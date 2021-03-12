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YouTube позначив пропагандистський фільм Росії про окупований Крим як "неприйнятний і образливий"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

YouTube позначив російський пропагандистський фільм "Крым. Путь на Родину" як "неприйнятний і образливий для деяких аудиторій".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, при спробі відтворити відео з'являється напис "Учасники спільноти YouTube позначили це відео як неприйнятне або образливе для деяких аудиторій".

Щоб подивитися фільм, користувачі повинні підтвердити, що ознайомилися з цим попередженням.

Пропагандистський фільм "Крым. Путь на Родину" зняла в 2015 році російська державна компанія "ВДТРК", він був присвячений річниці окупації півострова. Зокрема, у фільм увійшли два інтерв'ю президента країни-агресора Володимира Путіна.

Також читайте: РНБО затвердила стратегію деокупації і реінтеграції Криму

YouTube позначив пропагандистський фільм Росії про окупований Крим як неприйнятний і образливий 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+24
закрыли трансляцию и заблокировали канал. и ничего не надо рассказывать.
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12.03.2021 10:08
+23
YouTube позначив пропагандистський фільм Росії про окупований Крим як "неприйнятний і образливий" - Цензор.НЕТ 3307
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12.03.2021 10:14
+8
путь на уродину .
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12.03.2021 10:13
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закрыли трансляцию и заблокировали канал. и ничего не надо рассказывать.
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12.03.2021 10:08 Відповісти
Это говно ещё кто-нибудь смотрит?
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12.03.2021 10:19 Відповісти
путь на уродину .
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12.03.2021 10:13 Відповісти
YouTube позначив пропагандистський фільм Росії про окупований Крим як "неприйнятний і образливий" - Цензор.НЕТ 3307
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12.03.2021 10:14 Відповісти
Дивотворящій ПЕНДЕЛЬ .
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12.03.2021 10:20 Відповісти
Русафобія!
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12.03.2021 10:15 Відповісти
Що такого визначного сталося? 7 років вистачало "глубокой азабоченнності")))
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12.03.2021 10:32 Відповісти
Нужно еще и "страну" что это сняла так пометить
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12.03.2021 10:35 Відповісти
... но не удалил. Это всё, что надо знать про ютюбик
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12.03.2021 11:46 Відповісти
Если это там, где он палится про "ихтамнет" - пусть остаётся, мир должен знать своих "героев".
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12.03.2021 14:29 Відповісти
YouTube позначив пропагандистський фільм Росії про окупований Крим як "неприйнятний і образливий" - Цензор.НЕТ 9622"
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12.03.2021 11:56 Відповісти
Треба це кремлівське медіалайно прирівняти до терористичних матеріалів у всьому світі YouTube позначив пропагандистський фільм Росії про окупований Крим як "неприйнятний і образливий" - Цензор.НЕТ 5762
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12.03.2021 12:09 Відповісти
В новом Центре по противодействию дезинформации, который анонсировали Зеленский и Ткаченко, создать подразделение, которое будет работать по соцсетям, в частности по Ютуб контенту.
Все медиа-фейки нужно отслеживать и грамотно составляя жалобы, блокировать их.
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12.03.2021 12:23 Відповісти
Ну и что? Посмотреть все-равно можно. Вот если бы удалили, тогда бы был реальный эффект.
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12.03.2021 13:42 Відповісти
 
 