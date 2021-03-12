Найбільший прапор країни в Києві приспускають на невизначений термін через сильний вітер, - КМДА
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
Головний прапор України, встановлений у Києві, вдруге за кілька днів приспустили через вітряну погоду до поліпшення погодних умов.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп.
"Ми продовжуємо дбати про наш прапор. Тому знов маємо приспустити його, аби пориви вітру не пошкодили флагшток, на який дає навантаження підняте полотнище", - зазначив він.
Прапор може залишитися приспущеним до ранку 14 березня. Саме тоді синоптики прогнозують покращення погодних умов.
Споруда флагштока є найбільшою в Україні, висота флагштока – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.
Найбільший у державі прапор України підняли в Києві 22 серпня 2020 року. 7 березня його вже приспускали через негоду.
Будь ласка, зачекайте...
Потому что то, что мы считаем признаком неудачи, в конечном итоге может стать самой большой победой, а проблемы мы обычно создаём себе сами, и потом сами же их решаем.
Чтобы всё было хорошо, верить надо в себя, а не в приметы !!
скільки разів і коли в роки незалежності таке було??
https://youtu.be/uEfRwbjCckY
Збудували здоровенну й непотрібну річ, а тепер вітер виявляється винуватий...
Або падлюки, або придурки.
берем шиныплохой знак, надо выложить попам с 10млн. шоп поп.росили своего пахана шоп испугал Путина и тот не напал.
разве туда-сюда дергать легче? разве не понятно что "приспускать" выглядит трагично..
флаг - это государственный символ (и не в размерах тут дело) а приспущенный - тоже символ.. трагедии, траура (а не ветра, урагана )...каждому ведь не объяснишь..