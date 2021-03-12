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діти (4418) самогубство (490) соціальні мережі (409) Геращенко Антон (922)

Для боротьби з дитячим суїцидом потрібна системна робота. Найбільшу небезпеку являють не соцмережі, а байдужість дорослих, - Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Події

Для боротьби з дитячим суїцидом потрібна системна робота. Найбільшу небезпеку являють не соцмережі, а байдужість дорослих, - Геращенко

Найбільшу небезпеку для дитини являють не соціальні мережі, а байдужість дорослих - батьків і вчителів.

Про це заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив напередодні ввечері в ефірі програми "Право на владу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

"Найголовніша проблема - це відсутність уваги до дитини. Батьки роблять кар’єру або займаються собою чи своїми проблемами, забуваючи, що поряд із ними зароджується нова особистість, у якої є свої проблеми в школі, з першим коханням тощо. Коли батьки цього не помічають, діти можуть знайти собі в інтернеті певну гру, яка починає їх розважати, яка і призводить щонайменше до травм, а то і самогубства", - розповів заступник міністра внутрішніх справ.

Антон Геращенко наголосив, що поліція робить усе можливе, щоб запобігати таким випадкам, але правоохоронці не в змозі самостійно боротися з дитячими суїцидами. Потрібна системна робота батьків, школи та правоохоронної системи.

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"Перш за все звертаю увагу батьків, сотень тисяч вчителів, будь ласка, поставтеся серйозно до того, що діти починають замикатися у собі. Віднесіться серйозно, якщо хтось в класі сказав, що дитина має суїцидальні наміри. У наших школах є дитячі психологи, вони повинні заглиблюватися в кожне таке питання, оскільки в масштабах всієї країни рахунок самогубств дітей йде на декілька сотень в рік. А спроб скоїти суїцид - під тисячу", - зазначив заступник міністра.

За його словами, правоохоронці викрили і припинили діяльність деяких груп смерті. Такі групи створюють, як правило, люди з ненормальною психікою, які хочуть самостверджуватися шляхом вказівок через соціальні мережі нестійким несформованим особистостям.

"І саме ті діти, які не відчувають підтримки батьків, знаходять в соцмережах суїцидальні групи і починають грати в так звану гру, де їх просять нанести порізи на тілі, а потім і зовсім стрибнути дитині з даху", - зазначив він.

Заступник міністра також закликав громадян, в разі виявлення в мережі Інтернет так званих "груп смерті" або відеороликів, що містять заклики до дітей зловживати алкогольними напоями чи наркотичними речовинами, схиляння до суїциду, - надсилати таку інформацію до Департаменту кіберполіції Національної поліції України на електронну пошту [email protected], або звертатися на гарячу лінію кіберполіції 0800-505-170.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
раньше телевидение принимало активное участие в воспитании молодежи. а сейчас только реклама водки с пивом и сраных сигарет. фильмы и сериалы только про продажных мусоров про наркотов и проституток ну и сказки про прекрасных принцем мажоров...
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12.03.2021 10:03
+1
Он не пробовал целый день работать на работе, потом побегать по магазинам, потом приготовить, а потом проявить внимание и всё такое?Это не в тиктоке страдать фигнёй.
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12.03.2021 09:17
+1
Кто такой єтот Геращенко, что бы его цитировать, и что он сделал для того, что бы не было суицидов?
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12.03.2021 09:31
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Он не пробовал целый день работать на работе, потом побегать по магазинам, потом приготовить, а потом проявить внимание и всё такое?Это не в тиктоке страдать фигнёй.
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12.03.2021 09:17 Відповісти
а коли це батьки вдома сиділи цілодобово і дітьми займались ?.
Херні не пишіть. Якщо батькам похер на ВИХОВАННЯ своєї дитини, то і виросте з неї безтолоч яка нічого крім тіктоку не знає.
п.с. ВИХОВАННЯ дітей це дуже важкий і єдиний обовязок батьків. Гроші і "я любий" мають бути на другому плані.
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12.03.2021 10:30 Відповісти
мусора хотят управлят детьми, нормик, хоооший рынок для наркоторговли ...
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12.03.2021 09:26 Відповісти
Кто такой єтот Геращенко, что бы его цитировать, и что он сделал для того, что бы не было суицидов?
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12.03.2021 09:31 Відповісти
Теткам из соц. служб глубоко нас...ть на детей!!! Детский спорт- который нужно оплачивать родителям !!!! При чем тут равнодушие- даже те, кто должен заниматься этим вопросом - им НАСРАТЬ!!!!!! Мама пятерых детей в разводе - год разводили - теперь год определяют место жительства детей!!!! И ВСЕМ НАСРАТЬ!!!! Бардак !!!!!
НО несмотря на всех этих чиновников- Украина это сказка!!! И все будет ОК!!!!!
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12.03.2021 09:40 Відповісти
"В наших школах есть детские психологи, они должны углубляться в каждый такой вопрос" --- в ваших є, а в наших, звичайних - лише вчителі, які працюють (поки що) за мізерну зарплату і не мають жодного впливу на дітей, сидячих носами в смартфонах прямо на уроках.

"По его словам, правоохранители разоблачили и пресекли деятельность некоторых групп смерти" - скільки конкретно злочинців притягнуто за це до відповідальності?--- Вони блокують... молодці, до дупи всі ці блокування, навіть дитина знає, як користуватися ВПНом. А де саме злочинці, організатори, де їх арешти та суди з реальними термінами?
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12.03.2021 09:43 Відповісти
не смеши, там просто педкоронованньіе, там нет психологов. пару лет назад на Говорит Украина такие две клуши вьіступали, колхоз глубокий. А вот психолог пудвуза одобрила буллинг целого городатудентами педвуза, зачетьі они так здают: https://www.youtube.com/watch?v=-GwnPsgMRZM
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12.03.2021 12:43 Відповісти
Антоха у нас і швець і жнець і на дуді гравець.
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12.03.2021 09:47 Відповісти
раньше телевидение принимало активное участие в воспитании молодежи. а сейчас только реклама водки с пивом и сраных сигарет. фильмы и сериалы только про продажных мусоров про наркотов и проституток ну и сказки про прекрасных принцем мажоров...
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12.03.2021 10:03 Відповісти
Не квартирные воры виноваты, а равнодушие взрослых. Не пьяные за рулём, а ... И т.д. и т.п.
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12.03.2021 10:16 Відповісти
ну училки например сами могут довести до такого целенаправленно.
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12.03.2021 12:44 Відповісти
Герщенко, це попутник Революції Гідності. Міцна статура. Гідний хлопець. Таких би побільше у владу.
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12.03.2021 11:55 Відповісти
 
 