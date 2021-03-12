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До Стратегії деокупації та реінтеграції Криму не внесли принципові пропозиції Меджлісу, - Чубаров

Новини Цензор.НЕТ Політика України

До Стратегії деокупації та реінтеграції Криму не внесли принципові пропозиції Меджлісу, - Чубаров

11 березня РНБО України схвалила публічну частину Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, але до неї не потрапила низка принципових пропозицій Меджлісу кримськотатарського народу.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава Меджлісу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що в засіданні РНБОУ під час обговорення Стратегії деокупації Криму взяли участь і виступили національний лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв і Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Метою Стратегії, яка розглядалася та схвалена, є створення умов для деокупації та безпечної реінтеграції Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, нейтралізації загроз національній та міжнародній безпеці, гарантування прав і свобод людини.

Меджліс кримськотатарського народу був залучений до участі в обговоренні первісного тексту публічної частини Стратегії, на який ми направили свої пропозиції і зауваження. Частина з них була врахована, і вони відображені у схваленому тексті.

Але (як завжди виникає це багатозначне українське "але"), низка принципових пропозицій Меджлісу кримськотатарського народу, які, на наше переконання, обов’язково мали б бути включені до переліку завдань державної політики, спрямованих на забезпечення деокупації тимчасово окупованій території України та її безпечної інтеграції, до схваленого тексту Стратегії не ввійшли", - написав Чубаров.

Він зазначив, що Меджлісом пропонувалося включити до переліку завдань Стратегії таке: "захист та реалізація невід’ємного права на самовизначення кримськотатарського народу у складі суверенної і незалежної Української держави". А до розділу "Пріоритетні напрями", де говориться про передумови реінтеграції тимчасово окупованої території, пропонувалося записати "визначення статусу Криму як національно-територіальної автономії, що утворюється у межах Кримського півострова на основі реалізації кримськотатарським народом як корінним народом України свого права на самовизначення, та яка є невіддільною складовою України, що здійснює повноваження визначені Конституцією України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РНБО затвердила стратегію деокупації і реінтеграції Криму

"Ці та інші пропозиції Меджлісу кримськотатарського народу були знову Мустафа Аг'а та мною озвучені на засіданні РНБОУ.

Секретар РНБО України Олексій Данилов зауважив, що всі висловлені нами пропозиції можуть бути деталізовані і взяті в роботу при розробці Кабінетом Міністрів України плану заходів щодо реалізації Стратегії деокупації Криму.

Президент України відзначив "своєчасність та важливість пропозицій, виказаних Чубаровим" (цитата смислова) і також запропонував працювати над їх реалізацією спільно з Урядом України, який і буде організовувати всю роботу над виконанням даної Стратегії...", - написав глава Меджлісу.

Також Чубаров додав, що Стратегія деокупації Криму розрахована на 5 років: "Звичайно, ми не плануємо, що через 5 років знадобиться затверджувати новий документ щодо звільнення Криму від російських загарбників. Звісно, Меджліс кримськотатарського народу, власне сам кримськотатарський народ, продовжуватимуть і далі боротьбу очищення власної землі від російських окупантів".

"І ще одне важливе зауваження. Як стверджують експерти, наші міжнародні партнери, ввічливо слухаючи велеречивих українських політиків, проте особливу увагу приділяють суті документів, прийнятих органами державної влади України. Прикро, що у прийнятій Стратегії деокупації і реінтеграції окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя наші міжнародні партнери поки що не знайдуть чіткої відповіді на питання про те, яким буде статус Криму після відновлення державного суверенітету України над Кримським півостровом? І наскільки цей статус дозволить забезпечити державні гарантії збереження і розвитку на своїй землі корінного кримськотатарського народу? Поки що РНБО України відповідальним за ці питання назвала Кабінет Міністрів України, доручивши йому розробити план заходів щодо реалізації затвердженої Стратегії ... У будь якому разі, не зупиняємося, йдемо далі..." - резюмував глава Меджлісу.

До Стратегії деокупації та реінтеграції Криму не внесли принципові пропозиції Меджлісу, - Чубаров 01
До Стратегії деокупації та реінтеграції Криму не внесли принципові пропозиції Меджлісу, - Чубаров 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+31
Жодних автономій в складі України не має бути, і не мрійте. Крапка.
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12.03.2021 07:42
+18
Я вважаю, що це сепаратистські висловлювання, які є державною зрадою.
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12.03.2021 07:50
+15
Крим повинен стати Сімферопільським районом Херсонської Області України,без будь яких прав на будь який статус автономії.
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12.03.2021 07:53
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Сторінка 3 з 3
Дележка шкуры не убитого медведя. Крым нужно сначала деокупировать, что нереально в обозримом будущем, а потом уже устраивать всякие та автономии. Татары с самого начала были за Украину. Кидать их и терять союзников было бы скотство. Мы уже и так переругались со всеми.
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12.03.2021 09:59 Відповісти
"Скотство" почнеться коли Україну вже розділять на 10 шматків, як уже вирішено... Побачимо, як вони називатимуться. А Кримсько-Татарська автономія якби була, то й раша б не окупувала, і військової російської бази там би не було, Меджліс би не дозволив...
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12.03.2021 13:16 Відповісти
До Стратегії деокупації та реінтеграції Криму не внесли принципові пропозиції Меджлісу, - Чубаров - Цензор.НЕТ 9764 До Стратегії деокупації та реінтеграції Криму не внесли принципові пропозиції Меджлісу, - Чубаров - Цензор.НЕТ 9764 До Стратегії деокупації та реінтеграції Криму не внесли принципові пропозиції Меджлісу, - Чубаров - Цензор.НЕТ 9764
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13.03.2021 08:39 Відповісти
Немита посиплеться у найближчі роки.
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13.03.2021 14:28 Відповісти
Qirimli i Ukrainci ! Razom proti spilnogo VOROGA rosii ! Tilki razom silni !
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12.03.2021 10:02 Відповісти
Интересно, зачем татарам автономия? Не для того ли, чтобы потом качать права на присоединение к Турции? Или вообще, к РФ официально захотят присоединиться. Возвращение в родную казанскую гавань.
Выходит так, что татары автономны от других народов Украины? Мы - это что-то одно, а татары - что-то другое?
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12.03.2021 10:04 Відповісти
Меджлис в 2014 году сидел на жопе ровно, а могли собственноручно выбить кучку российских *********..
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12.03.2021 10:06 Відповісти
Как рассказывали потом кацапские ************* (что отчасти соотносится с реальными событиями и действиями отдельных персонажей - например, Чубарова, Ислямова и Джемилева), переговоры с лидерами крымских татар велись до аннексии. Якобы предварительно договорились о том, что в новом "совете" и "правительстве" треть мест будет принадлежать татарам в обмен на лояльность к аншлюсу. Но потом, в последний момент, лидеры меджлиса затребовали половину мест (подкрепив это требование обширным митингом), на что кацапы взяли паузу, обещали подумать, но в итоге начали все делать без оглядки на меджлис.
Как это соотносится с событиями? Чубаров сам распустил митинг под радой Крыма как раз накануне ее захвата - хотя часть митингующих собиралась ночевать, что, вероятно, осложнило бы ее захват в ту же ночь (или, как это не цинично звучит, стало бы причиной пролития крови крымцев со стороны кацапского спецназа, из-за чего все события воспринимались совсем по другому в мире).
Джемилев уже вечером следующего дня в телефонном интервью ТСН заявил, что россия "готовит аннексию". На вопрос ведущего, откуда у него такая информация он отмазался "ну не все новости из газет узнают". Удивительная проницательность! Еще власти в Киеве не в курсе что происходит, западные разведки не могут понять - что это, бунт населения на фоне кацапских учений или операция ***** с созданием марионеточного государства (отчасти потому, что мало кто 24-25 февраля 2014-го верил, что аннексия возможна в 21-м веке). Даже Константинов с Аксеновым в те дни заявляли, что выхода из Украины не планируется, а лишь расширение полномочий автономии. А Джемилев откуда то знает, что речь уже идет именно об аннексии.
Ислямов вообще уже после "референдума" стал "вице-премьером", хоть и на полтора месяца. Весь этот период торги за влияние крымских татар продолжались, но кацапы уже поняли, что все получилось и без них и можно не боятся ни крупномасштабных выступлений крымцев, ни внешнеполитических осложнений относительно них, а небольшую активную прослойку можно подавить обычной репрессивной машиной.
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12.03.2021 10:27 Відповісти
Крымские татары сейчас наши люди (мы в одной лодке), а кацапы очень много зла сделали украинцам и обещают "повторить". Да в Крыму есть сложности, в том смысле что небольшая горстка татар стала сотрудничать с оккупантами (по подобию казанских), но Московию татары не любят и за это их прессуют.
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12.03.2021 10:39 Відповісти
Кацапські тролі тут брешуть. Татари ніхто не хотів і не хоче до Росії. А ті, що "сотрудничают", просто мусять лишитися в Криму, інакше там їх не буде і їхня земля відійде ворогу. Хіба росіяни і українці не "сотрудничали" з німцями в окупацію? Треба ж працювати, щоб вижити.
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12.03.2021 13:23 Відповісти
Мене важко віднести до симпатиків Зеленського та ко, але тут все вірно адже ніяких автономій в складі України не повинно бути, бо ж Україна є унітарною державою.
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12.03.2021 11:46 Відповісти
Унітарною та не зовсім.
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12.03.2021 13:26 Відповісти
ЗОВСІМ ТА НАВІКИ!
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13.03.2021 00:11 Відповісти
НЕОБХОДИМО СТОЧНЫЕ ВОДЫ ПУСТИТЬ В СЕВЕРОКРЫМСКИЙ КАНАЛ !)
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12.03.2021 12:20 Відповісти
Все дуже просто: Крим повинен бути чітко прив'язаним до Дніпровської води. Крим в Україні - є вода, Крим що попало інше - немає води. Як і електроенергії. Не думаю, що коцаби будуть її подавати, якщо Крим вернеться додому.
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12.03.2021 17:27 Відповісти
Татары, в случае чего, могут и не повторять ошибок паРашки. Просто начнут требовать, чтобы к их "автономии" присоединили и южные части Херсонской и Запорожской областей - это тоже их "коренные земли", для ногайцев как минимум. А всякие Беляковы и Стецькивы начнут их в этих хотелках поддерживать - мол, помните, как они на митинг один раз вышли? Помните, как несколько десятков (из 200+ тысяч) кырымлы в тюрьму посадили? Нужно обязательно им отдать Херсон и Мелитополь, они это заслужили.
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12.03.2021 18:15 Відповісти
Важко щось наперед сказати, але можна точно констатувати, що татари - роботяги. І вода їм буде потрібна.
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12.03.2021 18:30 Відповісти
алкаш безмозглый... правда, падла, бегает в мечеть и читает باسم الله
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13.03.2021 00:10 Відповісти
Не стоит сейчас делить шкуру не только не убитого, но и пока ещё не зачатого медведя!
Хотите пересраться заранее?
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13.03.2021 10:18 Відповісти
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