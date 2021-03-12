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СБУ (10049) вербування (196)

Із 2020 року виявлено понад 90 спроб вербування жителів Донбасу російськими спецслужбами, - контррозвідка СБУ

Новини Цензор.НЕТ Події

Із 2020 року виявлено понад 90 спроб вербування жителів Донбасу російськими спецслужбами, - контррозвідка СБУ

Протягом 2020-2021 років контррозвідка Служби безпеки України зафіксувала понад 90 спроб вербування жителів Донецької і Луганської областей спецслужбами РФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Переважно до протиправної діяльності намагаються залучати українських громадян, які виїжджають до РФ у своїх справах.

Встановлено випадки затримання людей під час проходження паспортного та митного контролю під виглядом додаткової перевірки документів. Після цього представники спецслужб РФ старалися залучити затриманих до негласної співпраці на шкоду державній безпеці України.

Через погрози та залякування від українців вимагали збирати і передавати інформацію про дислокацію та переміщення військових підрозділів. Також "кураторів" цікавили персональні дані військовослужбовців Збройних Сил України та співробітників правоохоронних органів.

Служба безпеки України нагадує, що такі дії кваліфікуються відповідно до ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України і караються позбавленням волі терміном до 15 років.

Наголошуємо, що громадянин України, який не вчинив на виконання злочинного завдання, отриманого від представників іноземної спецслужби, жодних дій і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними, звільняється від кримінальної відповідальності".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецслужби РФ вербують мешканців ОРДЛО в приватні військові компанії, - розвідка

Автор: Наталя Джума
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90 случаев !? С 2020 года выявлено более 90 попыток вербовки жителей Донбасса российскими спецслужбами, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 5223.. чет с трудом верится .. может пару ноликов потеряли в цифрах !? тогда верю !!
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12.03.2021 02:19 Відповісти
Штирлиц подходит к Вихтару Индюковичу й каже : Витя ты сидел в 2 раза,от третьей ходки тебя спас твой земляк космонавт Береговой,я тебя спасу от четвертой ходки,хочешь? А шо надо делать? Сдать Украину Путлеру,...за 3 бакса,,,Есть товарищ Штирлиц...С 2020 года выявлено более 90 попыток вербовки жителей Донбасса российскими спецслужбами, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 9106 С 2020 года выявлено более 90 попыток вербовки жителей Донбасса российскими спецслужбами, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 7924
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12.03.2021 02:24 Відповісти
у нас целый Мертвечук по стране шастает уже сколько лет и СБУ ему нихрена предьявить не хочет, а тут предупреждают про 15 лет за гос.измену каких-то чернорабочих
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12.03.2021 03:28 Відповісти
Півкраїни говорить як москва, думає як москва і живе як москва. А тут всього 90 випадків? Та увімкніть телебачення чи радіо - там вербовка повним ходом. Цілодобово.
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12.03.2021 04:41 Відповісти
А завербованные ранее Зеля, Елдак, Демченко, Татаров, Портнов и прочая киздота уже не в счёт? С 2020 года выявлено более 90 попыток вербовки жителей Донбасса российскими спецслужбами, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 4854
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12.03.2021 06:57 Відповісти
а у Криму... два букетики поклали Кобзарю...
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12.03.2021 07:18 Відповісти
Цікаво, їх викрили чи вони самі заявили про вербовку?
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12.03.2021 17:11 Відповісти
 
 