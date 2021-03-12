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Безпілотник ОБСЄ зафіксував на ділянці розведення сил в Петрівському російські протипіхотні міни

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Безпілотник ОБСЄ зафіксував на ділянці розведення сил в Петрівському російські протипіхотні міни

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на ділянці розведення сил в Петрівському російські протипіхотні міни.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Згідно щотижневому звіту СММ від 9 березня, міні-БПЛА СММ вперше виявив дві протипіхотні міни на ділянці розведення в Петрівському, які, за оцінкою, належать російським збройним формуванням. Більш того, недалеко від цього району той же БПЛА зафіксував поліетиленовий пакет із приблизно 20 протипіхотними мінами", - заявив дипломат.

Український посол підкреслив, що розміщення заборонених протипіхотних мін на ділянці розведення, з якої все озброєння повинно бути вже давно відведено, є дуже серйозним порушенням з російської сторони.

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БПЛА СММ впервые обнаружил две противопехотные мины - дуже цікавий дезпілотник, який віявляє протипіхотні міни.
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11.03.2021 22:52 Відповісти
ну а що ви хотіли святе місце пусте не буває! якщо поле не посіяне на ньому ростуть бур'яни ... результат відведення військ .
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11.03.2021 22:55 Відповісти
Недавно комітет у ЄС розпинав ОБСЄ за те, звідки на Донбасі новітня рашистська військова техніка - ОБСЄ теж белінгкотятини бояться?
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11.03.2021 22:57 Відповісти
хрен знает чего они бояться, только оказывается задача ОБСЕ фиксировать "количество" а не "кем и откуда", так что вообще непонятно зачем они там
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11.03.2021 23:27 Відповісти
А ОЗАБОЧЄННОСТЬ виразив?
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11.03.2021 23:10 Відповісти
То знову якийсь військовий інженер намутив? Нє? Якщо щось, т вже і підозрюваний є.
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11.03.2021 23:23 Відповісти
І хто це зробив? Скоріше всього бандеровці підставляють бідних, мирних росіянушок?
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12.03.2021 08:19 Відповісти
 
 