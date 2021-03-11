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Зеленський (17522) свобода слова (376) Чернігів (584) штраф (706)

Чернігівчанина оштрафували на 14,5 тис. гривень за заклики в "Однокласниках" скинути "Зе-режим"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Чернігівчанина оштрафували на 14,5 тис. гривень за заклики в

Чоловіка визнали винним у публічних закликах до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади.

Рішення ухвалив Деснянський районний суд Чернігова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ. Вердикт було винесено 5 березня, сума штрафу - 14 450 гривень.

За даними слідства, українець на своїй сторінці в російській соцмережі "Однокласники" розмістив два повідомлення із закликами фізично знищити президента Володимира Зеленського та народних депутатів від "Слуги народу", і повернути владу народу України.

Зокрема, 10 жовтня і 9 листопада 2019 року обвинувачений "навмисне поширив" такі пости (текст подається в оригіналі):

- "ПреЗЕдент хочет сделать из Украины колонию для своих Западных Хозяев ! Все что сейчас происходит в стране, все к чему мы движемся — направлено на уничтожение украинского народа и государственности! Но Мы — не рабы! Пора остановить ЗЕленого коротышку и не допустить гибели государства Украина! Украинцы, долой ЗЕ- режим! Вернем силой власть народу и демократию в страну! Настало время преЗЕдента-клоуна и его шайку повесить на Майдане!".

- "Слуги Народа — это сборище жуликов и проходимцев! Здесь и новые "профессионалы" и старые "решалы", которые хотят "допилить" Украйну! Так почему же все молчат? Вы все еще в эйфории от своего "выбора"? Ждете доллар по 250 гривен или когда западные буржуи скупят всю землю? Пора избавиться от этой власти пока она не уничтожила НАС! Покажем силу и гнев народа сволочам! Всех депутатов — кастрировать и четвертовать публично!".
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Топ коментарі
+23
Это тот случай когда враг твоего врага твой враг
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11.03.2021 22:56
+21
"ПреЗЕдент хочет сделать из Украины колонию для своих Западных Хозяев".

А что, }{уйло уже на западе? Черниговчанина оштрафовали на 14,5 тыс. гривен за призывы в "Одноклассниках" свергнуть "Зе-режим" - Цензор.НЕТ 977
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11.03.2021 23:01
+17
Ану глянь в свої труси, ми там тобі ще не насрали?
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11.03.2021 23:01
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Это тот случай когда враг твоего врага твой враг
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11.03.2021 22:56 Відповісти
Це Арестович такий гібридний троллінг за Зеленскього оргнанізував,
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11.03.2021 23:01 Відповісти
доречі, кажуть він в борделі ОПУ Люсі дають ліжко головного борцуна з фейками
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11.03.2021 23:03 Відповісти
"ПреЗЕдент хочет сделать из Украины колонию для своих Западных Хозяев "той стороны" ! Все что сейчас происходит в стране, все к чему мы движемся - направлено на уничтожение украинского народа и государственности! Но Мы - не рабы! Пора остановить ЗЕленого коротышку и не допустить гибели государства Украина! Украинцы, долой ЗЕ- режим! Вернем силой воли власть народу и демократию в страну! Настало время ...... -клоуна и его шайку ..... на Майдане!".

- "Слуги Народа - это сборище жуликов и проходимцев! Здесь и новые "профессионалы" и старые "решалы", которые хотят "допилить" Украйну! Так почему же все молчат? Вы все еще в эйфории от своего "выбора"? Ждете доллар по 250 гривен или когда западные буржуи скупят всю землю? Пора избавиться от этой власти пока она не уничтожила НАС! Покажем силу и гнев народа сволочам! Всех депутатов - ......ровать и .....ртовать публично!". Источник: https://censor.net/ru/n3252808

слегка подредактированный текст пойдет ?
а вообще-то кто это такой ЗЕ-клоун и ЗЕ-сволочи ?
надо полагать незаконные бандиты. Чернігівчанина оштрафували на 14,5 тис. гривень за заклики в "Однокласниках" скинути "Зе-режим" - Цензор.НЕТ 4298
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12.03.2021 01:32 Відповісти
за однокласников и западных хозяев - наказать,
за ЗЕ-клоун и ЗЕ-сволочи - наградить ! Чернігівчанина оштрафували на 14,5 тис. гривень за заклики в "Однокласниках" скинути "Зе-режим" - Цензор.НЕТ 559
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12.03.2021 01:38 Відповісти
Один смєтун намалювався, а де інші смєтуни?
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11.03.2021 22:57 Відповісти
потерпевший подал в суд?
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11.03.2021 22:57 Відповісти
Ану глянь в свої труси, ми там тобі ще не насрали?
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11.03.2021 23:01 Відповісти
Что вы думаете о власти Зеленского? Черниговчанина оштрафовали на 14,5 тыс. гривен за призывы в "Одноклассниках" свергнуть "Зе-режим" - Цензор.НЕТ 131 Смелее Черниговчанина оштрафовали на 14,5 тыс. гривен за призывы в "Одноклассниках" свергнуть "Зе-режим" - Цензор.НЕТ 3084
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11.03.2021 23:06 Відповісти
Що він малорос. Порошенко був за цього патєрпєвшого набагато кращий.
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11.03.2021 23:07 Відповісти
Чим саме ?
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12.03.2021 01:11 Відповісти
+++
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12.03.2021 10:07 Відповісти
Жіть стало лучшє, жіть стало вєсєлєє.
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11.03.2021 22:57 Відповісти
розрив мозку знищити слуг народу і повернути владу народу !
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11.03.2021 22:58 Відповісти
гадаєш, після цього завяже пупок ще й пуповину закопає?
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11.03.2021 23:16 Відповісти
"ПреЗЕдент хочет сделать из Украины колонию для своих Западных Хозяев".

А что, }{уйло уже на западе? Черниговчанина оштрафовали на 14,5 тыс. гривен за призывы в "Одноклассниках" свергнуть "Зе-режим" - Цензор.НЕТ 977
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11.03.2021 23:01 Відповісти
Це той випадок, коли фігурант - рафінована вата.
Він готовий вбивати навіть нерафіновану вату.
А може він просто хворий на голову? Якщо так, то чому штраф? На примусове лікування треба Черниговчанина оштрафовали на 14,5 тыс. гривен за призывы в "Одноклассниках" свергнуть "Зе-режим" - Цензор.НЕТ 354
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11.03.2021 23:02 Відповісти
Цікаве буде після виходу Вагнергейта.
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11.03.2021 23:03 Відповісти
👍 100%
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11.03.2021 23:04 Відповісти
Президент Зеленский первый честный Президент Украины.
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11.03.2021 23:04 Відповісти
Мендель найкращий оратор!
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11.03.2021 23:09 Відповісти
Брехун він оманський.
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11.03.2021 23:10 Відповісти
...петрович, ты уже узнал, кто такой Охлобыстин? Чернігівчанина оштрафували на 14,5 тис. гривень за заклики в "Однокласниках" скинути "Зе-режим" - Цензор.НЕТ 219 Чернігівчанина оштрафували на 14,5 тис. гривень за заклики в "Однокласниках" скинути "Зе-режим" - Цензор.НЕТ 3783
Чернігівчанина оштрафували на 14,5 тис. гривень за заклики в "Однокласниках" скинути "Зе-режим" - Цензор.НЕТ 9322
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12.03.2021 00:46 Відповісти
Ти хвора, недолуга миша, яка другий рік поспіль за насолодою продовжує жерти кактус.
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12.03.2021 06:41 Відповісти
скот он первый и брехло
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12.03.2021 08:09 Відповісти
Чернігівчанина оштрафували на 14,5 тис. гривень за заклики в "Однокласниках" скинути "Зе-режим" - Цензор.НЕТ 7980 Чернігівчанина оштрафували на 14,5 тис. гривень за заклики в "Однокласниках" скинути "Зе-режим" - Цензор.НЕТ 3971 Чернігівчанина оштрафували на 14,5 тис. гривень за заклики в "Однокласниках" скинути "Зе-режим" - Цензор.НЕТ 7980
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12.03.2021 12:51 Відповісти
Чернігівчанина оштрафували на 14,5 тис. гривень за заклики в "Однокласниках" скинути "Зе-режим" - Цензор.НЕТ 4845
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12.03.2021 16:31 Відповісти
Долар може і не рости.Але ж ціни вже значно виросли і зовнішні борги також.

Все би нічого.Але цей дописувач,постійно казав за західних хазяїв,а за москалів,які реально кинули війська і вбивають українців,не написав.
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11.03.2021 23:04 Відповісти
І не напише, бо користується кацапським ресурсами "Одноглазники" та "Однотрупники".
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11.03.2021 23:54 Відповісти
По этому поводу вспомнился анекдот.
Идут два бандеровца по москве. Выходят на митинг общества "Память". Видят лозунг "бей жидов - спасай россию". Переглядываются.
- Ну що?
- Гасло файне, мета кепська.
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11.03.2021 23:06 Відповісти
До речі за Порошенка таке постійно писали.То й же Стерненко,за якого зараз мітингують.
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11.03.2021 23:06 Відповісти
гнид выловить и сжечь.
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11.03.2021 23:06 Відповісти
Тобто мертветчук хоче очолити протестний рух проти ЗЄ,тим самим стати на один рівень з патріотами-опозиціонерами і викликати неприязнь до них більшості.Мертветчук створював ,як і каламойскій ,псевдопатріотичні організації,щоб викликати ненависть і зневагу їхніми діями у більшості українців до всього українського..
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11.03.2021 23:08 Відповісти
Обыкновенный, тупой москаль, к сожалению, у нас их есть с избытком.
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11.03.2021 23:09 Відповісти
помиляєтесь.він не тупий,а проплачений мертветчуком.
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11.03.2021 23:11 Відповісти
А, це з-за цього висера зажопа ЗЕ забанив мертвечука?
Ну, ладно...
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11.03.2021 23:12 Відповісти
Треба б було по "Камасутрі"... Черниговчанина оштрафовали на 14,5 тыс. гривен за призывы в "Одноклассниках" свергнуть "Зе-режим" - Цензор.НЕТ 1871
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11.03.2021 23:13 Відповісти
Власть у Зе-нарида однозначно Черниговчанина оштрафовали на 14,5 тыс. гривен за призывы в "Одноклассниках" свергнуть "Зе-режим" - Цензор.НЕТ 9630 Бачили очі шо купували!
И сменится без кастрации и четвертования.Ждемс фильмец от беллингкэт по вагнергейту Черниговчанина оштрафовали на 14,5 тыс. гривен за призывы в "Одноклассниках" свергнуть "Зе-режим" - Цензор.НЕТ 9630.
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11.03.2021 23:16 Відповісти
И не забыть десятку за использование одноклассников.
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11.03.2021 23:41 Відповісти
о так можна каждого второго штрафовать!))
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11.03.2021 23:43 Відповісти
Таких козлів як ти не штрафувать а висилать треба щоб в Україні ****** не смерділо.
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11.03.2021 23:56 Відповісти
Не можно, а нужно!
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12.03.2021 08:45 Відповісти
зеленский наркоман и его надо повесить! А режима никакого нет, есть только кучка обдолбаных ****** которых можно разогнать ударом кулака по столу.
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11.03.2021 23:58 Відповісти
В одноклассниках и на других ресурсах продублируйте написанное ,для эксперимента ,команда зе цензор не читают Чернігівчанина оштрафували на 14,5 тис. гривень за заклики в "Однокласниках" скинути "Зе-режим" - Цензор.НЕТ 2594
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12.03.2021 00:18 Відповісти
Оштрафуйте вже суліму івана, він тут кожного дня закликає відправити Зе на нари та дострокові. Що це як не заклики до зміни влади та конституційного перевороту? А краще просто вимкнути йому тирнет. Чернігівчанина оштрафували на 14,5 тис. гривень за заклики в "Однокласниках" скинути "Зе-режим" - Цензор.НЕТ 969
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11.03.2021 23:59 Відповісти
Суліму не оштрафують і тим більше не посадять. Він неосудний, оскільки ще з 94 року перебуває на обліку у психіатра.
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12.03.2021 06:18 Відповісти
Чернігівчанина оштрафували на 14,5 тис. гривень за заклики в "Однокласниках" скинути "Зе-режим" - Цензор.НЕТ 4323
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12.03.2021 13:44 Відповісти
Тим часом, десь в Ростові, тихо заплакав вітька досихпірлегітимний...
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12.03.2021 00:09 Відповісти
Чернігівчанина оштрафували на 14,5 тис. гривень за заклики в "Однокласниках" скинути "Зе-режим" - Цензор.НЕТ 7243
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12.03.2021 00:24 Відповісти
Тю, можно бьіло бьі и не штрафовать - цель вполне себе богоугодная. Хотя... если утверждал что из нас ЗеЧмо колонию запада хочет сделать, то пусть будет штраф.
Кстати, а что терпила на него в суд подал как на Федьіну и Зверобой и суд состоялся?
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12.03.2021 01:02 Відповісти
Ишшо можна до соловьиного говна съездить в гости посвергать, так сказать.
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12.03.2021 01:13 Відповісти
В Тае за гонево на короля сажают. У нас демократия, главное не наглеть. А писюков, которые хотят всех угондошить, всегда хватает. Донбасс по ним плачет, это ж какие бойцы видимо!
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12.03.2021 01:40 Відповісти
От тупе !
Саме явно за нього голосувало, а тепер на москальських одноґлазніках (де тусується вся вата) закликає =скідивать= тлю.
Їй бо !
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12.03.2021 01:43 Відповісти
Він один із тих хто чекав від Вовіка що він швиденько покладе Україну під РФ. Такі зараз казяться і клянуть Вовіка за те що він злякався Руху Опору Капітуляції. Тут приємно те що постраждала справжня вата, але є думка що скоро прийдуть до всіх противників Зеленського. Загалом, у нас зараз відбувається те ж що і в РФ 20 років тому- укріплення поліції, зародки культу особистості та авторитарного режиму.
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12.03.2021 06:53 Відповісти
Якось мені моторошно від такої думки, що абсолютно нікчемне україноненависницьке чмо здатне створити культ особистості. Там і особистості - як такої - нема.
Воно хворобливо реагує на критику і несприйняття, хоче лише поклоніння, але хай би тоді в бидло-кварталі і лишалося.
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12.03.2021 07:52 Відповісти
У нього збіса розумні куратори, плюс кращі психологи-випускники МДУ. Помітила як йому почали співати оди після шапіто з санкціями Медведчуку? Повторюся- це шоу, мета якого- об'єднати проросійський електорат навколо Медведчука і відібрати бодай частину проукраїнського електорату в Порошенка на користь Зеленського.
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12.03.2021 07:57 Відповісти
Враховуючи рівень українського електорату - так.
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12.03.2021 08:14 Відповісти
"...абсолютно нікчемне україноненависницьке чмо .."- це критика? чи пряма образа президента? Хочеш критикувати - критикуй! А хочеш ображати- відповідай! І це абсолютно правильно.
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12.03.2021 08:58 Відповісти
Я думаю, що він діяв за прямими указівками з відповідного центру агресора.
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12.03.2021 09:01 Відповісти
15 марта ждемс. А что там за фильмец анонсировали по рос тв, тоже 15 марта? На нтв.
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12.03.2021 01:51 Відповісти
Або хворий, або сильно хворий.)))
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12.03.2021 07:02 Відповісти
Ось як, зробити з України колонію для своїх Західних Господарів! А все що зараз відбувається в країні, все до чого ми рухаємося - направлено на знищення українського народу і державності?
Видно він кремлівський - яничар виродок хоче Україну зробити колонією вже для своїх кремлівських господарів. А значить цим злочинно домагається знищення українського народу і державності нашої держави, шляхом перетворення України в бридку кацапську колонію піндосію - новросію.
А цей штраф для нього це дуже м'яко, він точно повинен за зраду сидіти в буцегарні і дуже - дуже довго .....
Але і я теж не дуже підтримую ЗЕ капітулянта і його продажне проросійське оточення, часто часом за їх антиукраїнську діяльнисть..
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12.03.2021 07:02 Відповісти
При Пете такой пуйни не было!
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12.03.2021 07:22 Відповісти
Я так понимаю, украинский гражданин на сайте воюющей с Украиной страны призывал свергать украинскую власть....Значит, он призывал вражескую армию захватывать Украину и наводить здесь свои , кремлёвские порядки? Это - никакое не хулиганство.... Это - измена, пособничество врагу и т.д. За это - от 15 лет до пожизненного.... Этот дядя должен уже сидеть в СБУ и давать показания - рассказывать, рассказывать....Следствие - дело небыстрое... Пусть посидит несколько лет в СИЗО, в бесплатном варианте, возле параши....
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12.03.2021 07:45 Відповісти
зеленский теперь царёк...
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12.03.2021 08:11 Відповісти
А чо так мало? Берите пример с Беларуси. Карать, чтоб другим не повадно было.

В суде Фрунзенского района г. Минска 10 марта начался судебный процесс над женщиной, которую обвиняли в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей (ст. 369 Уголовного кодекса).

Согласно обвинению, женщина умышленно 16 июля 2020 года с помощью мобильного телефона разместила комментарий в социальной сети ВКонтакте в группе «Мая краіна Беларусь» в адрес старшего участкового инспектора УВД Пружанского райисполкома Сергея Коляды и участкового инспектора того же УВД Тарасевича, выполнявших свои должностные обязанности, согласно Закону «Об органах внутренних дел», следующего содержания - «Скоты».
Вину обвиняемая признала частично.
Женщина находится на четвертом месяце беременности.
Утром 11 марта судья Андрей Млечко поддержал позицию гособвинения и объявил приговор - признать женщину виновной, приговорить ее к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение, а также взыскать с нее в пользу потерпевших компенсацию морального вреда - 1000 рублей ( 400 долларов) каждому и госпошлину в 174 рубля.
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12.03.2021 08:39 Відповісти
А як людям дивитися на справу по вагнерівцям? там явно державною зрадою пахне...
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12.03.2021 08:47 Відповісти
Их специально подослали, чтобы электоральные шансы Лукашенко повысить. Украина там вообще ни при чём. Порошенко сейчас просто пиарится.
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12.03.2021 08:52 Відповісти
А что, мне предложение кастрировать и четвертовать депутантов по нраву.
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12.03.2021 09:04 Відповісти
почитав чем и главное где отметилось это существо, категорически не одобряю штраф в 14,5 тыс. грн.
тут в самый раз принудительная высылка на паРашу, подальше от проклятых Западных Хозяев. там и в "говноклассников" без прокси заходить можно будет...
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12.03.2021 09:11 Відповісти
И ЧЕМ ЭТО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ РАШКИ И БЕЛАРУСИ? А НИЧЕМ!
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12.03.2021 09:41 Відповісти
" сделать из Украины колонию для своих Западных Хозяев "

"западные буржуи скупят всю землю"

Как знакомо!
Любимые песни махнарылых....
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12.03.2021 10:12 Відповісти
Україною і Росією заправляють Ротшильди і Рокфеллери.
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12.03.2021 11:03 Відповісти
если Деснянский районный суд Чернигова хоть раз почитает коменты на Цензоре, работы ему будет до конца жизни
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12.03.2021 11:10 Відповісти
 
 