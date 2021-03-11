Чернігівчанина оштрафували на 14,5 тис. гривень за заклики в "Однокласниках" скинути "Зе-режим"
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Чоловіка визнали винним у публічних закликах до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади.
Рішення ухвалив Деснянський районний суд Чернігова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ. Вердикт було винесено 5 березня, сума штрафу - 14 450 гривень.
За даними слідства, українець на своїй сторінці в російській соцмережі "Однокласники" розмістив два повідомлення із закликами фізично знищити президента Володимира Зеленського та народних депутатів від "Слуги народу", і повернути владу народу України.
Зокрема, 10 жовтня і 9 листопада 2019 року обвинувачений "навмисне поширив" такі пости (текст подається в оригіналі):
- "ПреЗЕдент хочет сделать из Украины колонию для своих Западных Хозяев ! Все что сейчас происходит в стране, все к чему мы движемся — направлено на уничтожение украинского народа и государственности! Но Мы — не рабы! Пора остановить ЗЕленого коротышку и не допустить гибели государства Украина! Украинцы, долой ЗЕ- режим! Вернем силой власть народу и демократию в страну! Настало время преЗЕдента-клоуна и его шайку повесить на Майдане!".
- "Слуги Народа — это сборище жуликов и проходимцев! Здесь и новые "профессионалы" и старые "решалы", которые хотят "допилить" Украйну! Так почему же все молчат? Вы все еще в эйфории от своего "выбора"? Ждете доллар по 250 гривен или когда западные буржуи скупят всю землю? Пора избавиться от этой власти пока она не уничтожила НАС! Покажем силу и гнев народа сволочам! Всех депутатов — кастрировать и четвертовать публично!".
Будь ласка, зачекайте...
Западных Хозяев"той стороны" ! Все что сейчас происходит в стране, все к чему мы движемся - направлено на уничтожение украинского народа и государственности! Но Мы - не рабы! Пора остановить ЗЕленого коротышку и не допустить гибели государства Украина! Украинцы, долой ЗЕ- режим! Вернем силой воли власть народу и демократию в страну! Настало время ...... -клоуна и его шайку ..... на Майдане!".
- "Слуги Народа - это сборище жуликов и проходимцев! Здесь и новые "профессионалы" и старые "решалы", которые хотят "допилить" Украйну! Так почему же все молчат? Вы все еще в эйфории от своего "выбора"? Ждете доллар по 250 гривен или когда
западныебуржуи скупят всю землю? Пора избавиться от этой власти пока она не уничтожила НАС! Покажем силу и гнев народа сволочам! Всех депутатов - ......ровать и .....ртовать публично!". Источник: https://censor.net/ru/n3252808
слегка подредактированный текст пойдет ?
а вообще-то кто это такой ЗЕ-клоун и ЗЕ-сволочи ?
надо полагать незаконные бандиты.
за ЗЕ-клоун и ЗЕ-сволочи - наградить !
А что, }{уйло уже на западе?
Він готовий вбивати навіть нерафіновану вату.
А може він просто хворий на голову? Якщо так, то чому штраф? На примусове лікування треба
Все би нічого.Але цей дописувач,постійно казав за західних хазяїв,а за москалів,які реально кинули війська і вбивають українців,не написав.
Идут два бандеровца по москве. Выходят на митинг общества "Память". Видят лозунг "бей жидов - спасай россию". Переглядываются.
- Ну що?
- Гасло файне, мета кепська.
Ну, ладно...
И сменится без кастрации и четвертования.Ждемс фильмец от беллингкэт по вагнергейту .
Кстати, а что терпила на него в суд подал как на Федьіну и Зверобой и суд состоялся?
Саме явно за нього голосувало, а тепер на москальських одноґлазніках (де тусується вся вата) закликає =скідивать= тлю.
Їй бо !
Воно хворобливо реагує на критику і несприйняття, хоче лише поклоніння, але хай би тоді в бидло-кварталі і лишалося.
Видно він кремлівський - яничар виродок хоче Україну зробити колонією вже для своїх кремлівських господарів. А значить цим злочинно домагається знищення українського народу і державності нашої держави, шляхом перетворення України в бридку кацапську колонію піндосію - новросію.
А цей штраф для нього це дуже м'яко, він точно повинен за зраду сидіти в буцегарні і дуже - дуже довго .....
Але і я теж не дуже підтримую ЗЕ капітулянта і його продажне проросійське оточення, часто часом за їх антиукраїнську діяльнисть..
В суде Фрунзенского района г. Минска 10 марта начался судебный процесс над женщиной, которую обвиняли в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей (ст. 369 Уголовного кодекса).
Согласно обвинению, женщина умышленно 16 июля 2020 года с помощью мобильного телефона разместила комментарий в социальной сети ВКонтакте в группе «Мая краіна Беларусь» в адрес старшего участкового инспектора УВД Пружанского райисполкома Сергея Коляды и участкового инспектора того же УВД Тарасевича, выполнявших свои должностные обязанности, согласно Закону «Об органах внутренних дел», следующего содержания - «Скоты».
Вину обвиняемая признала частично.
Женщина находится на четвертом месяце беременности.
Утром 11 марта судья Андрей Млечко поддержал позицию гособвинения и объявил приговор - признать женщину виновной, приговорить ее к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение, а также взыскать с нее в пользу потерпевших компенсацию морального вреда - 1000 рублей ( 400 долларов) каждому и госпошлину в 174 рубля.
тут в самый раз принудительная высылка на паРашу, подальше от проклятых Западных Хозяев. там и в "говноклассников" без прокси заходить можно будет...
"западные буржуи скупят всю землю"
Как знакомо!
Любимые песни махнарылых....