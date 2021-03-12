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карантин (16073) МОЗ (3877) Івано-Франківська область (725) COVID-19 (18055) коронавірус (16702)

З початку року кількість госпіталізацій з коронавірусом на Івано-Франківщині зросла в 4 рази, завантаженість ліжок - понад 84%, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

З початку року кількість госпіталізацій з коронавірусом на Івано-Франківщині зросла в 4 рази, завантаженість ліжок - понад 84%, - МОЗ

Завантаженість ліжок пацієнтами з COVID-19 в Івано-Франківській області становить 84,4%, з початку поточного року кількість пацієнтів зросла учетверо

Про це повідомила перша заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як в ході пресбрифінгу в Києві в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Івано-Франківська область зараз очолює рейтинг за кількістю пацієнтів з COVID-19 в медустановах. Для роботи задіяно 30 таких медзакладів, в яких розгорнуто 4,176 тис. ліжок. Станом на 11 березня в медзакладах перебувало 3,523 тис. пацієнтів, 1,941 тис. з них кисневозалежні. Завантаженість ліжок становить 84,4%, за два місяці кількість пацієнтів зросла в чотири рази. Завантаженість ліжок з доступом до кисню - 84,1%, завантаженість реанімаційних ліжок - 84,6%, завантаженість апаратів ШВЛ - 31, 1%", - сказала вона.

Заступниця міністра зазначила, що з початку пандемії в Івано-Франківській області захворіло 70,956 тис. осіб, з яких видужала 51,928 тис. осіб, померло 1,323 тис. осіб. При цьому за минулу добу в області виявили 533 нові випадки COVID-19, госпіталізовано протягом доби 390 осіб, померло 15.

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Крім цього, Садовяк підкреслила, що в області планується створити 19 медичних бригад і 117 пунктів щеплень для вакцинації від COVID-19.

"Для проведення вакцинації буде залучено 116 осіб персоналу мобільних бригад з вакцинації і 702 людини персоналу пунктів щеплень. Станом на 11 березня в області вакциновано 884 медики. Але це пов'язано з тим, що до четверга працювала тільки одна бригада, з сьогодні їх буде дев'ять", - додала заступниця міністра.

Автор: Анастасія Потіха
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Садовяк подчеркнула, что в области планируется создать 19 медицинских бригад для вакцинации от COVID-19.
С начала года количество госпитализаций с коронавирусом на Ивано-Франковщине возросло в 4 раза, загруженность коек - свыше 84%, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4416
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12.03.2021 10:16 Відповісти
Вот-вот, а потом: "планировали создать, но почему-то не создали". Даж непонятно, как так вышло. Какая-то мистика.
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12.03.2021 11:24 Відповісти
А нехило янелох в Буковеле покатался
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12.03.2021 10:17 Відповісти
І отримав відкат від Бєні за рекламу.
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12.03.2021 10:22 Відповісти
А что?.. У них же все направлено на постоянное накопление дензнаков. Бизнес против карантина, зарАбитчаны прут в Польшу за "длинным рублем" еще сильнее чем раньше. За то, чтобы закрыть Буковель и множественные газдивськи миниотельчики, даже не заикайся. Все направлено на приумножение копиечкы. Мэр там у них, упоротый Марцинкив, предложил вместо остановленных правительством троллейбусов, пустить маршрутки. Другими словами, им все везут помощь, чтоб не "отъезжали" в райские кущи, а они эту помощь принимают, но продолжают упорно игнорировать правила поведения в условиях эпидемии. Мыши кололись, плакали, но упороно продолжали жрать кактус.
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12.03.2021 10:26 Відповісти
Влітку проїздив Яремче - поки дружина на базарчик побігла, подивився на людей. Маршрутка під'їхала - жодного в масці, в магазинах - жодного в масці. І вони бідкаються, що стільки хворих...
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12.03.2021 10:51 Відповісти
куйню не лепи
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12.03.2021 12:08 Відповісти
 
 