Найбільший прапор країни в Києві приспускають на невизначений термін через сильний вітер, - КМДА

Головний прапор України, встановлений у Києві, вдруге за кілька днів приспустили через вітряну погоду до поліпшення погодних умов.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп.

"Ми продовжуємо дбати про наш прапор. Тому знов маємо приспустити його, аби пориви вітру не пошкодили флагшток, на який дає навантаження підняте полотнище", - зазначив він.

Прапор може залишитися приспущеним до ранку 14 березня. Саме тоді синоптики прогнозують покращення погодних умов.

Споруда флагштока є найбільшою в Україні, висота флагштока – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Найбільший у державі прапор України підняли в Києві 22 серпня 2020 року. 7 березня його вже приспускали через негоду.

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