До Стратегії деокупації та реінтеграції Криму не внесли принципові пропозиції Меджлісу, - Чубаров

11 березня РНБО України схвалила публічну частину Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, але до неї не потрапила низка принципових пропозицій Меджлісу кримськотатарського народу.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава Меджлісу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що в засіданні РНБОУ під час обговорення Стратегії деокупації Криму взяли участь і виступили національний лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв і Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Метою Стратегії, яка розглядалася та схвалена, є створення умов для деокупації та безпечної реінтеграції Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, нейтралізації загроз національній та міжнародній безпеці, гарантування прав і свобод людини.

Меджліс кримськотатарського народу був залучений до участі в обговоренні первісного тексту публічної частини Стратегії, на який ми направили свої пропозиції і зауваження. Частина з них була врахована, і вони відображені у схваленому тексті.

Але (як завжди виникає це багатозначне українське "але"), низка принципових пропозицій Меджлісу кримськотатарського народу, які, на наше переконання, обов’язково мали б бути включені до переліку завдань державної політики, спрямованих на забезпечення деокупації тимчасово окупованій території України та її безпечної інтеграції, до схваленого тексту Стратегії не ввійшли", - написав Чубаров.

Він зазначив, що Меджлісом пропонувалося включити до переліку завдань Стратегії таке: "захист та реалізація невід’ємного права на самовизначення кримськотатарського народу у складі суверенної і незалежної Української держави". А до розділу "Пріоритетні напрями", де говориться про передумови реінтеграції тимчасово окупованої території, пропонувалося записати "визначення статусу Криму як національно-територіальної автономії, що утворюється у межах Кримського півострова на основі реалізації кримськотатарським народом як корінним народом України свого права на самовизначення, та яка є невіддільною складовою України, що здійснює повноваження визначені Конституцією України".

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"Ці та інші пропозиції Меджлісу кримськотатарського народу були знову Мустафа Аг'а та мною озвучені на засіданні РНБОУ.

Секретар РНБО України Олексій Данилов зауважив, що всі висловлені нами пропозиції можуть бути деталізовані і взяті в роботу при розробці Кабінетом Міністрів України плану заходів щодо реалізації Стратегії деокупації Криму.

Президент України відзначив "своєчасність та важливість пропозицій, виказаних Чубаровим" (цитата смислова) і також запропонував працювати над їх реалізацією спільно з Урядом України, який і буде організовувати всю роботу над виконанням даної Стратегії...", - написав глава Меджлісу.

Також Чубаров додав, що Стратегія деокупації Криму розрахована на 5 років: "Звичайно, ми не плануємо, що через 5 років знадобиться затверджувати новий документ щодо звільнення Криму від російських загарбників. Звісно, Меджліс кримськотатарського народу, власне сам кримськотатарський народ, продовжуватимуть і далі боротьбу очищення власної землі від російських окупантів".

"І ще одне важливе зауваження. Як стверджують експерти, наші міжнародні партнери, ввічливо слухаючи велеречивих українських політиків, проте особливу увагу приділяють суті документів, прийнятих органами державної влади України. Прикро, що у прийнятій Стратегії деокупації і реінтеграції окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя наші міжнародні партнери поки що не знайдуть чіткої відповіді на питання про те, яким буде статус Криму після відновлення державного суверенітету України над Кримським півостровом? І наскільки цей статус дозволить забезпечити державні гарантії збереження і розвитку на своїй землі корінного кримськотатарського народу? Поки що РНБО України відповідальним за ці питання назвала Кабінет Міністрів України, доручивши йому розробити план заходів щодо реалізації затвердженої Стратегії ... У будь якому разі, не зупиняємося, йдемо далі..." - резюмував глава Меджлісу.



