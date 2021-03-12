Зеленський найближчим часом внесе в Раду законопроєкт про зміни до Конституції щодо децентралізації, щоб зробити її невідворотною, - "слуга народу" Корнієнко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Верховна Рада очікує, що президент Володимир Зеленський найближчим часом подасть законопроєкт про внесення змін до Конструкцію в частині децентралізації, повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
"Щоб децентралізація була невідворотною і вже такою, яку дуже складно повернути назад, - це (мають бути ухвалені, – ред.) зміни до Конституції. Наразі ми над цим працюємо, президент дав нам такі доручення... Ми працюватимемо над цим як парламентарії, очікуємо найближчим часом від президента внесення тексту (законопроєкту, – ред.)", - сказав Корнієнко під час форуму "Ефективні бюджети" у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Водночас, звертаючись до присутніх голів громад, він закликав їх підтримати це питання.
"Коли ми дійдемо до змін до Конституції, я гадаю, що може бути необхідність кудись поїхати, на якийсь мітинг, тому що у Верховній Раді, як ми бачимо, є багато тих, хто хоче політично це використовувати для себе, мовляв, не на часі: навіщо та децентралізація, нехай будуть РДА", - додав Корнієнко.
Будь ласка, зачекайте...
в чём децентрализация ?
"Типаж Володимира Зеленського такий, що він намагається всі зусилля докласти саме для того, щоб не було ескалації, щоб не було конфлікту. Загалом це людина дійсно дуже миролюбна. І загалом він намагається будь-який конфлікт вирішити власною харизмою, власною симпатичністю, власною можливістю домовитись, сподобатись, викликати лайки, оплески. І це його типова манера поведінки", - сказав Кім.
Він зауважив, що після того, як Зеленський занурився в політичне життя, тобто потрапив в обставини невизначеності, до яких в нього немає поки що ніякої компетенції, він намагається вирішити все саме таким чином, яким він звик.
"Ця поведінка може бути ефективною, якщо ти дійсно великий знавець на тому, як сподобатись. Але все це працює до першого психопата - як тільки ти зустрічаєш психопатичну особистість, якій начхати на те, як саме ти поводишся і, як у байці Крилова, "ты виноват уж тем, что хочется мне кушать"… Тобто Путіну просто хочеться їсти і йому начхати, як поводить себе Меркель, Зеленський чи будь-який інший світовий лідер. Він намагається досягти своєї мети", - додав Кім.
Він зазначив, що Володимир Зеленський намагається вирішити питання власним чином, але, напевно, вже і сам розуміє, що в нього не виходить.
"Саме тому з його риторики пішла тема війни, пішла тема Донбасу і пішла тема замирення. Саме тому він останнім часом починає щось там говорити про те, що наші хлопці самі знають, як їм треба відповідати. І це вже про перекладання відповідальності на інших", - завершив Кім.
Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.
Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану."
Какие изменения в Конституцию? У нас вроде бы и война, и пандемия.
В этом у меня нет сомне5ний. ВСЁ, к чему прикасаються липкие воровитые ручёнки этого суч..ка, превращается либо в говно, либо в бабло, на его счетах в офшорах Омана и Кипра.