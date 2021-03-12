Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу біля Новозванівки, - ОТУ "Північ"

Український військовослужбовець зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу в районі Новозванівки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОТУ "Північ".

Сьогодні, 11 березня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників, неподалік Новозванівка. Окупанти застосовували автоматичні станкові гранатомети, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

"Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав осколкового поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров'я задовільний", - сказано в повідомленні.

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На місці події працюють представники військової частини і робоча група військової служби правопорядку ЗСУ.

Стосовно дій збройних формувань РФ повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.