Міносвіти працює над тим, щоб предмет "медіаграмотність" увійшов до базових освітніх програм, - Шкарлет

Міністерство освіти і науки України підтримує ініціативу президента України і працює над тим, щоб курси з медіаграмотності ввійшли до базових освітніх програм.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби МОН.

У 2011 році в Україні були започатковані регіональні експерименти з упровадження медіаосвіти. Згодом інформаційно-цифрова компетентність увійшла до десяти ключових компетентностей у межах освітньої реформи.

"Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене і водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій для створення, пошуку, оброблення, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі, приватному спілкуванні тощо. Також ідеться про навички з інформаційної та медійної грамотності. Наразі медіаграмотність є складовою курсів "Громадянська освіта" для учнів 10-х класів, "Культура добросусідства" – для учнів 1-4 класів. На виконання Державного стандарту базової загальної середньої освіти розроблено типову освітню програму для учнів 5-9 класів, в якій передбачено впровадження з 2022/2023 навчального року курсу "Культура добросусідства", що містить основи медіаграмотності", – зауважив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

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За його словами, в закладах загальної середньої освіти на сьогодні медіаосвіта і медіаграмотність викладаються як у формі окремих курсів ("Основи медіаграмотності", "Сходинки до медіаграмоти", "Медіакультура", "Медіаосвіта"), так і інтегровано.

"Медіаграмотність у школах вивчається сьогодні і в межах позакласної (гурткової) роботи. Йдеться, наприклад, про створення шкільних медіа", – зазначив Сергій Шкарлет.

Він додав, що загалом "освітяни дедалі більше трактують медіакомпетентність педагога як одну з основних педагогічних компетентностей".