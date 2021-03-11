Чернігівчанина оштрафували на 14,5 тис. гривень за заклики в "Однокласниках" скинути "Зе-режим"

Чоловіка визнали винним у публічних закликах до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади.

Рішення ухвалив Деснянський районний суд Чернігова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ. Вердикт було винесено 5 березня, сума штрафу - 14 450 гривень.

За даними слідства, українець на своїй сторінці в російській соцмережі "Однокласники" розмістив два повідомлення із закликами фізично знищити президента Володимира Зеленського та народних депутатів від "Слуги народу", і повернути владу народу України.

Зокрема, 10 жовтня і 9 листопада 2019 року обвинувачений "навмисне поширив" такі пости (текст подається в оригіналі):

- "ПреЗЕдент хочет сделать из Украины колонию для своих Западных Хозяев ! Все что сейчас происходит в стране, все к чему мы движемся — направлено на уничтожение украинского народа и государственности! Но Мы — не рабы! Пора остановить ЗЕленого коротышку и не допустить гибели государства Украина! Украинцы, долой ЗЕ- режим! Вернем силой власть народу и демократию в страну! Настало время преЗЕдента-клоуна и его шайку повесить на Майдане!".

- "Слуги Народа — это сборище жуликов и проходимцев! Здесь и новые "профессионалы" и старые "решалы", которые хотят "допилить" Украйну! Так почему же все молчат? Вы все еще в эйфории от своего "выбора"? Ждете доллар по 250 гривен или когда западные буржуи скупят всю землю? Пора избавиться от этой власти пока она не уничтожила НАС! Покажем силу и гнев народа сволочам! Всех депутатов — кастрировать и четвертовать публично!".