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джекпот (73) лотерея (166)

Цієї суботи буде розіграно $169 мільйонів! Дізнайтеся, як взяти участь онлайн (Реклама)

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Цієї суботи буде розіграно $169 мільйонів! Дізнайтеся, як взяти участь онлайн (Реклама)

Лотерея США Powerball розіграє приз в $ 169 мільйонів в цю суботу, і в українців, зацікавлених в участі в найбільшій лотереї США, є шанс його виграти.

Вам не обов'язково жити в Америці, щоб грати в Powerball. Так, білети на тиражі продаються тільки в США, але завдяки сервісу theLotter, ви можете грати в лотереї онлайн і отримати шанс виграти багатомільйонні джекпоти.

Лотерея, що розіграла півтора мільярда доларів

Powerball відома по всьому світу, багато в чому завдяки рекордному тиражу з джекпотом в $ 1,586 млрд. Її розіграші проводяться 2 рази на тиждень - по суботах і середах. Для виграшу в Powerball необхідно вгадати 5 чисел від 1 до 69, а також 1 додатковий номер "Powerball" з діапазону 1-25. Початковий джекпот становить близько $ 20 млн, і приз буде продовжувати рости доти, поки комусь не вдасться його виграти.

Більше одного способу стати мільйонером

Гучні джекпоти - не єдина можливість стати мільйонером з Powerball. Лотерея також розігрує другий приз в $ 1 млн, який виплачується гравцям, які вгадали 5 основних номерів (без номера "Powerball"). Це неодноразово вдавалося і гравцям theLotter. Серед них Х. з Ель-Сальвадора, який зробив це в січні 2016 в тому самому тиражі, в якому розіграли 1,58 мільярда, і канадець П., що зареєструвався на сайті сервісу, щоб взяти участь в рекордному розіграші. Того разу йому не вдалося зірвати приз, але він продовжив грати, і всього через місяць удача таки посміхнулася йому.

Ось як ви можете взяти участь у лотереї США з України:·

Зареєструйтесь на сайті TheLotter, провідному в світі сервісі для покупки лотерейних білетів онлайн.

• Виберіть лотерею з більш ніж 50 доступних лотерей на сайті.

• Заповніть поля вашими улюбленими номерами або скористайтеся функцією автоматичного вибору.

• Підтвердіть покупку, і ви офіційно можете стати одним з переможців в майбутньому тиражі.

З дня заснування компанії у 2002 році, TheLotter дзвонить щасливцям, які виграли у лотереї на сайті з привітаннями: "Вітаємо, ви виграли в лотерею!"

Адріан Коореманс, представник компанії TheLotter пояснює: "TheLotter дарує учасникам приголомшливу можливість брати участь в найбільших і найбільш захопливих лотереях світу. І що найкраще? Наші клієнти не просто беруть участь у лотереях - вони в них виграють!

Відкрийте для себе новий світ лотерей!

Джекпот Powerball $169 мільйонів може бути зірваний вже в найближчому тиражі! Купіть ваші білети сьогодні, і можливо, наступним переможцем знаменитої американської лотереї станете саме ви. Ми також запрошуємо вас випробувати свою удачу в одній з понад 45 міжнародних лотерей, доступних на сайті.

Будь ласка, грайте відповідально, і нехай вам пощастить!

Новина публікується на правах реклами

Автор: Анастасія Потіха
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12.03.2021 10:46 Відповісти
Выиграть практически нереально. Чисто удача
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12.03.2021 11:05 Відповісти
169 млн. лохов, а не баксов. думаю, их даже больше будет снова розыграно.
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12.03.2021 10:47 Відповісти
Давайте я виграю -160 000 000 -вам ,а мені 9 млн.- окей?
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12.03.2021 12:03 Відповісти
зеленій шоблі катастрофічно не вистачає коштів на кокаїнові розваги...терміново треба стріч лохів
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12.03.2021 12:19 Відповісти
 
 