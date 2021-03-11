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Новини Політика України
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Данілов (1189) Медведчук (1321) СБУ (10074) РНБО (1714) суховантаж (34) Харківські угоди (64) ДБР (2564) Шарій Анатолій (214)

Головні новини 11 березня: ДБР і СБУ проти Медведчука і Glusco, екснардепів перевірять за "харківські угоди"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 11 березня: ДБР і СБУ проти Медведчука і Glusco, екснардепів перевірять за

Пакет рішень від РНБО, справа проти Медведчука, спецоперація на заправках Glusco, Мін'юст хоче заборонити "Партію Шарія", в Будинку профспілок гратимуть у покер, - головні новини 11 березня.

6 важливих рішень РНБО на одному засіданні

Секретар Ради національної безпеки та оборони представив їх на брифінгу.

  1. Нардепів, які голосували у 2010 році за ратифікацію "харківських угод", перевірить СБУ (список депутатів - тут);
  2. "Мотор Січ" повернуть українському народу;
  3. І так само можуть вчинити з Донецьким облгазом;
  4. Ухвалили стратегію деокупації Криму;
  5. Запускають центр протидії дезінформації;
  6. Продовжили санкції проти 2 російських банків.

І "далі буде" - на наступному засіданні РНБО продовжить розглядати санкції проти окремих осіб.

А заяви терористів про нібито підготовлюваний на 15 березня наступ ЗСУ Данілов не підтвердив. "Те, що стосується дати 15 березня - це вже якась мантра. Всі чомусь говорять про 15 березня, незрозуміло", - сказав він.

ДБР проти Медведчука

Проти кума Путіна Віктора Медведчука і його однопартійця Тараса Козака розслідують справу про порушення законів і звичаїв війни.

СБУ проти мережі заправок Glusco

Служба безпеки України провела спецоперацію на об'єктах мережі заправок Glusco - одночасно пройшли 140 обшуків. Виявили масштабну махінацію з "тіньовою" реалізацією неякісних нафтопродуктів. Орієнтовна сума ухилення від сплати податків - близько 240 млн грн.

Мін'юст хоче заборонити партію Шарія

Міністерство подало позов про заборону політсили в Окружний адмінсуд Києва. Міністр юстиції Денис Малюська прогнозує, що справа буде нелегкою. СБУ обіцяє допомогти і вже надала до Мін'юсту матеріали про порушення при реєстрації політсили.

Затонув суховантаж з українською командою, загинуло 2 моряків

Трагедія сталася в Чорному морі недалеко від берегів Румунії. Врятувати вдалося 10 членів екіпажу. Імена загиблих і врятованих - тут.

Покер у Будинку профспілок

У будівлі, в якій під час Революції Гідності заживо згоріли люди, від сьогодні працює покерний клуб. Раніше керівництво Будинку профспілок обіцяло, що розважальних закладів у будівлі не буде.
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Топ коментарі
+3
Главные новости 11 марта: ГБР и СБУ против Медведчука и Glusco, экс-нардепов проверят за "харьковские соглашения" - Цензор.НЕТ 3806
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11.03.2021 22:08
+3
Проверьте, пожалуйста, и бессменного помощника депутата эльбруса тадеева, голосовавшего за эти законы и физически воздействовавшего на тех немногих проукраинских депутатов, которые пытались сорвать голосование по этим законам. Фамилия этого помощника - ермак
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11.03.2021 22:12
+3
Главные новости 11 марта: ГБР и СБУ против Медведчука и Glusco, экс-нардепов проверят за "харьковские соглашения" - Цензор.НЕТ 334
Уроженец северной осетии тадеев борется с украинцами, пытающимися остановить слив Крыма россии. Помощник этого депутата, все 3 созыва - сын российского офицера-разведчика ермак
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11.03.2021 22:20
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Главные новости 11 марта: ГБР и СБУ против Медведчука и Glusco, но за Лёвочкина, Бойко и Ахметова. Главные новости 11 марта: ГБР и СБУ против Медведчука и Glusco, экс-нардепов проверят за "харьковские соглашения" - Цензор.НЕТ 9460
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11.03.2021 22:04 Відповісти
Главные новости 11 марта: ГБР и СБУ против Медведчука и Glusco, экс-нардепов проверят за "харьковские соглашения" - Цензор.НЕТ 3806
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11.03.2021 22:08 Відповісти
Та Нах твой ипучий Шариков в Украине всрался, идиот. Нах и вообще кто жто такой.
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11.03.2021 22:19 Відповісти
Та Пшол ты Нах, идиот..вместе со своими идиотами Шариковыми из кацапского кино от кацапа Булгакова. Это про кацапов а не про украинцев, идиот.
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11.03.2021 22:36 Відповісти
Та это чмо "испанское" никто. Просто кацапская жопа живушая в Испании за огромное кацапское бобло еще и подкармливающее этим кацапским баблом молодых прокацапских идиотов в Украине. И вообще Пшол ты Нах, "Дмитрук", Больше мне не пиши, идиот.
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11.03.2021 23:02 Відповісти
Эта шняга развалится в любом суде, не говоря уже про Печерский...
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12.03.2021 07:57 Відповісти
Проверьте, пожалуйста, и бессменного помощника депутата эльбруса тадеева, голосовавшего за эти законы и физически воздействовавшего на тех немногих проукраинских депутатов, которые пытались сорвать голосование по этим законам. Фамилия этого помощника - ермак
показати весь коментар
11.03.2021 22:12 Відповісти
Главные новости 11 марта: ГБР и СБУ против Медведчука и Glusco, экс-нардепов проверят за "харьковские соглашения" - Цензор.НЕТ 334
Уроженец северной осетии тадеев борется с украинцами, пытающимися остановить слив Крыма россии. Помощник этого депутата, все 3 созыва - сын российского офицера-разведчика ермак
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11.03.2021 22:20 Відповісти
весь этот пердеж о проверках только дымовая завеса, бо Янелох дуже сцытся премьеры фильм а о вагнергейте
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11.03.2021 22:25 Відповісти
Так. А саме головне, що кримінальна справа проти Glusco була порушена ще при Порошенко у 2019 році і зелені її не бачили, а зараз для піара і відволікання уваги від зрадників, активно перелистують сторінки справи і читають разом із Медведчуком. Чи вже закрили Медведчука? А понти проти рішення депутатів - удар во великих вухах зеленої бидлоти і більше нічого. Правда відволікання сил спецпідрозділів і уваги на понти наріду.
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12.03.2021 08:28 Відповісти
Дупатути які голосували за Харківські угоди не несуть відповідальності за свої голосування. Білий шум.
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11.03.2021 22:54 Відповісти
Канал Діскавері...Піймав карася,показав,одпустив...
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11.03.2021 23:08 Відповісти
Нужно отдать им должное: почти удалось. Имитация на славу. Но увы ,почти ничего из заявленного либо не имеет смысла, либо не реализуемо. Шума будет много, толку - мизер. Все как всегда.
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11.03.2021 23:12 Відповісти
Срочно!!! Срочно!!!

ЗЕ срочно надо до выхода фильма про "вагнеровцев" сделать что-то мегапатритичное.
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12.03.2021 01:32 Відповісти
Подасть у відставку? Головні новини 11 березня: ДБР і СБУ проти Медведчука і Glusco, екснардепів перевірять за "харківські угоди" - Цензор.НЕТ 6805
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12.03.2021 07:48 Відповісти
 
 