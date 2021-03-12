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Законопроєкт про націоналізацію "Мотор Січ" буде представлено в Раді через 2-3 тижні, - "слуга народу" Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Законопроєкт про націоналізацію

Законопроєкт про націоналізацію підприємства "Мотор Січ" можуть презентувати через дві-три тижні.

Про це заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це питання двох-трьох тижнів, але це не голосування, а подання законопроєкту", - сказав Корнієнко під час брифінгу в п'ятницю.

Водночас він уточнив, що станом на сьогодні відповідний законопроєкт розробляється.

"Арахамія говорив, що є такий напрям роботи. Законопроєкт потрібно написати. Законопроєкт про націоналізацію будь-якого підприємства - це не так просто юридично ... Будь-який процес щодо "Мотор Січі" має бути юридично бездоганним, тому що це арбітражі міжнародні, це питання довіри до процесу загалом", - додав Корнієнко.

Також читайте: Підприємство "Мотор Січ" повернуть українському народові, - секретар РНБО Данілов. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Китаю это не понравиться)))
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12.03.2021 10:48
+1
Может и не понравитЬся, а может и понравится.
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12.03.2021 10:51
+1
ЗАЕХАЛА В ИНСТИТУТ СВАРКИ им Патона
ЖАХ. До чего академик ( покойный) довёл свой институт - все в аренде , коридоры и холл обшарпаны, Директора зарабатывают
Находится в центре Киева вместе с производственной базой( почти с Великой Василькивской) . Не сомневаюсь , что уже ведутся переговоры о продаже комплекса застройщикам для жилья
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12.03.2021 10:54
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Китаю это не понравиться)))
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12.03.2021 10:48 Відповісти
Может и не понравитЬся, а может и понравится.
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12.03.2021 10:51 Відповісти
с мягким знаком всегда проблема (когда тороплюсь лень проверочные слова вспоминать)))
потом читаю...ая-яй (жаль нельзя откорректировать текст после "издания" ))))
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12.03.2021 10:57 Відповісти
Не знаю у кого як, а у мене рука розумніша за голову. Законопроєкт про націоналізацію "Мотор Січ" буде представлено в Раді через 2-3 тижні, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 1536
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12.03.2021 11:06 Відповісти
а у меня...за мыслью не успевает))))
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12.03.2021 11:36 Відповісти
Да не парься ты, Василий Тарасович, на смысл коммента это не влияет. Нам физрук в школе говорил, что в грамматике должно быть одно правило: как слышится, так и пишется
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12.03.2021 11:32 Відповісти
Правильно. А то скупили комсомольцы - сепаратисты украинскую промышленность и уничтожили , и никто не ответил до сих пор- где мощные заводы ? А зять Кучмы - олигарх 😀
Самый дорогой дом в Лондоне , Яхты , самолеты - откуда все это у голожопого комсомольца ?

Все это украдено у народа Украины
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12.03.2021 10:50 Відповісти
а Китай тут при чем?)
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12.03.2021 10:52 Відповісти
при том самом. Там такие же уроды купили моторс сич. Идут они лесом.
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12.03.2021 20:05 Відповісти
ЗАЕХАЛА В ИНСТИТУТ СВАРКИ им Патона
ЖАХ. До чего академик ( покойный) довёл свой институт - все в аренде , коридоры и холл обшарпаны, Директора зарабатывают
Находится в центре Киева вместе с производственной базой( почти с Великой Василькивской) . Не сомневаюсь , что уже ведутся переговоры о продаже комплекса застройщикам для жилья
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12.03.2021 10:54 Відповісти
я вам так скажу - это сейчас во всех НИИ так, в патоне еще более менее
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12.03.2021 11:03 Відповісти
Я в курсе. Просто Патон возглавлял академию много лет - вот что удивляет
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12.03.2021 11:10 Відповісти
Практически все НИИ живут за счет аренды: гривна институту, а гривна в карман директору. Многие арендаторы до того перестроили свои (арендуемые государственные) площади, столько вложили, что, боюсь, их оттуда уже поганой метлой не выгнать.
А поганое государство (со своими продажными СБУ. МВД, прокуратурами) не видит, что от бюджета=народа ежегодно уплывают миллиарды долларов.
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12.03.2021 11:16 Відповісти
Для последующей продажи. 800 госпредприятий готовят к продаже "с молотка". Как не продешевить 04.10.2019
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12.03.2021 10:54 Відповісти
Де трибунал тих мудреців, які в час війни виставили на приватизацію стратегічне оборонне підприємство, чому їх не допитують в трибуналі з конфіскацією всього ними награбованого?
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12.03.2021 11:24 Відповісти
конечно..его чтоб приватизировать оттуда вывели...
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12.03.2021 11:44 Відповісти
Тому і питання до влади, чому воно не стратегічне. Одним словом - трибунал!
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12.03.2021 12:17 Відповісти
Отже,в майбутньому нас чекатиме націоналізація землі,націоналізація газових сверловин і вугільних шахт,обленерго і всього того,що "слуги" тепер посилено розпродають.Тут головне відкрити двері і показати дорогу,що "слуги" успішно й зробили...
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12.03.2021 13:02 Відповісти
 
 