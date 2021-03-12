З початку року кількість госпіталізацій з коронавірусом на Івано-Франківщині зросла в 4 рази, завантаженість ліжок - понад 84%, - МОЗ

Завантаженість ліжок пацієнтами з COVID-19 в Івано-Франківській області становить 84,4%, з початку поточного року кількість пацієнтів зросла учетверо

Про це повідомила перша заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як в ході пресбрифінгу в Києві в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Івано-Франківська область зараз очолює рейтинг за кількістю пацієнтів з COVID-19 в медустановах. Для роботи задіяно 30 таких медзакладів, в яких розгорнуто 4,176 тис. ліжок. Станом на 11 березня в медзакладах перебувало 3,523 тис. пацієнтів, 1,941 тис. з них кисневозалежні. Завантаженість ліжок становить 84,4%, за два місяці кількість пацієнтів зросла в чотири рази. Завантаженість ліжок з доступом до кисню - 84,1%, завантаженість реанімаційних ліжок - 84,6%, завантаженість апаратів ШВЛ - 31, 1%", - сказала вона.

Заступниця міністра зазначила, що з початку пандемії в Івано-Франківській області захворіло 70,956 тис. осіб, з яких видужала 51,928 тис. осіб, померло 1,323 тис. осіб. При цьому за минулу добу в області виявили 533 нові випадки COVID-19, госпіталізовано протягом доби 390 осіб, померло 15.

Також читайте: Підприємці заблокували "Буковель" з вимогою закрити курорт на карантин. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Крім цього, Садовяк підкреслила, що в області планується створити 19 медичних бригад і 117 пунктів щеплень для вакцинації від COVID-19.

"Для проведення вакцинації буде залучено 116 осіб персоналу мобільних бригад з вакцинації і 702 людини персоналу пунктів щеплень. Станом на 11 березня в області вакциновано 884 медики. Але це пов'язано з тим, що до четверга працювала тільки одна бригада, з сьогодні їх буде дев'ять", - додала заступниця міністра.