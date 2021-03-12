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Новини Політика України Зміни Конституції
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ВР (11779) Зеленський (17522) Конституція (497) децентралізація (395) Корнієнко (649)

Зеленський найближчим часом внесе в Раду законопроєкт про зміни до Конституції щодо децентралізації, щоб зробити її невідворотною, - "слуга народу" Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський найближчим часом внесе в Раду законопроєкт про зміни до Конституції щодо децентралізації, щоб зробити її невідворотною, -

Верховна Рада очікує, що президент Володимир Зеленський найближчим часом подасть законопроєкт про внесення змін до Конструкцію в частині децентралізації, повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Щоб децентралізація була невідворотною і вже такою, яку дуже складно повернути назад, - це (мають бути ухвалені, – ред.) зміни до Конституції. Наразі ми над цим працюємо, президент дав нам такі доручення... Ми працюватимемо над цим як парламентарії, очікуємо найближчим часом від президента внесення тексту (законопроєкту, – ред.)", - сказав Корнієнко під час форуму "Ефективні бюджети" у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас, звертаючись до присутніх голів громад, він закликав їх підтримати це питання.

"Коли ми дійдемо до змін до Конституції, я гадаю, що може бути необхідність кудись поїхати, на якийсь мітинг, тому що у Верховній Раді, як ми бачимо, є багато тих, хто хоче політично це використовувати для себе, мовляв, не на часі: навіщо та децентралізація, нехай будуть РДА", - додав Корнієнко.

Читайте: Наступного тижня Рада планує розглянути законопроєкти про земельні аукціони та передачу землі в громади, - "слуга народу" Корнієнко

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
А де це наші дрюююзі? Зеленский в ближайшее время внесет в Раду законопроект об изменениях в Конституцию по децентрализации, чтобы сделать ее неотвратимой, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 8904

Зеленский в ближайшее время внесет в Раду законопроект об изменениях в Конституцию по децентрализации, чтобы сделать ее неотвратимой, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 486
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12.03.2021 10:32
+8
Не мытьем так катаньем пытаемся впихнуть хотели *****? Пообещал в Париже, теперь дергается как уж на сковородке.
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12.03.2021 10:34
+7
по-моему там от Конституции осталось только заглавие... остальное настолько номинально, что кое-кто совсем не помнит ни своих обязанностей... ни наших прав )))
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12.03.2021 10:37
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А де це наші дрюююзі? Зеленский в ближайшее время внесет в Раду законопроект об изменениях в Конституцию по децентрализации, чтобы сделать ее неотвратимой, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 8904

Зеленский в ближайшее время внесет в Раду законопроект об изменениях в Конституцию по децентрализации, чтобы сделать ее неотвратимой, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 486
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12.03.2021 10:32 Відповісти
Не мытьем так катаньем пытаемся впихнуть хотели *****? Пообещал в Париже, теперь дергается как уж на сковородке.
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12.03.2021 10:34 Відповісти
странно, было два сельсовета, стал один, на мнение людей вообще НАСРАЛИ
в чём децентрализация ?
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12.03.2021 10:35 Відповісти
И самое интересное если это уже сделали нах это втюхивать в конституцию? Под таким прикрытием опять особый статус ордло хотят продавить.
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12.03.2021 11:37 Відповісти
У кожного олігарха буде своє незалежне царство.
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12.03.2021 10:35 Відповісти
Они уже есть, осталось юридически оформить.
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12.03.2021 10:37 Відповісти
Щоб внести зміни в Конституцію, потрібно буде 300 голосів.
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12.03.2021 10:43 Відповісти
К сожолению Иудами не рожлаются, а становятся,по сути замаскированными врагами народа,а это куда хуже открытых врагов - они же при власти и ведут народ к "светлому" будущему,развитию и демократии", при чем практически все кого-б не избрали, на население им наплевать при чем, как только получат мандат, им же не жить в этой стране, а зарабатывать.
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12.03.2021 11:15 Відповісти
НАЙДУТ 450 голосов.
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12.03.2021 11:16 Відповісти
Сейчас самое время, а войну закончить не хотите, территории вернуть? Стрелять ведь перестали, нее?
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12.03.2021 10:36 Відповісти
по-моему там от Конституции осталось только заглавие... остальное настолько номинально, что кое-кто совсем не помнит ни своих обязанностей... ни наших прав )))
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12.03.2021 10:37 Відповісти
Так шо там с медведчуком и коломойским? Намек от Байден остался незамеченным. Волкер вчера вежливо попросил заняться этим вопросами. А воз и ныне там
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12.03.2021 10:38 Відповісти
"Метод президента України Володимира Зеленського вирішити все власною харизмою працює до першого психопата, а президенту РФ Володимиру Путіну просто начхати, як поводить себе будь-який світовий лідер" - заявив в ефірі "Прямого" психолог і спеціаліст з невербальної комунікації Валентин Кім.
"Типаж Володимира Зеленського такий, що він намагається всі зусилля докласти саме для того, щоб не було ескалації, щоб не було конфлікту. Загалом це людина дійсно дуже миролюбна. І загалом він намагається будь-який конфлікт вирішити власною харизмою, власною симпатичністю, власною можливістю домовитись, сподобатись, викликати лайки, оплески. І це його типова манера поведінки", - сказав Кім.
Він зауважив, що після того, як Зеленський занурився в політичне життя, тобто потрапив в обставини невизначеності, до яких в нього немає поки що ніякої компетенції, він намагається вирішити все саме таким чином, яким він звик.
"Ця поведінка може бути ефективною, якщо ти дійсно великий знавець на тому, як сподобатись. Але все це працює до першого психопата - як тільки ти зустрічаєш психопатичну особистість, якій начхати на те, як саме ти поводишся і, як у байці Крилова, "ты виноват уж тем, что хочется мне кушать"… Тобто Путіну просто хочеться їсти і йому начхати, як поводить себе Меркель, Зеленський чи будь-який інший світовий лідер. Він намагається досягти своєї мети", - додав Кім.
Він зазначив, що Володимир Зеленський намагається вирішити питання власним чином, але, напевно, вже і сам розуміє, що в нього не виходить.
"Саме тому з його риторики пішла тема війни, пішла тема Донбасу і пішла тема замирення. Саме тому він останнім часом починає щось там говорити про те, що наші хлопці самі знають, як їм треба відповідати. І це вже про перекладання відповідальності на інших", - завершив Кім.
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12.03.2021 10:38 Відповісти
Вова , поїдь краще кудись - відпочинь . Не чіпай нічого , не лізь до тих реформ , дурню Зеленский в ближайшее время внесет в Раду законопроект об изменениях в Конституцию по децентрализации, чтобы сделать ее неотвратимой, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 4458 .!! Бо наламаєш таких дров що , майбутні ( адекватні вже , надіюсь ) президенти , ще років 20 будуть після тебе"розгрібати " .. !!
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12.03.2021 10:42 Відповісти
главное не дать зеленым клоунам децентрализацию превратить в федерализацию
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12.03.2021 10:43 Відповісти
Правильно - давно пора или как говаривал Попандопуло - " У пана атамана нема золотого запасу, и хлопцы стали разбегаться в разные стороны. И правильно делают. Если так дальше пойдет, я тоже разбегусь в разные стороны" - золотые слова!
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12.03.2021 10:47 Відповісти
Хто в темі, чиїм наказом присвоєно звання лейтенанта баканову? Жоден воєнком Києва ніт, курси бак не проходив, рапорт не подавав.
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12.03.2021 10:49 Відповісти
Зеленський найближчим часом внесе в Раду законопроєкт про зміни до Конституції щодо децентралізації, щоб зробити її невідворотною, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 3164
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12.03.2021 10:54 Відповісти
"Зеленский в ближайшее время внесет в Раду законопроект об изменениях в Конституцию по децентрализации, чтобы сделать ее неотвратимой, - "слуга народа" Корниенко" - "Стаття 157.
Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.
Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану."
Какие изменения в Конституцию? У нас вроде бы и война, и пандемия.
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12.03.2021 10:49 Відповісти
кращеб він в бліжайшеє врємя пішов ніхій.
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12.03.2021 10:51 Відповісти
И кто избирает сегодня в селе старосту? депутаты или люди?, а кто изберает депутатув? местные или , приехавшие в "командировку" карусельщики. По истене "достоверное"волеизявление нарола в избрании себе местной власти. Ну надо же "проинвестированные" в ОВГЗ средства "инвестировать" в недооцененную Землю.Хотели, как лучше, а получается как всегда - деребан Земли. А может совсем не хотели, как лучше?
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12.03.2021 10:55 Відповісти
Такі закони можливо вводити лиш у стабільних дем. державах, а у нас війна і наслідки колонізації.
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12.03.2021 10:56 Відповісти
Профукали економіку ці недоосвітчені колаборанти і балаболи, вирішили профукати Конституцію, а в кінці - кінців і Україну. Де трибунал і конфіскація маєтностей в тих хто приймав Харківські угоди, де розкуркулення нардепів, де трибунали за здачу ворогу територій, де конфіскація в тих виродків майна в фонд тих кого держава не захистила, і зробила бездомними. Всіх тварин в трибунал, проведення у них конфіскацію їх майна і пожиттєвий термін з демонстрацією їх в клітках з арматури на Мадані в День Незалежності, щоб всім виродкам було нагадування, що кріт в ОПУ, здача землі і майна ворогу є неприпустимі!
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12.03.2021 11:03 Відповісти
Це називається"шлюб вдогонку" тому що наречена завагітніла. Може спробувати керувати країною по Конституції - спочатку закони, а потім виконання законів, а не спочатку "нагинати" всю країну, а потім підганяти під свій "беспредел" під якісь закони.
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12.03.2021 11:04 Відповісти
А навіщо її робити незворотньою, хто у цьому зацікавлений, які сили? ОПЗЖ, тобто кацапи, ПІДТРИМУЮТЬ, це відомо. От із цього ФАКТУ і треба робити висновки, КОМУ ПЕЧЕ.
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12.03.2021 11:12 Відповісти
Как вы говорите, - он подпишит изменения что бы сделать децентрализацию ОТВРАТИТЕЛЬНОЙ?
В этом у меня нет сомне5ний. ВСЁ, к чему прикасаються липкие воровитые ручёнки этого суч..ка, превращается либо в говно, либо в бабло, на его счетах в офшорах Омана и Кипра.
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12.03.2021 11:29 Відповісти
 
 