе ,чтобы ученики с малолетства знали имена ,,Власовцев" Украины.Точно также должен аналогичный список павших за Украину и тоже ученики могли бы уточнить и почитать наших героев.
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12.03.2021 14:57 Відповісти
"Наша Украина - Народная Самооборона" (7 "за"), Источник: https://censor.net/ru/n3252799
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12.03.2021 15:28 Відповісти
"Відсутні"- такі ж зрадники, як і голосувавші "за". 100% була домовленність з регіоналами.
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12.03.2021 18:19 Відповісти
Кого з чинних і колишніх нардепів перевірять за підтримку "харківських угод" - Цензор.НЕТ 6096 Кого з чинних і колишніх нардепів перевірять за підтримку "харківських угод" - Цензор.НЕТ 892настоящая подпись Порошенко на документах
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12.03.2021 19:28 Відповісти
А нікого не турбує таке запитання, чому проросійський олігарх Ахметов, він же Гудок є найбагатшою людиною України??? Як так? Це ж маразм, щоб палкий любитель руського миру, грабував Українців на мільярди доларів.
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12.03.2021 23:38 Відповісти
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