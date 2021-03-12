Безпілотник ОБСЄ зафіксував на ділянці розведення сил в Петрівському російські протипіхотні міни

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на ділянці розведення сил в Петрівському російські протипіхотні міни.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Згідно щотижневому звіту СММ від 9 березня, міні-БПЛА СММ вперше виявив дві протипіхотні міни на ділянці розведення в Петрівському, які, за оцінкою, належать російським збройним формуванням. Більш того, недалеко від цього району той же БПЛА зафіксував поліетиленовий пакет із приблизно 20 протипіхотними мінами", - заявив дипломат.

Український посол підкреслив, що розміщення заборонених протипіхотних мін на ділянці розведення, з якої все озброєння повинно бути вже давно відведено, є дуже серйозним порушенням з російської сторони.

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