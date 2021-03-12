Справа про хабарництво: відсторонений майже рік тому перший заступник голови КМДА Поворозник повернувся до роботи

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, який майже рік був відсторонений від посади у зв'язку з розслідуванням провадження про хабарництво, повернувся до виконання своїх обов'язків.

Про це Поворозник написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Повертаюся... Майже рік без повноцінної роботи. Але це теж досвід, який багато чому навчив і залишив поряд лише справжніх та вірних друзів. Я дякую родині, друзям і колегам за підтримку!

Викликів багато - і пандемія, і її наслідки для економіки міста, і робота над оновленням інфраструктури столиці, і багато інших. Я готовий до роботи!" - написав він.

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Нагадаємо, 14 квітня ЗМІ повідомили, що першого заступника голови КМДА Поворозника викрито в одержанні хабаря, затримано посередника з $60 тисячами, а в мерії Києва тривають обшуки. Також повідомлялося, що Кличко відсторонив Поворозника від посади першого заступника голови КМДА на час слідства.