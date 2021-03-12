Законопроєкт про націоналізацію "Мотор Січ" буде представлено в Раді через 2-3 тижні, - "слуга народу" Корнієнко
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Законопроєкт про націоналізацію підприємства "Мотор Січ" можуть презентувати через дві-три тижні.
Про це заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Це питання двох-трьох тижнів, але це не голосування, а подання законопроєкту", - сказав Корнієнко під час брифінгу в п'ятницю.
Водночас він уточнив, що станом на сьогодні відповідний законопроєкт розробляється.
"Арахамія говорив, що є такий напрям роботи. Законопроєкт потрібно написати. Законопроєкт про націоналізацію будь-якого підприємства - це не так просто юридично ... Будь-який процес щодо "Мотор Січі" має бути юридично бездоганним, тому що це арбітражі міжнародні, це питання довіри до процесу загалом", - додав Корнієнко.
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потом читаю...ая-яй (жаль нельзя откорректировать текст после "издания" ))))
Самый дорогой дом в Лондоне , Яхты , самолеты - откуда все это у голожопого комсомольца ?
Все это украдено у народа Украины
ЖАХ. До чего академик ( покойный) довёл свой институт - все в аренде , коридоры и холл обшарпаны, Директора зарабатывают
Находится в центре Киева вместе с производственной базой( почти с Великой Василькивской) . Не сомневаюсь , что уже ведутся переговоры о продаже комплекса застройщикам для жилья
А поганое государство (со своими продажными СБУ. МВД, прокуратурами) не видит, что от бюджета=народа ежегодно уплывают миллиарды долларов.