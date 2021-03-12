В Україні за добу від COVID-19 померли 230 осіб, зафіксовано 12 946 випадків зараження, одужали 4630 осіб
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За минулу добу в Україні виявлено 12 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"12 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 649 дітей та 450 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 3 843 особи;
летальних випадків – 230;
одужало – 4 630 осіб;
здійснено тестувань за добу – 100 718 (зокрема методом ПЛР – 46 396, методом ІФА – 18 342, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 35 980).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 438 468 осіб;
одужало - 1 214 876 осіб;
летальних випадків – 27 915;
проведено ПЛР-тестувань – 7 282 107.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (1310), Вінницькій (940), м. Київ (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях", - розповів Степанов.
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...основная повестка пророссийские телеканалов сейчас - какое говно вакцина ковишилд. Больше практически ничего в мире не происходит, кроме того, что ковишилд говно. Причем то, что он говно, происходит 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
У кого-то еще есть какие-то вопросы по поводу того, кем и зачем поддерживается совершенно беспрецедентная по масштабам антивакцинаторская кампания последних недель?
Косвенно об этом говорят и тщательно продуманные месседжи ботов. Сейчас самый популярный такой: зачем вакцинироваться, если ни одна страна мира это не будет признавать и вас никуда не выпустят?
Это очень умный вброс, на самом деле. Он убивает сразу двух зайцев: во-первых лишний раз форсит тезис, кто ковишилд - говно, а во-вторых неявно, но внятно говорит: "ну вы же умные, вы и так понимаете, что вакцинироваться нужно исключительно ради туризма, а так это никому нахер не надо, потому что всеголишьгрипп". Это не спонтанный высер городских сумасшедших, это грамотно выстроенный тезис боевой пропаганды.
Кукловоды прекрасно понимают, что нифига это не грипп и потери от неконтролируемой эпидемии будут катастрофичны. Именно это и есть их цель. Идет война, на войне убивают. В том числе и таким образом.