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Міносвіти працює над тим, щоб предмет "медіаграмотність" увійшов до базових освітніх програм, - Шкарлет

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Міносвіти працює над тим, щоб предмет

Міністерство освіти і науки України підтримує ініціативу президента України і працює над тим, щоб курси з медіаграмотності ввійшли до базових освітніх програм.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби МОН.

У 2011 році в Україні були започатковані регіональні експерименти з упровадження медіаосвіти. Згодом інформаційно-цифрова компетентність увійшла до десяти ключових компетентностей у межах освітньої реформи.

"Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене і водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій для створення, пошуку, оброблення, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі, приватному спілкуванні тощо. Також ідеться про навички з інформаційної та медійної грамотності. Наразі медіаграмотність є складовою курсів "Громадянська освіта" для учнів 10-х класів, "Культура добросусідства" – для учнів 1-4 класів. На виконання Державного стандарту базової загальної середньої освіти розроблено типову освітню програму для учнів 5-9 класів, в якій передбачено впровадження з 2022/2023 навчального року курсу "Культура добросусідства", що містить основи медіаграмотності", – зауважив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

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За його словами, в закладах загальної середньої освіти на сьогодні медіаосвіта і медіаграмотність викладаються як у формі окремих курсів ("Основи медіаграмотності", "Сходинки до медіаграмоти", "Медіакультура", "Медіаосвіта"), так і інтегровано.

"Медіаграмотність у школах вивчається сьогодні і в межах позакласної (гурткової) роботи. Йдеться, наприклад, про створення шкільних медіа", – зазначив Сергій Шкарлет.

Він додав, що загалом "освітяни дедалі більше трактують медіакомпетентність педагога як одну з основних педагогічних компетентностей".
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Топ коментарі
+4
Серіал скоти та 95 квартал фуфло малороське. Це перше заняття.
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11.03.2021 22:21
+3
Например - как плагиатить, попасться и не понести ответственности за это.
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11.03.2021 22:18
+2
лучше бы медиагигиену преподавали...
ну и антибиотик какой при заражении придумали Минобразования работает над тем, чтобы предмет "медиаграмотность" вошел в базовые образовательные программы, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 3853
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11.03.2021 22:16
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лучше бы медиагигиену преподавали...
ну и антибиотик какой при заражении придумали Минобразования работает над тем, чтобы предмет "медиаграмотность" вошел в базовые образовательные программы, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 3853
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11.03.2021 22:16 Відповісти
Например - как плагиатить, попасться и не понести ответственности за это.
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11.03.2021 22:18 Відповісти
Медиаграмотность - вещь не лишняя в стране фейков.
Как насчет ввести курс "О вреде плагиата", а, Шкарлет? Минобразования работает над тем, чтобы предмет "медиаграмотность" вошел в базовые образовательные программы, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 3233
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11.03.2021 22:20 Відповісти
Серіал скоти та 95 квартал фуфло малороське. Це перше заняття.
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11.03.2021 22:21 Відповісти
І діджіталізація всієї країни !!!)))
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11.03.2021 22:21 Відповісти
Учебник напишет Наталка Мосейчук под редакцией БаблоМойского.
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11.03.2021 22:23 Відповісти
Шкарлет в курсах, де зкомуніздіти !!!)))
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11.03.2021 22:24 Відповісти
Міносвіти працює над тим, щоб предмет "медіаграмотність" увійшов до базових освітніх програм, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 330
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11.03.2021 23:15 Відповісти
Совок та глушилки...
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11.03.2021 22:26 Відповісти
Як повилазила уся гидота на світло, як белінгектингу обіжралися
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11.03.2021 22:26 Відповісти
Им ***,типа Шкарпетам с зарплатами по 700 000 гривен больше не о чем попистеть, тварям между кабаками и между полетами-прилетами на Острова, курвы.
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11.03.2021 22:27 Відповісти
Це не науковий предмет.Це взагалі не зрозуміло що.В совці була політ інформація і вивчення наукового комунізму.Так і тут будуть навчати те,що вигідно комусь.
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11.03.2021 22:29 Відповісти
нх він потрібен?
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11.03.2021 22:56 Відповісти
Цей предмет має зайти замість української мови? А історія "95 квартала" замість історії України?
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12.03.2021 08:23 Відповісти
 
 