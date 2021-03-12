Врятовані із затонулого біля берегів Румунії судна українські моряки прибули в порт Констанци і проходять медогляд, - МЗС

Українські моряки, врятовані із затонулого в Чорному морі біля берегів Румунії судна Volgo Balt 179, прибули в порт Констанци.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Volgo Balt 179: Врятовані українські моряки прибули до порту Констанци. Зараз вони проходять медичний огляд. Стан громадянки, евакуйованої вчора до лікарні, стабільний, загроз її життю немає", - уточнив він.

Крім цього, Ніколенко зазначив, що керівник посольства України в Румунії та консули надають морякам необхідну консульську допомогу.

Як повідомлялося, 11 березня біля берегів Румунії затонуло судно Volgo Balt 179 із 13 українцями на борту. 10 моряків врятовано, 2 загиблих, тривають пошуки 1 людини. Пізніше МЗС оприлюднив імена загиблих і постраждалих громадян України.

Нагадаємо, це не перше судно з українським екіпажем, яке затонуло в акваторії Чорного моря.

Так, у січні 2021року біля берегів Туреччини зазнав аварії російський суховантаж "Арвін".

На затонулому судні перебували 10 українців і двоє іноземців. Двоє людей загинули, шістьох врятували, ще четверо зникли безвісти.

Також читайте: Катастрофа суховантажу біля берегів Румунії: стали відомі імена загиблих і постраждалих громадян України. СПИСОК