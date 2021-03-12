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МЗС (3558) моряки (896) Румунія (673) розбиття (293) Ніколенко (152)

Врятовані із затонулого біля берегів Румунії судна українські моряки прибули в порт Констанци і проходять медогляд, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Події

Врятовані із затонулого біля берегів Румунії судна українські моряки прибули в порт Констанци і проходять медогляд, - МЗС

Українські моряки, врятовані із затонулого в Чорному морі біля берегів Румунії судна Volgo Balt 179, прибули в порт Констанци.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Volgo Balt 179: Врятовані українські моряки прибули до порту Констанци. Зараз вони проходять медичний огляд. Стан громадянки, евакуйованої вчора до лікарні, стабільний, загроз її життю немає", - уточнив він.

Крім цього, Ніколенко зазначив, що керівник посольства України в Румунії та консули надають морякам необхідну консульську допомогу.

Як повідомлялося, 11 березня біля берегів Румунії затонуло судно Volgo Balt 179 із 13 українцями на борту. 10 моряків врятовано, 2 загиблих, тривають пошуки 1 людини. Пізніше МЗС оприлюднив імена загиблих і постраждалих громадян України.

Нагадаємо, це не перше судно з українським екіпажем, яке затонуло в акваторії Чорного моря.

Так, у січні 2021року біля берегів Туреччини зазнав аварії російський суховантаж "Арвін".

На затонулому судні перебували 10 українців і двоє іноземців. Двоє людей загинули, шістьох врятували, ще четверо зникли безвісти.

Також читайте: Катастрофа суховантажу біля берегів Румунії: стали відомі імена загиблих і постраждалих громадян України. СПИСОК

Автор: Наталя Джума
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Какие "украинские моряки". Макшане с паспортами Украины
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12.03.2021 08:49 Відповісти
Це ті шо Мертвенчуковське вугілля видобуте у Лугандоні везли з Ростову?Так то ще ті "українці",і не втопли курви.
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12.03.2021 08:51 Відповісти
там черга 10/1 під запис.
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12.03.2021 09:09 Відповісти
Їх ще преЗедент в Феофанію повезе лікуватись.
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12.03.2021 09:18 Відповісти
Судя по тому, что погиб капитан, вполне вероятно что он остался верен Кодексу Чести- попытался покинуть судно последним. Не свезло. Я просто вспомнил, что когда мой племянник тонул в Азовском море, зимой, на такой же лоханке, правда- турецкой, то капитан-азербот в шлюпку спустился первым, кстати- с багажом своим. А судно таки не утонуло... После чего, племяш просто порвал Паспорт моряка. Щас в Днепре... на каких-то стройках.
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12.03.2021 08:53 Відповісти
а может он был буховый. Адекватный капитан не поведет гроб волгобалт.
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12.03.2021 09:55 Відповісти
Та всё может быть. Может и просто старый, с перебором, что сердечко не выдержало.
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12.03.2021 10:18 Відповісти
это корыто мало того что гамно изначально, так еще и гамно которому 50 лет. Плюс еще что волгобалты используют совковые компании которые экономят на всем, включая на ремонтах...
Матросы на это дерьмо идут на рейс два если пока без опыта и не могут в приличную компанию попасть, либо временно перебиться. А если капитан - это явно ему в норм компанию дорога закрыта по разным причинам.
Эти гробы еще с горем пополам на реке использовать, но не на море. Они тонут постоянно.
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12.03.2021 14:32 Відповісти
 
 