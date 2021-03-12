Не відповідають правилам пожежної безпеки: рятувальники Херсонщини просять суд закрити три будинки для літніх людей та чотири готелі

На Херсонщині жоден з об'єктів, який перевірявся після смертельної пожежі в приватному геріатричному будинку на Харківщині, повною мірою не відповідає правилам пожежно-техногенної безпеки, а щодо 7 об'єктів подано позовні заяви на припинення експлуатації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного управління із запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС у Херсонській області Володимир Бєляєв.

"За результатами перевірок ми можемо стверджувати, що немає жодного закладу на території області (з перевірених. – Ред.), який би повною мірою відповідав правилам пожежно-техногенної безпеки… Нашою службою подано сім позовних заяв на припинення експлуатації – це три будинки для літніх людей і чотири готелі", - зазначив Бєляєв.

Це, зокрема, один приватний будинок для догляду за літніми людьми в Херсоні, де немає елементарних засобів протипожежного захисту, системи протипожежного захисту, у неналежному стані шляхи евакуації. Так само є питання до Високопільського територіального центру соціального обслуговування і до стаціонарного відділення для постійного проживання непрацездатних літніх громадян та людей з інвалідністю в селі Стрілкове Генічеського району. Також не відповідають безпековим нормам чотири готелі – тому рятувальники доводитимуть у суді, що ці об’єкти мають бути закриті.

Як зазначалося на брифінгу, важливо звернути увагу органів місцевого самоврядування, у віданні яких є заклади для людей з інвалідністю та для літніх людей, про необхідність виділення коштів на протипожежні заходи – обладнання автоматичною пожежної сигналізацією, приведення у належний стан електромереж, джерел водопостачання, утримання цього всього у належному стані.

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За словами Бєляєва, для перевірки визначили 121 об’єкт – це, зокрема, 89 готелів, 4 хостели, 3 пансіонати, 25 будинків для літніх людей та осіб з інвалідністю. Але є результати зі складанням відповідних актів і приписів на усунення порушень законодавства лише щодо 100 об’єктів. А от щодо 21 закладу перевірки не змогли здійснити: є ті, що наразі не працюють, у переважній більшості це готелі, але й такі заклади, які взагалі не хочуть допускати перевірок, наприклад, готельний комплекс "Грінстоун" у Херсоні, зазначив рятувальник.

Як розповіли під час брифінгу, запроваджується система єдиного Інспекційного порталу, яка наразі працює у пілотному режимі, де можна дізнатися про планові та позапланові перевірки, ознайомитися з актами перевірок.

"Можна дізнатися, чи підпадає об’єкт під перевірку, чи перевірявся раніше, які були недоліки", - зазначив Беляєв.

Нагадаємо, 21 січня в будинку для літніх людей у Харкові сталася пожежа, яка забрала життя 15 людей. Дев'ятьох осіб вдалося врятувати, проте згодом 80-річний чоловік помер у лікарні. Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті.