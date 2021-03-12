Зеленський найближчим часом внесе в Раду законопроєкт про зміни до Конституції щодо децентралізації, щоб зробити її невідворотною, - "слуга народу" Корнієнко

Верховна Рада очікує, що президент Володимир Зеленський найближчим часом подасть законопроєкт про внесення змін до Конструкцію в частині децентралізації, повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Щоб децентралізація була невідворотною і вже такою, яку дуже складно повернути назад, - це (мають бути ухвалені, – ред.) зміни до Конституції. Наразі ми над цим працюємо, президент дав нам такі доручення... Ми працюватимемо над цим як парламентарії, очікуємо найближчим часом від президента внесення тексту (законопроєкту, – ред.)", - сказав Корнієнко під час форуму "Ефективні бюджети" у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас, звертаючись до присутніх голів громад, він закликав їх підтримати це питання.

"Коли ми дійдемо до змін до Конституції, я гадаю, що може бути необхідність кудись поїхати, на якийсь мітинг, тому що у Верховній Раді, як ми бачимо, є багато тих, хто хоче політично це використовувати для себе, мовляв, не на часі: навіщо та децентралізація, нехай будуть РДА", - додав Корнієнко.

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