Наступного тижня Рада планує розглянути законопроєкти про земельні аукціони та передачу землі в громади, - "слуга народу" Корнієнко

Верховна Рада на майбутньому тижні планує розглянути законопроєкти про передачу землі в громади і про електронні земельні аукціони.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це під час форуму "Ефективні бюджети" заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"У нас була мрія, щоб люди розпоряджалися землею, і з 1 липня це буде. Цього тижня (з 15 по 19 березня. - Ред.), до речі, у Верховній Раді голосуватимемо за (законопроєкт) 2194, він стоїть на порядку денному, - це законопроєкт, який передасть вам землю. І разом з ним - 2195 про аукціони", - зазначив Корнієнко.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати очікують, що Україна продовжить реформи сільськогосподарських земель, СБУ і судової системи.

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