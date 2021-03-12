Постанову про створення українського супутника "Січ-2-1" винесуть на урядовий комітет, - Уруський
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Урядовий комітет найближчим часом розгляне проєкт постанови про створення української космічної системи "Січ-2-1".
Про це повідомив віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Проєкт постанови Кабміну про деякі питання створення космічної системи "Січ-2-30 (2-1)" передано на погодження до центральних органів виконавчої влади. Незабаром планується розгляд проєкту на засіданні урядового комітету з питань національної безпеки і оборони, стратегічних галузей промисловості, паливно-енергетичного комплексу та інфраструктури з подальшим винесенням на уряд", – сказав Уруський.
За його словами, міністерство вживає всіх належних заходів з метою створення умов для здійснення запуску супутника наприкінці 2021 року.
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А Аваков под это дело еще вертолетиков накупит)
Речь идет о спутнике «Сич 2-30 (2-1)», который разрабатывают в КБ «Южное».
Все в мене поки що є: і хліб і до хліба
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