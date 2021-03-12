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Новини Політика України
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Депутатів, які підтримали "харківські угоди", не можна притягнути до відповідальності, - ексголова КСУ Шевчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Депутатів, які підтримали

Згідно з Конституцією, депутати не несуть кримінальної відповідальності за голосування, якщо голосували, виходячи з власних міркувань.

Про це в коментарі "Громадському" заявив колишній глава КСУ Станіслав Шевчук, інформує Цензор.НЕТ.

Він пояснив, що якщо той чи інший парламентарій керувався думкою, що "знижка на газ - це добре для народу України", то кримінальна відповідальність для нього через це наступити не може.

"Згідно зі статтею 80 (Конституції України. - Ред.) депутати не несуть відповідальності, якщо вони голосують тільки з власних міркувань. За державну зраду треба доводити попередні зв'язки, встановлювати організаторів і виконавців", - зазначив Шевчук.

Він підкреслив, що притягнення до відповідальності в цій ситуації залежить від суб'єктивної сторони злочину, тому потрібно з'ясовувати мотив голосування.

"Треба пояснювати відповідні положення (Конституції України. - ред.) в КСУ. І хто буде тлумачити? Тупицький? Той, що відвідував анексований Крим під час перебування на найвищій державній посаді", - написав Шевчук у себе в фейсбуці.

Нагадаємо, раніше РНБО доручила СБУ перевірити, чи немає державної зради в діях 236 депутатів, які в 2010 році підтримали ратифікацію "харківських угод". З переліком депутатів можна ознайомитися тут.
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Топ коментарі
+23
Что значит "депутаты не несут ответственности, если они голосуют только из собственных соображений". Какие собственные соображения ? Например, у группировок комуняк и теперешних "зажопенцев" это была спланированная, преступная и подготовленная акция на подрыв государственного строя.
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12.03.2021 00:01
+17
мдаа.. как бы низя!..
но если американцы дадут распечатку разговоров и договоров с кацапней, и скрины амбарной книги "кто за сколько продался".. и по спискам, и по фамильно..
тем более, в то время, ФСБ и кацапские политтехнологи особо не прятались, и делали это нарочисто демонстративно.. с пренебрежительной наглецой..
а как говорят, ГУГЛ он все помнит..
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12.03.2021 00:04
+16
Как неожиданно...шо капец
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11.03.2021 23:55
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Що за лайно Депутатів, які підтримали "харківські угоди", не можна притягнути до відповідальності, - ексголова КСУ Шевчук - Цензор.НЕТ 6555 Депутатів, які підтримали "харківські угоди", не можна притягнути до відповідальності, - ексголова КСУ Шевчук - Цензор.НЕТ 4871 Зрада Країні вже не Злочин,а Переконання Депутатів, які підтримали "харківські угоди", не можна притягнути до відповідальності, - ексголова КСУ Шевчук - Цензор.НЕТ 6555 Депутатів, які підтримали "харківські угоди", не можна притягнути до відповідальності, - ексголова КСУ Шевчук - Цензор.НЕТ 8740 Що,воно, меле Депутатів, які підтримали "харківські угоди", не можна притягнути до відповідальності, - ексголова КСУ Шевчук - Цензор.НЕТ 888
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12.03.2021 07:41 Відповісти
Поіменно й на Зону. Які питання Депутатів, які підтримали "харківські угоди", не можна притягнути до відповідальності, - ексголова КСУ Шевчук - Цензор.НЕТ 7847 Депутатство не індульгенція для Злочинців Депутатів, які підтримали "харківські угоди", не можна притягнути до відповідальності, - ексголова КСУ Шевчук - Цензор.НЕТ 9293 Депутат, то - Лайно в квадраті...!
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12.03.2021 07:43 Відповісти
Якщо приймали зрадити голосуванням, то не несуть відповідальності. А якщо зраджують по одному - то теж не несуть відповідальності.
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12.03.2021 08:20 Відповісти
Вы не правы! если "голосавание" было по до заказ - это не "голосование" -а участие в преступлении... И оно подпадает под уголовное наказание !
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14.03.2021 23:45 Відповісти
А регламент? Невже там був дотриманий регламент? Всі бачили, як ламали через коліно і як всі голосували... Ніколи не повірю, що там не було порушень і голосування за харківські угоди було проведено без порушення закону.

Гниду литвина на цугундер!

Крім того, потрібно притягнути до відповідальності суддів конституційного суду, які виправдовували гвалтування Конституції при бамбаському Овочу...

Розбиратися з диктаторськими законами... При бажані там багато можна нарити, якщо не пересаджати, то життя гнидам зіпсувати досить сильно, щоб в них не було більше змоги йти в українську політику та й далі претендувати на місце в ній.
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12.03.2021 08:05 Відповісти
Це називається понти. "Весна прийде саджати будемо", а кого? Вже третя весна, а Вадьмар, як був брехло, так і залишився. Правда дав доручення зібрати щось на Порошенко.Хоча би щось, не для користі держави, а для свого піару. Так і тут - депутати не притягуються до кримінальної відповідальності за коллективне рішення. Але ДБР, СБУ, офіс прокурорки будуть працювати на корзину зі сміттям, але не чіпати головних олігархів і ворогів України Беню, Ахметку, Новінського, Пінчука. Ми вам інфу дали, які ми круті? Радійте. А чому тоді не беретеся за "Будапештський меморандум"?, за аіпдписання Богданом Хмельницьким звернення про допомогу Московії?
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12.03.2021 08:11 Відповісти
Ясный пень шо не несут ответственности. И за хатинки в Крыму не несут, и за воровство и лоббизм не несут, и за преступления, взяточничество и прочее и прочее и так далее и так далее...Просто нет того кто бы привлек их к ответственности.
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12.03.2021 08:17 Відповісти
а почему дятлы с будапештского меморандума не начали?
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12.03.2021 08:37 Відповісти
Навіщо тоді Верховна зРада, якщо вони нізащо не відповідають, слід вернутись до наших одвічних традицій, коли керівник (князь,гетьман, судя) відповідав за свої діяння своїм життям ("кара на горло"), тепер же у всіх гілок влади політична безвідповідальність !!!
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12.03.2021 08:50 Відповісти
Отож .... рівень розвитку соціуму на відмітці 14-16 середньовічча .... Тож і методи повинні бути відповідні.... Бо дієві.... Це філософія
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12.03.2021 11:19 Відповісти
Тут такий момент, шо в ВР шлете свого представника - саме Ви. Тому Вам гречку під вибори засилають, канхвети і ше якісь продуктові набори. А потім "Навіщо тоді Верховна зРада, якщо вони нізащо не відповідають". Яких обрали - такі на Вас і працюють. Обирайте нормальних людей - нормально працюватимуть. Будете торгувати собою за гречку - перманентне "в гівні по вінця" буде завжди.
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12.03.2021 13:38 Відповісти
Дуже дивно--я голосую за знищення України і це моє переконання. і ви мені нічого не зробите,бо я депутат. Да таких депутатів--половина.які готові знищити державу " по перконанні" Тому потрібно їх притягнути до відповідальності --за зраду.То інші будуть думати--захисник він,чи ворог. А активних агітаторів за таких депутатів--притягнути по статті---співучасник
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12.03.2021 09:15 Відповісти
Депутатів ніззя, суддів ніззя, прокурворів ніззя, мусорів ніззя.
Зя тільки Галю з трьома колосками.
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12.03.2021 09:17 Відповісти
это голимая показуха от малоПИД,,,роского, бениного нарко-Дегенерата, на фоне расследования от Беллингкэт, провала с МВФ, отсутствие санкций к бене, распиле короновирусного фонда и закупок непонятного фуфломицина по завышенным ценам.....
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12.03.2021 09:22 Відповісти
короче говоря очередной пердь в лужу от недопреза зеленого!
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12.03.2021 09:27 Відповісти
А нельзя определить убеждения это или злой умысел замаскированного вражеского урода? Никак? Красота!!! Работайте враги спокойно, вам ничего не грозит.
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12.03.2021 09:51 Відповісти
Всім привіт .
Притягнути їх не можна , але знищити їх , ніхто не забороняє .
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12.03.2021 10:04 Відповісти
А шо такоє ... За це знижка на газ, економія бюджетних коштів. Плата за аренду бази ЧФ.
Що патріотам не так ? Депутатів, які підтримали "харківські угоди", не можна притягнути до відповідальності, - ексголова КСУ Шевчук - Цензор.НЕТ 2368
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12.03.2021 10:40 Відповісти
Абсолютно дохлое дело! Зачем отвлекают службы от реальной работы? У нас полно дел которые сегодня нуждаются в скорейшем расследовании. Вагнергейт расследуйте!!
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12.03.2021 11:16 Відповісти
пока при власти малороссы, - да.
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12.03.2021 11:41 Відповісти
Ничего нельзя народу и для народа.Можно грабить народ и шкуры сдирать. Судьи,депутаты,уркоолигархи,сползлися со всего совдеп пространства и на глазах всего мира вытворяют с нами такое,казалось бы,токого не бывает.Израиль лезет в наши дела,надо требовать,чтобы прислали моссад и уничтожили свой геноцидальный непотреб."понятно сами себя не уничтожат"Им улицы наши мешают и стадионы,а нам они.
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12.03.2021 11:41 Відповісти
--Пам*ятаю той день :Нас. мітенгувальників .на підступах . до ВР.--валили на бруківку пуголовки у скафандрах...Із їх пащек нестерпно несло смердючим самогоном...Запам*яталося .як нас. розгублених.вмить піднесла на ноги тендітна білявка/ здається із хмельницька /--- Хлопці--вставайте!!! І ми не лише встали . а й успішно скинули " космонавтів " на нижчий ярус.. Закарбувався цікавий епізод : хлопчина/ мабуть западениць / у домотканній вишиванці під 2 м. зросту-- граючись укладував. немов снопи.під ліву й праву руку курсантів МВС і закликав їх головного : ---Полковник! Полковник -- підходь !!! Обслужу й тебе ...Останній-зніяковіло відвертався...А потім все зіпсувала чиясь мінтовська мамаша . яка несамовито заволала на хлопчину :---Что вьі делаете!!! Они еще дети !!! Спасибі Парубію . хоч диму напустив у ВР...А якщо серйозно : є конкретний персонаж. який уособлює всю відповідальність за зрадницький злочин--це литвин ! У якого. сьогодні . вистачило нахабства виставитися на посаду ректора НАЦІОНАЛЬНОГО універу...
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12.03.2021 11:52 Відповісти
Згідно вимог ст. 17 Конституції України "На території України не допускається розташування іноземних військових баз.", тому якими би власними міркуваннями вони не керувались, тобто "знижка на газ - це добре для народу України", вони порушили Конституцію - Основний Закон України. Благими намірами вистелена дорога до пекла! Усвідомлено чи ні, вони повинні відповідати за скоєне, а пан Шевчук, якщо на той час був суддею КСУ або головою, повинен відповідати за недбале виконання посадових обов'язково, що сприяло вчиненню злочину. Депутатів, які підтримали "харківські угоди", не можна притягнути до відповідальності, - ексголова КСУ Шевчук - Цензор.НЕТ 270 Джерело: https://censor.net/ua/n3252812
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12.03.2021 12:52 Відповісти
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