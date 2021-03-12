До Стратегії деокупації та реінтеграції Криму не внесли принципові пропозиції Меджлісу, - Чубаров
Новини Цензор.НЕТ Політика України
11 березня РНБО України схвалила публічну частину Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, але до неї не потрапила низка принципових пропозицій Меджлісу кримськотатарського народу.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава Меджлісу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що в засіданні РНБОУ під час обговорення Стратегії деокупації Криму взяли участь і виступили національний лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв і Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
"Метою Стратегії, яка розглядалася та схвалена, є створення умов для деокупації та безпечної реінтеграції Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, нейтралізації загроз національній та міжнародній безпеці, гарантування прав і свобод людини.
Меджліс кримськотатарського народу був залучений до участі в обговоренні первісного тексту публічної частини Стратегії, на який ми направили свої пропозиції і зауваження. Частина з них була врахована, і вони відображені у схваленому тексті.
Але (як завжди виникає це багатозначне українське "але"), низка принципових пропозицій Меджлісу кримськотатарського народу, які, на наше переконання, обов’язково мали б бути включені до переліку завдань державної політики, спрямованих на забезпечення деокупації тимчасово окупованій території України та її безпечної інтеграції, до схваленого тексту Стратегії не ввійшли", - написав Чубаров.
Він зазначив, що Меджлісом пропонувалося включити до переліку завдань Стратегії таке: "захист та реалізація невід’ємного права на самовизначення кримськотатарського народу у складі суверенної і незалежної Української держави". А до розділу "Пріоритетні напрями", де говориться про передумови реінтеграції тимчасово окупованої території, пропонувалося записати "визначення статусу Криму як національно-територіальної автономії, що утворюється у межах Кримського півострова на основі реалізації кримськотатарським народом як корінним народом України свого права на самовизначення, та яка є невіддільною складовою України, що здійснює повноваження визначені Конституцією України".
"Ці та інші пропозиції Меджлісу кримськотатарського народу були знову Мустафа Аг'а та мною озвучені на засіданні РНБОУ.
Секретар РНБО України Олексій Данилов зауважив, що всі висловлені нами пропозиції можуть бути деталізовані і взяті в роботу при розробці Кабінетом Міністрів України плану заходів щодо реалізації Стратегії деокупації Криму.
Президент України відзначив "своєчасність та важливість пропозицій, виказаних Чубаровим" (цитата смислова) і також запропонував працювати над їх реалізацією спільно з Урядом України, який і буде організовувати всю роботу над виконанням даної Стратегії...", - написав глава Меджлісу.
Також Чубаров додав, що Стратегія деокупації Криму розрахована на 5 років: "Звичайно, ми не плануємо, що через 5 років знадобиться затверджувати новий документ щодо звільнення Криму від російських загарбників. Звісно, Меджліс кримськотатарського народу, власне сам кримськотатарський народ, продовжуватимуть і далі боротьбу очищення власної землі від російських окупантів".
"І ще одне важливе зауваження. Як стверджують експерти, наші міжнародні партнери, ввічливо слухаючи велеречивих українських політиків, проте особливу увагу приділяють суті документів, прийнятих органами державної влади України. Прикро, що у прийнятій Стратегії деокупації і реінтеграції окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя наші міжнародні партнери поки що не знайдуть чіткої відповіді на питання про те, яким буде статус Криму після відновлення державного суверенітету України над Кримським півостровом? І наскільки цей статус дозволить забезпечити державні гарантії збереження і розвитку на своїй землі корінного кримськотатарського народу? Поки що РНБО України відповідальним за ці питання назвала Кабінет Міністрів України, доручивши йому розробити план заходів щодо реалізації затвердженої Стратегії ... У будь якому разі, не зупиняємося, йдемо далі..." - резюмував глава Меджлісу.
Будь ласка, зачекайте...
Выходит так, что татары автономны от других народов Украины? Мы - это что-то одно, а татары - что-то другое?
Как это соотносится с событиями? Чубаров сам распустил митинг под радой Крыма как раз накануне ее захвата - хотя часть митингующих собиралась ночевать, что, вероятно, осложнило бы ее захват в ту же ночь (или, как это не цинично звучит, стало бы причиной пролития крови крымцев со стороны кацапского спецназа, из-за чего все события воспринимались совсем по другому в мире).
Джемилев уже вечером следующего дня в телефонном интервью ТСН заявил, что россия "готовит аннексию". На вопрос ведущего, откуда у него такая информация он отмазался "ну не все новости из газет узнают". Удивительная проницательность! Еще власти в Киеве не в курсе что происходит, западные разведки не могут понять - что это, бунт населения на фоне кацапских учений или операция ***** с созданием марионеточного государства (отчасти потому, что мало кто 24-25 февраля 2014-го верил, что аннексия возможна в 21-м веке). Даже Константинов с Аксеновым в те дни заявляли, что выхода из Украины не планируется, а лишь расширение полномочий автономии. А Джемилев откуда то знает, что речь уже идет именно об аннексии.
Ислямов вообще уже после "референдума" стал "вице-премьером", хоть и на полтора месяца. Весь этот период торги за влияние крымских татар продолжались, но кацапы уже поняли, что все получилось и без них и можно не боятся ни крупномасштабных выступлений крымцев, ни внешнеполитических осложнений относительно них, а небольшую активную прослойку можно подавить обычной репрессивной машиной.
Хотите пересраться заранее?