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Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу біля Новозванівки, - ОТУ "Північ"

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Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу біля Новозванівки, - ОТУ

Український військовослужбовець зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу в районі Новозванівки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОТУ "Північ".

Сьогодні, 11 березня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників, неподалік Новозванівка. Окупанти застосовували автоматичні станкові гранатомети, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

"Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав осколкового поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров'я задовільний", - сказано в повідомленні.

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На місці події працюють представники військової частини і робоча група військової служби правопорядку ЗСУ.

Стосовно дій збройних формувань РФ повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу біля Новозванівки, - ОТУ Північ 01
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Швидкого одужання нашому захиснику. Бережи вас Господь, рідненькі.
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11.03.2021 22:05 Відповісти
Зелене перемир"я триває !!! Редакторе , ім"я власні ,не перекладаються ,а пишуться транскрипцією-ОТГ"Пивнич"(рос.) !!!)))
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11.03.2021 22:15 Відповісти
Пораненому захиснику швидкого та повного одужання.
Горіть у пеклі russische schweine !
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11.03.2021 22:38 Відповісти
і вата (наголошую - і вата!) яка закликала в наш дім чужого солдата !!
(і яка досі смердить рашалайном)
(даруйте!)
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12.03.2021 07:53 Відповісти
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу біля Новозванівки, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 7930
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12.03.2021 09:47 Відповісти
Одужання воїнові.
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12.03.2021 11:16 Відповісти
 
 