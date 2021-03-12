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Справа про хабарництво: відсторонений майже рік тому перший заступник голови КМДА Поворозник повернувся до роботи

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Справа про хабарництво: відсторонений майже рік тому перший заступник голови КМДА Поворозник повернувся до роботи

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, який майже рік був відсторонений від посади у зв'язку з розслідуванням провадження про хабарництво, повернувся до виконання своїх обов'язків.

Про це Поворозник написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Повертаюся... Майже рік без повноцінної роботи. Але це теж досвід, який багато чому навчив і залишив поряд лише справжніх та вірних друзів. Я дякую родині, друзям і колегам за підтримку!

Викликів багато - і пандемія, і її наслідки для економіки міста, і робота над оновленням інфраструктури столиці, і багато інших. Я готовий до роботи!" - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перший заступник голови КМДА Поворозник не є стороною або учасником провадження про отримання хабаря. Про підозри йому не повідомляли, - СБУ. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 14 квітня ЗМІ повідомили, що першого заступника голови КМДА Поворозника викрито в одержанні хабаря, затримано посередника з $60 тисячами, а в мерії Києва тривають обшуки. Також повідомлялося, що Кличко відсторонив Поворозника від посади першого заступника голови КМДА на час слідства.

Справа про хабарництво: відсторонений майже рік тому перший заступник голови КМДА Поворозник повернувся до роботи 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Вот и хорошо.
Честному человеку и СБУ ничего пришить не может. Не стерненко ж какой.
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12.03.2021 10:03
+6
Ниче Антоненко отсидит за всех. Вот только один вопрос, кто же все таки убил Катю Гондзюк?
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12.03.2021 10:13
+4
обтрусился и "за работу!" Дело о взяточничестве: отстраненный почти год назад первый замглавы КГГА Поворозник вернулся к работе - Цензор.НЕТ 5453
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12.03.2021 10:12
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Вот и хорошо.
Честному человеку и СБУ ничего пришить не может. Не стерненко ж какой.
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12.03.2021 10:03 Відповісти
обтрусился и "за работу!" Дело о взяточничестве: отстраненный почти год назад первый замглавы КГГА Поворозник вернулся к работе - Цензор.НЕТ 5453
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12.03.2021 10:12 Відповісти
Ниче Антоненко отсидит за всех. Вот только один вопрос, кто же все таки убил Катю Гондзюк?
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12.03.2021 10:13 Відповісти
Бюджет Киева лакомый кусочек для Коломойского.Он руками своего кодлана хотел поставить на раздачу своего человечка- Ткаченко: Богдан требует снять Кличко с поста главы КГГА. / Гончарук распорядился провести проверку "исполнительной дисциплины" в КГГА/ Киев может лишиться должности главы КГГА, - замглавы фракции "Слуги народа" Корниенко/ НАБУ открыло дело против Кличко / Конституционный суд взялся за Закон о столице от "Слуги народа / Обратился к Гончаруку с просьбой инициировать аудит деятельности Кличко, КГГА, - Ткаченко/ "Слуга народа" инициирует досрочные выборы мэра и Киевсовета, - Ткаченко .Но Ткаченко киевляне забрезговали и вора государственного значения-Ткаченко своровал Одесскую киностудию- Коломойский определил в министры культуры.
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12.03.2021 10:18 Відповісти
ну вот, а говорят Украина рассадник корупции ...
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12.03.2021 10:20 Відповісти
гловне - вчасно обтруситися...
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12.03.2021 10:21 Відповісти
Кристальной честности человек.
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12.03.2021 10:26 Відповісти
да, орел..., такие люди во власти на вес золота..., не верю, что коррупцию мы когда-нибудь сможем победить, это все равно, что вытащить себя за волосы из болота...
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12.03.2021 10:30 Відповісти
Такие люди для власти на вес золото - очень нужный человек, умеет заметать следы
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12.03.2021 10:42 Відповісти
Зелену хабарну відбірну росаду перевірену на полях державних посад знову в поля! Як мило що у нас підняли голови недобиті риги, примчались лижники, які чомусь мають право на мільярдні кредити від України, одним словом -Зашквар!
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12.03.2021 10:46 Відповісти
Не верююююююю.
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12.03.2021 11:06 Відповісти
З повідомлення не зрозуміло нічого, чи слідсво триває, чи закінчене, чи зупинене, чи справа закрита. Чи повернувся на роботу до суду, чи виправданий повністю (що малоймовірно). Не повідомлення, а дріжжі у багні хайпу, пусте.
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12.03.2021 11:10 Відповісти
ПОЗОР! Как такое может быть!
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12.03.2021 11:36 Відповісти
Разве человек с такой фамилией может воровать у киевлян? Посмотрите в эти чеснейшие глаза! Да он только о нариде и думает...круглосуточно...
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12.03.2021 13:10 Відповісти
Клічко, сам не бере , а шісток посилає на хабарі. Нічого зараз дась друганові відбити бабло, за то що рік був не при кориті
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12.03.2021 17:15 Відповісти
 
 