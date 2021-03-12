УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13473 відвідувача онлайн
Новини Суспільство Коронавірус і карантин
2 704 29
карантин (16073) Ляшко Віктор (1352) COVID-19 (18055) коронавірус (16702)

COVID-19 продовжує набирати агресивність і бореться з усіма заходами, які проти нього застосовують, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

COVID-19 продовжує набирати агресивність і бореться з усіма заходами, які проти нього застосовують, - Ляшко

У МОЗ прогнозують зменшення кількості захворюваності на COVID-19, "але є кілька змінних, які можуть вплинути на цей процес".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив головний санлікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.

"Коли ми говорили і запроваджували карантин зимовий, ми говорили, він потрібен для того, щоб спокійніше пройти зростання захворюваності, яке прогнозується на середину-кінець лютого. Це ми бачимо сьогодні, що зростання відбулося, наші прогнози, на жаль, також справдилися. Хотілося б, щоб цього зростання не було. Але що буде далі? Далі буде, потенційно ми розраховуємо на зменшення кількості випадків, але є декілька змінних, які можуть впливати на цей процес. Ці змінні стосуються самого вірусу", - зазначив головний санлікар.

Ляшко зауважив, що COVID-19 продовжує набирати агресивності.

"Продовжує боротися з усіма заходами, які проти нього застосовують, і буквально днями опублікована стаття, що британський штам коронавірусу має ще більшу летальність, окрім того, що він набагато швидше передається від людини до людини", - додав головний санлікар.

Також читайте: Наступними після медиків щепитимуть осіб літнього віку, - Ляшко

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Ну так вы ж на стороне ковида, а не людей. С такими борцунами, как ваша гоп-компания, уменьшение заболеваемости нам не светит.
показати весь коментар
12.03.2021 09:31
+5
Вот оно как COVID-19 продолжает набирать агрессивность и борется со всеми мерами, которые против него применяют, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9993. Не Стпенов - Ляшко борятся с вирусом всеми мерам, а он с ними COVID-19 продолжает набирать агрессивность и борется со всеми мерами, которые против него применяют, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8357
Обосравшиеся чемпионы
показати весь коментар
12.03.2021 09:34
+4
Что-то предлагать уже 2 года как поздно.
показати весь коментар
12.03.2021 09:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну так вы ж на стороне ковида, а не людей. С такими борцунами, как ваша гоп-компания, уменьшение заболеваемости нам не светит.
показати весь коментар
12.03.2021 09:31 Відповісти
ну, и что Вы предлагаете?
показати весь коментар
12.03.2021 09:35 Відповісти
Что-то предлагать уже 2 года как поздно.
показати весь коментар
12.03.2021 09:37 Відповісти
или порошенко виноват или ковид или американци COVID-19 продовжує набирати агресивність і бореться з усіма заходами, які проти нього застосовують, - Ляшко - Цензор.НЕТ 146
показати весь коментар
12.03.2021 10:41 Відповісти
Вот оно как COVID-19 продолжает набирать агрессивность и борется со всеми мерами, которые против него применяют, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9993. Не Стпенов - Ляшко борятся с вирусом всеми мерам, а он с ними COVID-19 продолжает набирать агрессивность и борется со всеми мерами, которые против него применяют, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8357
Обосравшиеся чемпионы
показати весь коментар
12.03.2021 09:34 Відповісти
А, поскольку у вируса мозгов больше, то ясно, кто проиграет.
показати весь коментар
12.03.2021 10:11 Відповісти
А где ожидаемая концовочка: "Все на вакцинацию!"??? Странно, запамятовал дядя-врач.
показати весь коментар
12.03.2021 09:34 Відповісти
самое правильное - предложить выбор - вакцинация или письменный отказ с, в случае тяжелой формы, оплатой всех услуг самостоятельно.
показати весь коментар
12.03.2021 09:38 Відповісти
Та я готов подписать такую бумагу, всегда! Но, я пойду иным путем: когда эта срань станет обязательной- я просто куплю сертификат о том, что вакцинирован.
показати весь коментар
12.03.2021 09:41 Відповісти
ну и чудненько! а зачем он Вам, сертификат? выпустить по нему точно не выпустят из Украины, разве что в ******** - ибо проверить сертификат - один раз сканером щелкнуть....
показати весь коментар
12.03.2021 09:48 Відповісти
А это у вас будет такой сертификат, для ********. А у меня будет Железный, даже Стальной сертификат! Я не жадный, сделаю предложение от которого не никакой врач не сможет отказаться.
показати весь коментар
12.03.2021 09:56 Відповісти
Хо хо, а кто сказал, что он будет поддельный? За деньги вас и в базу внесут и печать поставят и остальное сделают, всё как положено. Или вы забыли в какой стране живёте? ))
показати весь коментар
12.03.2021 09:56 Відповісти
Вакцинация-это прекрасно, но вы уверены в качестве вакцины? От астрозенек отказались(приостановили использование) уже 8 стран. Таки есть побочные эффекты-тромбы, а это смерть для сердечников. А у нас даже не астрозенек.
показати весь коментар
12.03.2021 09:42 Відповісти
а вот с таким подходом, пожалуй, сердечникам можно просто решить жить вечно. но выбор как-бы не велик - тромбы от ковида и возможные тромбы от вакцины. Но решение, как писалось выше, каждый должен принять сам за себя и нести соответствующие последствия за свои решения. Как например выбор сериального актера-популиста президентом..
показати весь коментар
12.03.2021 09:53 Відповісти
степанов, ты что ль? перелогинься
показати весь коментар
12.03.2021 09:57 Відповісти
Так вакцин нет. А так нарид сам виноват
показати весь коментар
12.03.2021 10:12 Відповісти
ну так зекоманда ковид фонд разворовали на "постройку дорог", вот так и нужно бороться с вирусом.
показати весь коментар
12.03.2021 09:37 Відповісти
ляшко, іді нх.
показати весь коментар
12.03.2021 09:39 Відповісти
"Хотелось бы", "прогнозы не сбылись"... Короче будут и дальше делать вид бурной деятельности, а там как повезет.

P.s. Вот гад какой этот вирус... Борется против "чемпионов" и не сдается.
показати весь коментар
12.03.2021 09:43 Відповісти
Как говорил Абдула - "..хорошо тому у кого есть кинжал в нужный момент и плохо тому, у кого его нет."
показати весь коментар
12.03.2021 09:43 Відповісти
А що там Буковель? Це один із засобів боротьби, я так розумію? Це таке хитре рішення звюібрати всіх інфікованих в одному місці і позбавити здоровими, щоб швидше виробився колективний імунітет?
показати весь коментар
12.03.2021 09:45 Відповісти
А может все таки " ВЕКТОР" ???????
показати весь коментар
12.03.2021 09:46 Відповісти
Складывается странное ощущение, что вся эта бадяга кем придумана и кто-то очень хочет, чтобы это не кончалось никогда. Один и тот же источник придумывает и распространяет вирусс и его разновидности, а параллельно разрабатывает и продает вакцину против этой заразы.
показати весь коментар
12.03.2021 09:49 Відповісти
Просто ребятки-фармацевты в 2009-ом пролетели с птичьим гриппом и теперь, учтя все свои предыдущие ошибки, ринулись в бой с новыми силами.)))
показати весь коментар
12.03.2021 10:00 Відповісти
Че-то мне кажется, что рыло в пуху у нашего сводного мещерского-монгольского брата. Чекизды воюют со всем человечеством.
показати весь коментар
12.03.2021 10:11 Відповісти
COVID-19 продовжує набирати агресивність і бореться з усіма заходами, які проти нього застосовують, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1603 COVID-19 продовжує набирати агресивність і бореться з усіма заходами, які проти нього застосовують, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8990
показати весь коментар
12.03.2021 10:21 Відповісти
Только мирные переговоры!
Никакой вакцинации, никакого лечения!
COVID-19 продовжує набирати агресивність і бореться з усіма заходами, які проти нього застосовують, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2908
показати весь коментар
12.03.2021 10:22 Відповісти
Главное, перестать колоть!!! Борцуны))))
показати весь коментар
12.03.2021 10:55 Відповісти
вірусам просто ЧХАТИ на карантинні міри
показати весь коментар
12.03.2021 11:49 Відповісти
 
 