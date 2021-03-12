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В Україні за добу від COVID-19 померли 230 осіб, зафіксовано 12 946 випадків зараження, одужали 4630 осіб

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 230 осіб, зафіксовано 12 946 випадків зараження, одужали 4630 осіб

За минулу добу в Україні виявлено 12 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"12 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 649 дітей та 450 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 230 осіб, зафіксовано 12 946 випадків зараження, одужали 4630 осіб 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 230 осіб, зафіксовано 12 946 випадків зараження, одужали 4630 осіб 03госпіталізовано – 3 843 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 230 осіб, зафіксовано 12 946 випадків зараження, одужали 4630 осіб 03летальних випадків – 230;

В Україні за добу від COVID-19 померли 230 осіб, зафіксовано 12 946 випадків зараження, одужали 4630 осіб 03одужало – 4 630 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 230 осіб, зафіксовано 12 946 випадків зараження, одужали 4630 осіб 03здійснено тестувань за добу – 100 718 (зокрема методом ПЛР – 46 396, методом ІФА – 18 342, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 35 980).

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За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 230 осіб, зафіксовано 12 946 випадків зараження, одужали 4630 осіб 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 230 осіб, зафіксовано 12 946 випадків зараження, одужали 4630 осіб 08захворіло – 1 438 468 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 230 осіб, зафіксовано 12 946 випадків зараження, одужали 4630 осіб 08одужало - 1 214 876 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 230 осіб, зафіксовано 12 946 випадків зараження, одужали 4630 осіб 08летальних випадків – 27 915;

В Україні за добу від COVID-19 померли 230 осіб, зафіксовано 12 946 випадків зараження, одужали 4630 осіб 08проведено ПЛР-тестувань – 7 282 107.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (1310), Вінницькій (940), м. Київ (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 230 осіб, зафіксовано 12 946 випадків зараження, одужали 4630 осіб 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 230 осіб, зафіксовано 12 946 випадків зараження, одужали 4630 осіб 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 230 осіб, зафіксовано 12 946 випадків зараження, одужали 4630 осіб 13

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Нет. Просто всё: надо вакцину впаривать, любыми способами.
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12.03.2021 08:31
+6
Освіту взагалі треба прибрати, розвелося розумників - ні в Бога, ні в чорта не вірять.
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12.03.2021 08:36
+6
Совершенно верно! Еретиков которые не верят что планете да и Вселенной 7000 лет - привселюдно сжечь, а тех которые не верят шо сотона очень злая, так как убила чудовищное кол-во людей, аж 10 триллионов особей, а Яхве очень добрый, т.к. убил всего то лишь десятки миллионов, плюс все живое - четвертовать и только потом сжечь - пусть дети смотрят и растут прилежными рабами Яхве, как и всякий нормальный человек. Надо идти приложиться к засушенному куску святого старца ********** Гваделупского - уздоровителя дикарей(путем их сжигания)
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12.03.2021 08:41
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Семен Есилевский 10 марта, 15:49 ·

...основная повестка пророссийские телеканалов сейчас - какое говно вакцина ковишилд. Больше практически ничего в мире не происходит, кроме того, что ковишилд говно. Причем то, что он говно, происходит 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
У кого-то еще есть какие-то вопросы по поводу того, кем и зачем поддерживается совершенно беспрецедентная по масштабам антивакцинаторская кампания последних недель?

Косвенно об этом говорят и тщательно продуманные месседжи ботов. Сейчас самый популярный такой: зачем вакцинироваться, если ни одна страна мира это не будет признавать и вас никуда не выпустят?
Это очень умный вброс, на самом деле. Он убивает сразу двух зайцев: во-первых лишний раз форсит тезис, кто ковишилд - говно, а во-вторых неявно, но внятно говорит: "ну вы же умные, вы и так понимаете, что вакцинироваться нужно исключительно ради туризма, а так это никому нахер не надо, потому что всеголишьгрипп". Это не спонтанный высер городских сумасшедших, это грамотно выстроенный тезис боевой пропаганды.
Кукловоды прекрасно понимают, что нифига это не грипп и потери от неконтролируемой эпидемии будут катастрофичны. Именно это и есть их цель. Идет война, на войне убивают. В том числе и таким образом.
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12.03.2021 13:57 Відповісти
Волосся дибки: прочитав про вакцину для українців
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12.03.2021 12:55 Відповісти
Третій день поспіль кількість померлих в Україні перевищує 200 людей за добу. Якщо вірити лікарям, що останнім часом тривалість хворіння/одужання подовжилася до 3-4 тижнів, то ті, хто помирають зараз, захворіли місяць тому, тобто тоді, коли в Україні було по 2-3 тисячі нових хворих, проводили мінімум тестувань і розповідали, що в нас вже все дуже класно.
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12.03.2021 13:17 Відповісти
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