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Постанову про створення українського супутника "Січ-2-1" винесуть на урядовий комітет, - Уруський

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Постанову про створення українського супутника

Урядовий комітет найближчим часом розгляне проєкт постанови про створення української космічної системи "Січ-2-1".

Про це повідомив віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Проєкт постанови Кабміну про деякі питання створення космічної системи "Січ-2-30 (2-1)" передано на погодження до центральних органів виконавчої влади. Незабаром планується розгляд проєкту на засіданні урядового комітету з питань національної безпеки і оборони, стратегічних галузей промисловості, паливно-енергетичного комплексу та інфраструктури з подальшим винесенням на уряд", – сказав Уруський.

За його словами, міністерство вживає всіх належних заходів з метою створення умов для здійснення запуску супутника наприкінці 2021 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держкосмос про запуск українського супутника: апарат завершено на 85%, наземний центр управління - на 45%, у бюджеті на проєкт грошей не знайшлося

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
нах вам спутник ??? людям хлеба не за хер купить ...
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12.03.2021 10:23
+2
понты дороже денег
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12.03.2021 10:27
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нах вам спутник ??? людям хлеба не за хер купить ...
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12.03.2021 10:23 Відповісти
Не хлебом единым...
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12.03.2021 10:27 Відповісти
Это кто то в администрации президента фантастических фильмов пересмотрел.
А Аваков под это дело еще вертолетиков накупит)
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12.03.2021 10:44 Відповісти
Аэрокосмическая компания SpaceX готова вывести на орбиту украинский спутник «Сич». Стоить это будет около миллиона долларов, заявил народный депутат «Слуги Народа», председатель парламентского комитета по вопросам экономического развития

Речь идет о спутнике «Сич 2-30 (2-1)», который разрабатывают в КБ «Южное». Постанову про створення українського супутника "Січ-2-1" винесуть на урядовий комітет, - Уруський - Цензор.НЕТ 88

Все в мене поки що є: і хліб і до хліба

9 февр. 2021 г. - Почему Украина не запустила на орбиту спутник "Лыбидь": в ... готовый спутник находится в России и та его просто не отдает. ... Постанову про створення українського супутника "Січ-2-1" винесуть на урядовий комітет, - Уруський - Цензор.НЕТ 8830
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12.03.2021 12:06 Відповісти
понты дороже денег
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12.03.2021 10:27 Відповісти
Та ні. Тут якраз бабло вирішує. Нормальні уряди спочатку забезпечують своїм громадянам певний рівень добробуту а потім беру ься за космос. Як скажімо Японія. Дебіл ні уряди беру ься за космос ЗАМІСТЬ забезпечення добробуту громадян. Як КімІрСенія, зедюлена шобла насправді не зробить ні одне, ні друге. Громадяни залишаться бідними і супутника не буде. Ви спитажте, яку мету переслвдують аферисти? Банальну - розпил бабла. У космосі кінці шукати важче.
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12.03.2021 10:53 Відповісти
да, і спутнік будєт создавать мілованов с ляшком.
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12.03.2021 10:27 Відповісти
щас опезжопники будут кричать, шо лучше запупить уже готовый спутник V у параши.
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12.03.2021 10:31 Відповісти
Они в печали, не слыхать...
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12.03.2021 10:40 Відповісти
особенно , когда носители и спутники строят уже студенты и любители по всему миру...
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12.03.2021 10:51 Відповісти
Деятельность Илона Маска регулируется Конгрессом США?
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12.03.2021 10:39 Відповісти
Так завтра уже лететь! А вы все еще боретесь с коррупцией?
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12.03.2021 10:44 Відповісти
Нахрена Украине спутник, сделанный для СССР изучать мировой океан?
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12.03.2021 10:48 Відповісти
это второй гиперлуп омельяна.. много "умных" букв а на выходе кража денег.
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12.03.2021 11:35 Відповісти
 
 