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Міносвіти (1130) дистанційне навчання (125) Шкарлет (327)

Попри фейки в соцмережах і ЗМІ, ми все ж змогли виробити алгоритм роботи на дистанційному навчанні, - Шкарлет

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Попри фейки в соцмережах і ЗМІ, ми все ж змогли виробити алгоритм роботи на дистанційному навчанні, - Шкарлет

Сьогодні рівно рік, як в Україні вперше було оголошено карантин у зв'язку з розповсюдженням COVID-19. Для системи освіти це стало шоковою терапією, яка вивела її на новий якісний рівень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти, про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

"Хочу подякувати всім освітянам, здобувачам освіти та їхнім батькам за те, що гідно подолали й долаємо зараз усі виклики, які перед нами ставить пандемія. Дякую за оперативну адаптацію до абсолютно нових, можна сказати, екстремальних умов під час освітнього процесу. Мені приємно констатувати факт того, що незважаючи на різні фейки в соціальних мережах та ЗМІ, ми все ж таки змогли достойно напрацювати алгоритм роботи під час дистанційного навчання. Спільно з керівниками ОДА, директорами обласних управлінь (департаментів) освіти і науки, з учителями, батьками і здобувачами освіти ми впоралися з викликом, який насправді став для нас наступним кроком на шляху до діджиталізації освіти в Україні – і зупинятися в цьому напрямі не збираємося", – зауважив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Він наголосив, що навчання в очному режимі, безумовно, набагато краще та ефективніше. Однак виклики, які постають через пандемію коронавірусу, дають поштовх створювати якісні платформи для дистанційного навчання. Вірус не відступає, і знову в низці областей запроваджують посилені карантинні заходи – школи переходять в онлайн-режим.

Також читайте: До 70% дітей готові залишитися на дистанційному навчанні, але більшість батьків проти, - Шкарлет

Також Шкарлет розповів про те, що вже зроблено на сьогодні і про подальші плани.


  • 3 квітня 2020 року Мінцифри запустило національну онлайн-платформу з цифрової грамотності "Дія. Цифрова освіта". Уроки були доступні у форматі серіалів.
  • 6 квітня стартувала телешкола. На Youtube-каналі МОН та 15 українських телеканалах протягом 10 тижнів йшли трансляції уроків з 11 предметів для 5-11 класів.
  • Влітку минулого року розпочалосяобговорення Національної стратегії розвитку широкосмугового доступу до інтернету. До 2023 року до інтернету мають бути підключені 95% об’єктів соціальної інфраструктури, серед яких – заклади освіти.
  • 5 жовтня в тестовому режимі була запущена державна система шкільних е-щоденників та е-журналів. Наприкінці грудня безкоштовна платформазапрацювала на повну силу.
  • 11 грудня запрацювала Всеукраїнська школа онлайн– безкоштовна національна платформа для дистанційного і змішаного навчання для учнів і вчителів 5-11 класів. Ініціаторами проєкту стали МОН, Мінцифри та УІРО. Виконавець – ГС "Освіторія". У момент запуску на платформі було завантажено 800 уроків з 18 предметів: відеолекції, конспекти та завдання. Мобільний інтернет для доступу на платформу — безкоштовний.
  • 29 грудня затвердженоновий профстандарт для вчителів. Серед переліку обов’язкових компетенцій: інформаційно-цифрова, інноваційна, емоційно-етична, інклюзивна.
  • У лютому 2021 року розпочалися зйомки нового контенту для ВШО. В розробці взяли участь 85 вчителів з усієї країни, команда із 43 методистів та 6 літредакторів. У планах: 1000 нових уроків – до кінця квітня та вся шкільна програма – до кінця літа.
  • Триває розроблення мобільного застосунку ВШО для iOS та Android і кабінету для вчителя на сайті. Навесні 2021 року Всеукраїнська школа онлайн стане єдиною онлайн-платформою для шкільного навчання, де можна буде створювати контент, збиратися у віртуальні класи, виставляти та коригувати бали, відстежувати прогрес і звітуватися. Наразі платформою користуються майже 140 тисяч учнів, вчителів та батьків.

Нагадаємо, Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив про те, що онлайн-платформа "Всеукраїнська школа онлайн" стане частиною Єдиного державного порталу цифрового освіти "Дія. Цифрова освіту". Уряд затвердив відповідне Положення.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Шкілет не легітимний. За нього кнопкодавили.
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12.03.2021 10:39
+4
вы зеленые малaдцы, но лучше бы вас не было.
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12.03.2021 10:46
+3
(там где тратят...там и тырят не хило)...наверное по этому...
более того, где съемки за прошлый год? программа не менялась их спокойно можно использовать годами (что-то подкорректировав или исправив)...ведь так?
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12.03.2021 10:47
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а эту обезьяну не образованную когда уберут ???
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12.03.2021 10:38 Відповісти
Шкілет не легітимний. За нього кнопкодавили.
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12.03.2021 10:39 Відповісти
у меня в бригаде работал чел, он училчя заочно в институти и терялся с таблицей умножения,
правда выучил, после того, как его высмеяли, но то такое,
...
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12.03.2021 10:39 Відповісти
Но выучил же! Попри фейки в соцмережах і ЗМІ, ми все ж змогли виробити алгоритм роботи на дистанційному навчанні, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 3050Мало ли у кого в жизни какие трудности бывают.
А эти неучи лезут во власть, чтобы и другие стали неучами. Попри фейки в соцмережах і ЗМІ, ми все ж змогли виробити алгоритм роботи на дистанційному навчанні, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 9873
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12.03.2021 11:03 Відповісти
так не по препод же ему вьіписал волшебного пенделя, в єтом вот загвоздка. не те зарплату получили.
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12.03.2021 11:59 Відповісти
В Словакии дети занимаются онлайн с октября. Учителя школы ведут уроки в ZOOM, все между собой общаются, видна посещаемость и кто что делает во время урока
ЗАЧЕМ ТРАТИТЬ БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ НА СЬЕМКИ УРОКОВ ?
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12.03.2021 10:40 Відповісти
(там где тратят...там и тырят не хило)...наверное по этому...
более того, где съемки за прошлый год? программа не менялась их спокойно можно использовать годами (что-то подкорректировав или исправив)...ведь так?
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12.03.2021 10:47 Відповісти
тезис правильный, но спорный, я не тырю и к етому призываю всех,
а давайте все не тырить от все мы? - от тогда и запануем.
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12.03.2021 10:51 Відповісти
и тем не менее...ведь можно ж использовать наработки прошлого года, те же съемки учебных программ за 5-11 классы...но нет...надо тратить госкошты ...ибо их могут отобрать на дороги или авакову на "разное"...(как было между прочим в прошлом году)
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12.03.2021 11:03 Відповісти
конечно можно, а можно еще много всего другого полезного сделать - за шо сами себе потом скажете спасибо... - но ето все перечернул апрель 19го.
и ето зделали не пиндосы - вы...
так шо превращение в людей откладывается... - все как всегда...
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12.03.2021 11:08 Відповісти
пеефразия ремарка - пока шо на восточом фронте без перемен....
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12.03.2021 11:16 Відповісти
Знаете , Василий. Коронавирус заставил вообще пересмотреть организацию обучения- и это хорошо. Лучше пусть молодые учат детей- чем полуотсталые от жизни пенсы. В он Лайн и классы могут быть побольше . У нас многие занимаются в школе , уехав домой в свою страну или , к примеру, в свои дома на тёплых морях
Онлайн позволит любому получать образование в лучших университетах мира , не находясь в дорогих странах и пансионах . К этому сейчас идёт
Будет всемирное ЗНО - и тогда уровень подготовки и способностей человека станет важным
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12.03.2021 11:07 Відповісти
так корректировку и добавление может ввести сам учитель уже у себя в процессе преподавания.
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12.03.2021 12:02 Відповісти
пусть делают видео. дело в том, что в училок такая каша в голове, их самих нужно сначала под одно целое подвести. а то у училки английского бельіе медведи в антарктиде живут (зоть бьі не поели всех пингвинов)
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12.03.2021 12:01 Відповісти
если конечно мозги работают, а не как у русских училок - в книжке бред, а она ничего не корректирует, а когда ей говоришь "что єто?" сразу ложит в штаньі "єто не я, єто составители учебника. я тупая, сама не вижу или отважится не могу попереть против учебника, а вдруг ляпну что, то хоть будет чем прикрьіться "составители учебника виноватьі".
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12.03.2021 12:23 Відповісти
Мои занимаются с учителями онлайн дополнительно. Во первых с 3 класса математика - обязательно. Т к математика - основа основ
И рисование и итальянский тоже по онлайн
У них даже физкультура идёт онлайн
А у меня йога 😀😀😀
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12.03.2021 12:26 Відповісти
і де у моєму коментарі ваша тема?
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12.03.2021 14:02 Відповісти
все депутаты и работники министерств должны проходить зно, как и выпускники, хоть один разок, под камеру онлайн
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12.03.2021 10:41 Відповісти
вы зеленые малaдцы, но лучше бы вас не было.
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12.03.2021 10:46 Відповісти
Дистанційне навчання зараз це оптимальний варіант вберегти життя людей від короновірусу. Єдиний правильний хід уряду Зеленського по боротьбі з короновірусом.
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12.03.2021 10:57 Відповісти
ти 73%номозглая?
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12.03.2021 12:08 Відповісти
Президента своего научи!
Когда нашёл первого попавшегося Шевченко в Яндексе

Попри фейки в соцмережах і ЗМІ, ми все ж змогли виробити алгоритм роботи на дистанційному навчанні, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 4239
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12.03.2021 11:01 Відповісти
новый качественный уровень./ Качество подготовки эксплуатационников дистанционная форма обучения конечно же снижает.
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12.03.2021 11:07 Відповісти
Трынди то в меру!
Знания практически нулевые и при очном обучении.
Без ежедневного участия родителей (и/или репетиторов) шансов на образование просто нет.

Большинство учителей не способны объяснить ученикам курс 7-го класса!!! Знаю не по наслышке.
Определения учить не требуют, перескажите своими слова. Как это? На чем еще учить лаконичной непротиворечивой форме изложения мысли?
С таким трендом в недалекой исторической перспективе мычать только будут учить в школе.
Удаленка - где этот ресурс? Где программа, где материалы, где расписание? Не было НИЧЕГО и уверен - нет и сейчас.
Отдельные учителя научились пользоваться ресурсами от Гугл. А, государство здесь где?
Может быть хоть оборудование для доступа предоставило или интернет?
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12.03.2021 11:33 Відповісти
Фейки - це обгрунтовані точки зору спеціалістів, зокрема психологів, про те, що дистанційна освіта робить з дітей дебілів і інвалідів?
А чому ж тоді олігархи продовжують "водити" своїх дітей до приватних закладів?
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12.03.2021 11:48 Відповісти
немає там фейків, а є нестиковка досвіду батьків з тим, як за дистанційку вчаться діти. це називають фейками. люди повідомляють про те, що бачуть, їм це не довподобьі, що вони самі дітей навчають,а вчителі гроші отримують. не подобається вчителям, є чудове слово фейк.
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12.03.2021 14:05 Відповісти
дистанційка в будь-якому випадку не може бути нав'язана, тому той, хто хоче, має право здобувати освіту в традиційній формі
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12.03.2021 21:25 Відповісти
а що для тебе нав"язування? якщо ти убогий мозгом і просто не хочеш, хоч і маєш можливість, то це не нав"язування освітою форми подачі знань, а просто твоє бикування. Якщо просто немає можливості, то це треба вирішувати. А у цілому для совків усе нав"язування, коли щось нове.
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12.03.2021 22:28 Відповісти
нав'язування - це як мінімум дії, які протирічать чинному законодавству і здоровому глузду

"нове" не означає автоматично "хороше"
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12.03.2021 22:35 Відповісти
так ти визначись вже: говориш ти за нав"язування чи нове-хороше-погане?
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12.03.2021 22:51 Відповісти
одне іншому обов'язково протирічить?
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12.03.2021 22:59 Відповісти
це різні теми.. лише у совків це одна єдина каша.
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12.03.2021 23:20 Відповісти
совки вміють бачить у законодавстві те, чого немає, але ну дуже хочеться.
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12.03.2021 22:52 Відповісти
це лише твоя суб'єктивна некомпетентна думка
для мене нічого дивного, що фаната гівностендапу буде відстоювати дистанційну форму навчання

але є питання: в якому законі вказано, що будь-яку дитину можуть перевести на дистанційку проти її бажання?
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12.03.2021 23:02 Відповісти
здоровий глузд тобі не закон? у мене є досвід дистанційних курсів, мені краще, ніж очка. і зараз в Україні все більше і більше дітей переходять у дистанційні школи і дуже задоволені. Проблема української школи у тому, що вона просто не готова була до такої різкої зміни, для якої треба по іншому давати знання, перевіряти їх рівень і взагалі організовувати все. Старих багато у школах, дурних і переляканих, які без інструкції лишній рух зробити не можуть. Це все совкам занадто складно. Якби не було карантину, його б треба було видумати для грипу. Кожен рік школи на гриповий карантин відпускали дітей байдикувати, чогось тоді батьки не ходили на мітинги, а як за комп посадили, так у совків засвербіло від власної відсталості.
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12.03.2021 23:14 Відповісти
ти - імбецил, розмову закінчено
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12.03.2021 23:18 Відповісти
а ведеш себе як імбіцил саме ти. але то класика совкового мозгу називати усіх чим попало, аби не признати себе обмеженим совком.
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12.03.2021 23:58 Відповісти
Пишіть, будь ласка, "міністр освіти" в лапках. У нас поки немає міністра освіти в Україні. Моральна потвора та плагіатор Шкарлет - тимчасова огидна бутафорія, а не міністр освіти!
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12.03.2021 14:39 Відповісти
поки по докам від не в лапках, докажуть, що не легітимний, і він забарикадується у кабінеті і буде звідти править, тоді писатимуть у лапках, або "так званий"
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13.03.2021 00:00 Відповісти
 
 