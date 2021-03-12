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Найбільший прапор країни в Києві приспускають на невизначений термін через сильний вітер, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Найбільший прапор країни в Києві приспускають на невизначений термін через сильний вітер, - КМДА

Головний прапор України, встановлений у Києві, вдруге за кілька днів приспустили через вітряну погоду до поліпшення погодних умов.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп.

"Ми продовжуємо дбати про наш прапор. Тому знов маємо приспустити його, аби пориви вітру не пошкодили флагшток, на який дає навантаження підняте полотнище", - зазначив він.

Прапор може залишитися приспущеним до ранку 14 березня. Саме тоді синоптики прогнозують покращення погодних умов.

Споруда флагштока є найбільшою в Україні, висота флагштока – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Найбільший у державі прапор України підняли в Києві 22 серпня 2020 року. 7 березня його вже приспускали через негоду.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві Кличко підняв найбільший прапор України. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Зі сторони це виглядає як знущання над символами - постійне "опускання".

Збудували здоровенну й непотрібну річ, а тепер вітер виявляється винуватий...
Або падлюки, або придурки.
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12.03.2021 04:32
+5
почему нельзя для таких случаев сделать флаг меньшего размера???
разве туда-сюда дергать легче? разве не понятно что "приспускать" выглядит трагично..
флаг - это государственный символ (и не в размерах тут дело) а приспущенный - тоже символ.. трагедии, траура (а не ветра, урагана )...каждому ведь не объяснишь..
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12.03.2021 08:12
+3
Согласен.. но с этими зебуинами начинаешь потихоньку думать и в приметы , и где Мы так Украинцы проигрались что такое с нами происходит !?
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12.03.2021 01:23
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хм.. подозреваю что тут ни в ветре дело - у нас что в Киеве ураган !?... плохой знак *** от зебуинов...
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12.03.2021 00:38 Відповісти
Не стоит верить в приметы, особенно в плохие.
Потому что то, что мы считаем признаком неудачи, в конечном итоге может стать самой большой победой, а проблемы мы обычно создаём себе сами, и потом сами же их решаем.
Чтобы всё было хорошо, верить надо в себя, а не в приметы !!
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12.03.2021 01:17 Відповісти
Согласен.. но с этими зебуинами начинаешь потихоньку думать и в приметы , и где Мы так Украинцы проигрались что такое с нами происходит !?
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12.03.2021 01:23 Відповісти
Для меня всё происходящее в нашей стране воспринимается , как страшный сон , который вот , вот закончится !
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12.03.2021 01:35 Відповісти
ну так если почитать ваши вопли и проклятия там у вас на сайте Антиколорадоса, то сон не только страшный, но и ура-поцреотичный. чёго жё тут спорить то.
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12.03.2021 08:02 Відповісти
16x24... Вот же ж бараны понтовитые. Конечно, в такой парус... Самый большой флаг страны в Киеве приспускают на неопределенный срок из-за сильного ветра, - КГГА - Цензор.НЕТ 3032
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12.03.2021 00:39 Відповісти
шо
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12.03.2021 00:48 Відповісти
Ну, а в Баку интересно приспускают в подобных случаях Самый большой флаг страны в Киеве приспускают на неопределенный срок из-за сильного ветра, - КГГА - Цензор.НЕТ 1669 , там он просто гигантских размеров Самый большой флаг страны в Киеве приспускают на неопределенный срок из-за сильного ветра, - КГГА - Цензор.НЕТ 3341
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12.03.2021 00:51 Відповісти
Бакинский флаг Высота флагштока - 162 метра, диаметр его основания - 3,2 метра, а верхней части - 1,09 метра. Общий вес конструкции - 220 тонн. Ширинафлага составляет 35 метров, длина - 70 метров, общая площадь - 2450 квадратных метров, а вес - примерно 350 килограммов.
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12.03.2021 00:53 Відповісти
так у вас не только на флаги кучу бабла угрохать могут, но и на капища, которые только вред приносят - тянут ваше бабло на непойми что, плюс - надоедливый вой муэдзинов по утрам, приказывающий вам начинать бесноваться.
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12.03.2021 08:04 Відповісти
К Азербайджану и вообще к к мусульманам никакого отношения не имею и привёл всего лишь пример ,придуманная фамилия состоит из двух известных брендов Тойота и Субару в чём и состоит прикол , да и имя Азамат на сколько осведомлён встречается у Казахов и Кыргызов ,у азеров добавляется к имени "оглы " Найбільший прапор країни в Києві приспускають на невизначений термін через сильний вітер, - КМДА - Цензор.НЕТ 2705
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12.03.2021 12:47 Відповісти
Хтось може знайти інфу:
скільки разів і коли в роки незалежності таке було??
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12.03.2021 00:51 Відповісти
вже забули жиди
https://youtu.be/uEfRwbjCckY
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12.03.2021 00:53 Відповісти
https://youtu.be/ialKy3PNXmo
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12.03.2021 01:06 Відповісти
Это Джо Байден послал в Черное море 2 ударных авианосца "Рональд Рейган" и менее мелкий "Энтерпрайз",потому и ветер ветерный подул... Самый большой флаг страны в Киеве приспускают на неопределенный срок из-за сильного ветра, - КГГА - Цензор.НЕТ 6798
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12.03.2021 01:38 Відповісти
Зі сторони це виглядає як знущання над символами - постійне "опускання".

Збудували здоровенну й непотрібну річ, а тепер вітер виявляється винуватий...
Або падлюки, або придурки.
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12.03.2021 04:32 Відповісти
это гнусное зеленое чмо посылает сигналы *****.
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12.03.2021 06:43 Відповісти
Мрія Кличка збулася: він збудував гігантський флагшток. А чи потрібен він, чи ні - його вже не цікавить. А музею розкопок під Поштовою площею так і нема. Бо на музей нема грошей.
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12.03.2021 07:44 Відповісти
интересно - заверещат ли об этом на московских к.аналах? если да, то берем шины плохой знак, надо выложить попам с 10млн. шоп поп.росили своего пахана шоп испугал Путина и тот не напал.
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12.03.2021 08:06 Відповісти
почему нельзя для таких случаев сделать флаг меньшего размера???
разве туда-сюда дергать легче? разве не понятно что "приспускать" выглядит трагично..
флаг - это государственный символ (и не в размерах тут дело) а приспущенный - тоже символ.. трагедии, траура (а не ветра, урагана )...каждому ведь не объяснишь..
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12.03.2021 08:12 Відповісти
 
 