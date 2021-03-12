Кого з чинних і колишніх нардепів перевірять за підтримку "харківських угод". ПЕРЕЛІК
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27 квітня 2010 року ратифікацію так званих "Харківських угод" підтримали 236 народних депутатів. Сьогодні РНБО доручила СБУ перевірити, чи немає в їхніх діях державної зради.
Перелік депутатів, які голосували за ратифікацію "харківських угод", є на сайті Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.
Тоді домовленості між Україною і Росією підтримали представники таких політсил:
- "Партія регіонів" у повному складі (160 "за" і один відсутній),
- "Блок Юлії Тимошенко" (9 "за"),
- "Наша Україна - Народна Самооборона" (7 "за"),
- "Комуністична партія" в повному складі (27 "за"),
- Блок Литвина "у повному складі (20 "за"),
- 13 позафракційних депутатів.
Серед тодішніх нардепів, які підтримали "Харківські угоди" - Рінат Ахметов, Сергій Ківалов, Вадим Столар, Ігор Палиця та інші.
Окремо під час брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов згадав Володимира Литвина.
"Тут дуже багато цікавих персонажів, які продовжують перебувати в українській політиці, більше того, деякі з них пропонують себе на посаду, як пан Литвин, ректора держуніверситету імені Тараса Шевченка. Я перепрошую, але мені було б соромно дивитися в очі тим людям, студентам, при цьому голосувати за ті ганебні речі, які привели до окупації Криму і великих проблем на території Донецької та Луганської областей", - сказав він.
Нагадаємо, "харківські угоди" були підписані тодішніми президентами України і РФ Віктором Януковичем і Дмитром Медведєвим. Угоди передбачали, що термін перебування Чорноморського флоту в Україні продовжується на 25 років. За це Москва давала Києву $100 знижки на газ, попередньо штучно підвищивши ціну.
Будь ласка, зачекайте...
Связывают имя Эльбруса Тедеева и с так называемыми титушками, известными своими нападениями на участников еврореволюции на Украине 2013-2014 гг. Его обвиняют в том, что он собирал спортсменов и отправлял их на различные задания по защите интересов правящей на тот момент Партии регионов. Что именно представляли собой эти защитные мероприятия, несложно догадаться.Тедеев и Евромай -теж цікава історія .
Якісь і зовнішньо схожі маленькі 2 брюнета, "опєкуємиє" Єрмаком - НЕЛОХ І БОРЕЦЬ БАНДИТ ЧЕМПІОН
тож, відповіси на питання відверто: чи було в Україні станом на березень 2014 року достатньо "силовиків" аби запобігти військовим формуванням росії розгорнутим в Криму?
щодо всіх "силовиків" зрадників, то таких було немало, але ніхто не стверджує, що такими були всі. в моєму місті ментів (про прокурорів та сбу не в курсі), які чекали "руськиймір" та вже підраховували зарплату й пенсію в рублях було достатньо (довелося з ними зіткнутися та й просто поспілкуватись з їхніми колегами), але більшість з них лишилась "вірними" Україні просто через те, що вичікували, як повернуться події. ну а потім так, хтось із них, можливо, й загинув на Донбасі воюючи під жовто-блакитним.
давайте по підрозділам, які ви вказали:
нацгвардія. станом на 2014-й такого підрозділу не існувало.
"беркут". ви впевненні, що є про що говорити в 2014-му? кримський "беркут" вітав окупацію, перекидати з материкової України міліцейський підрозділ маючи в Криму потужне російське військове угрупування - було б дурістю.
крім того, не треба ілюзій - росія готувала й готувалася до окупації Криму й на березень 2014-ого мала там не тільки строковиків, а й цілком мотивовані та навчені спецпідрозділи (зокрема й завдяки януковичу).
тепер щодо ЗСУ у 1994-му та 2014-му: завдяки довготривалій, цілеспрямованій політиці януковича та "партії регіонів" українська армія, а вірніше її залишки, не була боєздатним військом навіть в порівнянні з українською армією 1994 року.
крім того, в 1994-му росія "куштувала" Україну але не могла "вкусити" по-справжньому, тим більше маючи в цей час на своїй території першу чеченську.
1994-й та 2014-й це зовсім різні умови, можливості (росії й України), ну й абсолютно різне розуміння того, що відбувається - росія готувалася й готувала свої ЗС до війни проти України, залишки українських ЗС навіть не розглядали росію як агресора. чому? тому що так накерували янукович з регіоналами.
щодо готовності й спроможності кримських підрозділів ВВ протистояти окупації маю великі сумніви.
завдання ВВ це охорона об'єктів, така собі державна охоронна фірма. яка боротьба з тероризмом?
Про внутрішні війська МВС стаття 2.
розміщення об'єктів, що охороняються.
опустимо те, що воєнний стан не був оголошений.
я повторюся щодо того про що вже казав: я глибоко переконаний, що міліцейський підрозділ не здатен результативно протистояти регулярній армії.
і знову ж таки, я не чув слів Турчинова про готовність кримських підрозділів ВВ пручатися окупації, але слабо в те вірю з огляду на кількість тих, хто перейшов на бік окупанта в різних силових структурах Криму.
й ті слова Турчинова, що ви навели про "Після майдану вони готові були воювати проти російських військових, але не проти цивільних." дуже зручне пояснення бездіяльності керівництва Кримського ВВ, хоча забезпечення громадського порядку, а це в тому числі й припинення заворушень ініційованих цивільними, напряму входить до завдань ВВ.
тож, про що ми із вами сперечаємось?
чи готові були кримські підрозділи ВВ протистояти російським військовим? не знаю.
чи могли вони ефективно протистояти російським військам? переконаний, що ні.
Так, саме с військових підрозділів НКВС у часи 2 світової війни формувались диверсійні загони.
Ось цитата Турчинова " я доручив безпосередньо Внутрішнім військам, які були в Сімферополі, вибити російський спецназ із захоплених адмінбудівель. Я не розумів, які проти нас задіяні сили. В той час у нас ще не функціонували МВС та інші міністерства. Після цього мені доповіли: ми не можемо виконати команду, парламент та Раду міністрів оточує багато проросійськи налаштованого населення, ми навчені Майданом, із населенням ніяких конфліктів не хочемо." https://ua.krymr.com/a/velyke-interviu-z-turchynovym-pro-aneksiiu-krymu-chastyna-1/30474835.html
Щодо зрадників, то за офіційними даними відсоток таких в Криму був найнижчим саме серед ВВ
щодо цитати Турчинова, то кажучи по суті й коротше: керівництво кримських ВВ відмовилось виконувати доручення чи наказ (не знаю, що там дав/віддав Турчинов), в.о. Президента України за надуманих причин.
на початку війни в Україні всім було зрозуміло й говорилося, що під "зеленими..." ховаються саме російські військові. про захоплення кримського парламенту російським спецназом казали одразу.
до захоплення прикордонних постів і аеродромів російських військових було не так і багато
від 10 до 12 тисяч.
згадайте моральний стан підрозділів ВВ після майдану, коли їх зробили винуватими
власне, до безпосередньо ВВ-шників ставилися з розумінням, бо в більшості то були строковики. претензії були до "беркуту".
щодо наказу, то ви ж, гадаю, чудово обізнанні щодо права відмовитись виконувати злочинний наказ. так, я розумію, що в наших реаліях це не працює й більшість буде виконувати бо втратити роботу то страшне (й це правда).
але, знаєте, те як били людей на майдані, та пристрасть з якою били людей справляє враження, що багатьом той наказ був до вподоби.
в той же час, пам'ятаю, як в моєму місті міліція боронила від нас прихильників росії, які влаштовували "референдум". до них було геть інше ставлення, таке собі "з розумінням". повторюся - в моєму місті.
точніше, захищалася, з не меншою агресією.
як би вам не хотілося але протестувальники й міліція були в нерівних умовах й щодо екіпірування й щодо репресивних державних інституцій задіяних владою.
пригадайте: ДПС (які зупиняли, які виносили незаконні постанови); суди (які за п'ять хвилин розглядали справи й відправляли в сізо); прокуратура (яка фальшувала справи щодо кожного в кого тицяли пальцем).
тож, вважаю, дії людей були співрозмірні тій люті з якою діяли всі правоохоронні органи країни.
Ни тюрьму, ни отстрел применить ннвозможно.
Опять поорут пару дней и все закончится пшиком!
А делается все, чтобы отвлечь внимание от государственной измены зеленского и ермака, сдачи ими международной спецоперации и интересов государства !
А вот одним из главных разработчиков и промоутеров «Харьковских соглашений», приложивших руку к их написанию, был единственный облеченный сегодня властью участник тех событий - «вечный» Руслан Демченко - тогдашний заместитель министра иностранных дел, который нынче является не только первым замом секретаря СНБОУ Алексея Данилова, но также (какова ирония судьбы!) и руководителем комитета по разведке…», - сказано в статье.
https://inforesist.org/smi-napomnili-chto-pervyj-zam-danilova-byl-odnim-iz-glavnyh-razrabotchikov-harkovskih-soglashenij/
Демченко занимается "минским процессом" и освобождением заложников, удерживаемых Россией. По информации источников ZN.UA, по настоянию Ермака и Демченко Киев в рамках проводимых обменов "удерживаемых лиц" передает российской стороне осужденных за терроризм и государственную измену. Взамен украинская сторона получает не только заложников, задержанных оккупационными властями на территории "ДНР/ЛНР" за проукраинскую позицию, но и людей, совершавших уголовные преступления и сражавшихся в рядах пророссийских боевиков.
Ніби патріоти в Україні, та й перед кураторами з фсб можна морозитись:- Не було мене там. А так, я ... А гроші давайте, я свій.
ЗеБєня
@ze_benya
·15 год
Ну шо, Юля вся у білому та пухнастому може сісти на другий термін, десь років на п'ятнадцять? Ага, у 2008 році РНБО ухвалила доручення до уряду Тимошенко терміново підготувати закон про виведення російських військ із Севастополя. Вона не виконала, а потім були Харківські угоди.
Сегодня СНБО поручил СБУ проверить, нет ли в действиях 236 народных депутатов, которые 27апреля 2010 года проголосовали за ратификацию так называемых "Харьковских соглашений", государственной измены.
Дивно, що на брифінгу Данілов назвав випадково піднятою тему по Харківським...Але якщо його замісник Демченко писав текст цієї угоди, то виходить Данілов вивів тему на сьогоднішню людину ЗЕ, доречі яка сиділа на тому засіданні по вагнерівцям ? СЛУЧАЙНО ? НЄ ДУМАЮ!
Це навіть не цирк. Це лютий сюр.
Коротше: підсумкові бали
- за шкалою тупості - 11менделів;
- за шкалою підлості - 12 менделів.