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Для вакцинації позачергово спочатку залучають осіб з груп ризику, а якщо це зробити неможливо, то відомих людей, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Для вакцинації позачергово спочатку залучають осіб з груп ризику, а якщо це зробити неможливо, то відомих людей, - Ляшко

Наказом Міністра охорони здоров'я на початку березня внесені зміни в Дорожню карту вакцинації. Це дозволило популяризувати щеплення проти коронавірусу шляхом вакцинації публічних і відомих людей залишковими дозами наявних препаратів, які утворюються під час виїзних мобільних сесій.

Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він пояснив, що вакцина CoviShield поставляється в Україну в 10-дозних флаконах. Після відкриття вони повинні бути використані протягом 6 годин. Повторне охолодження або перевезення таких доз заборонені. Якщо вакцину не використовують в цей термін, вона підлягає утилізації.

"Тому щоб цього не сталося - ми в першу чергу залучаємо осіб з груп ризику з наступних етапів. А якщо це зробити неможливо, то можна залучити відомих людей, для демонстрації на конкретних прикладах, що вакцинація від COVID-19 - безпечна і доцільна", - зазначив Ляшко.

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Згідно з внесеними змінами до публічних і громадських діячів віднесені:

  • учасники бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або в здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях;
  • народні депутати України, керівники центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, обласних рад, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я державних адміністрацій, головні державні санітарні лікарі (областей, міста Києва, на водному, повітряному, залізничному транспорті), лідери та представники релігійних організацій;
  • видатні письменники, журналісти, спортсмени, музиканти, актори, співаки, інші діячі сфери культури, старше 60 років.

Регіональні Департаменти охорони здоров'я спільно з прес-службами ОДА формують список громадських діячів області, які можуть бути вакциновані в разі виявлення залишків доз в конкретний день.

Коли стає зрозуміло, що в день проведення вакцинації є залишки доз, відповідальний за списки громадських діячів уточнює, хто з них зможе вакцинуватися.

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Громадські діячі повинні бути готові приїхати на місце проведення вакцинації протягом години до моменту обов'язкової утилізації залишків від оголошення наявності таких доз.

Окремо варто відзначити, що всі, хто був вакцинований позачергово, обов'язково отримають другу дозу тієї ж вакцини в термін, зазначений в офіційній інструкції до вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Сначала вакцинируют кого не жалко, а уж потом по результату эксперимента будут принимать решения что дальше делать.
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12.03.2021 10:52
+2
Для вакцинации вне очереди сначала привлекают лиц из групп риска, а если это сделать невозможно, то известных людей, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1231 Для вакцинации вне очереди сначала привлекают лиц из групп риска, а если это сделать невозможно, то известных людей, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1214
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12.03.2021 10:25
+2
Он объяснил, что вакцина CoviShield поставляется в Украину в 10-дозных флаконах. После открытия они должны быть использовано в течение 6 часов.

Это капец, а почему не в цистернах. И здесь распил.
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12.03.2021 10:30
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Почему? Уже 10 часов а кодлан Коломойского ещё не начал кукарекать о светлом будущем . Типа Мы готовим, - Зеленский/ Зеленский: Нужно ускорить /нужно рекламировать, - Зеленский/ должны транслироваться, - Зеленский /считаю, - Зеленский. / встречусь, - Зеленский /начнет работу, - Зеленский. /должны появиться, - Зеленский. Стабильности нет.
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12.03.2021 10:23 Відповісти
Для вакцинации вне очереди сначала привлекают лиц из групп риска, а если это сделать невозможно, то известных людей, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1231 Для вакцинации вне очереди сначала привлекают лиц из групп риска, а если это сделать невозможно, то известных людей, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1214
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12.03.2021 10:25 Відповісти
Ідіть у сраку.(Найвеличніший майстер боротьби з ковідом.)
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12.03.2021 10:27 Відповісти
Он объяснил, что вакцина CoviShield поставляется в Украину в 10-дозных флаконах. После открытия они должны быть использовано в течение 6 часов.

Это капец, а почему не в цистернах. И здесь распил.
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12.03.2021 10:30 Відповісти
эта такая мировая практика по 6-10 доз в одном флаконе, плюс шприц (который иногда забирает не все дозы))) и требуется особое разрешение производителя на использование других шприцов ...
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12.03.2021 10:34 Відповісти
вакцинируйте желающих (особенно если отказываются"группы риска" )
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12.03.2021 10:32 Відповісти
Сначала вакцинируют кого не жалко, а уж потом по результату эксперимента будут принимать решения что дальше делать.
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12.03.2021 10:52 Відповісти
Та какая очередь??? В Одессе в военном госпитале всем желающим прививают, но ажиотажа, мягко говоря, не наблюдается. Знаю крупную поликлинику, в который ни один медработник не согласился это гамно прививать.
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12.03.2021 10:48 Відповісти
Поздравляю, барыги нашли способ как "приличным" людям сделать прививку без очереди. Еще раз убеждаюсь, что аморальней страны чем Украина, трудно найти. И кто-то еще думает, что при введении эпидпаспорта будут верить украинской "бомажке"? Кажись, Европа еще пожалеет о железном занавесе времен СССР...
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12.03.2021 10:52 Відповісти
Як не соромно молодим , здоровим чиновникам прививаться в одній черзі з медиками, в той час коли кожну годину помирають від кронвірусу люди похилого віку. Зараз на даному етапі вони що, рекламують для медиків вакцінацію? Медики краще знають коли їм вакцинуватись і чим. Якщо для реклами , що б вакцинувались старики, то МОЗ достаменно знає, що люди похилого віку не читають соціальні мережі і новини інтернет. На залишки вакцин вважаю, що МОЗ могло дозволити записуватись тільки людям похилого віку - це була б сама краща і дієва реклама. Чому не має можливості прививаться людям із слідуючих груп риску ? Де інформація як вони можуть записаться на вакцинацію на невикористані вакцини? А так як завжди маємо ручне управління, що дає можливість позачергою вакцинуваться всім бажаючим чиновникам. Чому майже всі привезені вакцини до сих пір пиляться на складі , які б могли врятувати комусь життя. Для МОЗ підходять слова: " А нам все равно, мы ведь волжебную косим трин траву"
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12.03.2021 12:17 Відповісти
Мені абсолютно пох.. вакцинувалося зе чи ні , вакцинувалася Білик з Поплачським та Зібровим чи ні . Я сам за вакцинацію і нехай скаже де я можу це зробити . Єдине , нехай мені покажуть документи , чим мене будуть вакцинувати .
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12.03.2021 12:28 Відповісти
 
 