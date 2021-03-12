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YouTube позначив пропагандистський фільм Росії про окупований Крим як "неприйнятний і образливий"
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
YouTube позначив російський пропагандистський фільм "Крым. Путь на Родину" як "неприйнятний і образливий для деяких аудиторій".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, при спробі відтворити відео з'являється напис "Учасники спільноти YouTube позначили це відео як неприйнятне або образливе для деяких аудиторій".
Щоб подивитися фільм, користувачі повинні підтвердити, що ознайомилися з цим попередженням.
Пропагандистський фільм "Крым. Путь на Родину" зняла в 2015 році російська державна компанія "ВДТРК", він був присвячений річниці окупації півострова. Зокрема, у фільм увійшли два інтерв'ю президента країни-агресора Володимира Путіна.
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+24 Felix Trinidad
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+23 Прощай немытая раССея
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+8 Envoy
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