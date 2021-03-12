Фірми-прокладки у процесі закупівлі вакцин проти COVID-19 немає, платимо безпосередньо виробнику, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Фірми-прокладки у процесі закупівлі вакцини проти коронавірусу не існує.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це повідомив головний санлікар Віктор Ляшко.
"Коли ми говоримо про уповноваженого з фармаконагляду, тобто за всім збором та оцінкою несприятливих подій після імунізації, - за договорами уповноваженим є ДП "Укрмедпостач", який отримав вакцину відповідно до договору. Це також вимога в контракті. Ніяких контрактів з державною інституцією або за державні кошти з цією фірмою не підписано, ніяка це не фірма-прокладка", - заявив він.
Ляшко підкреслив, що держава платить виробнику вакцини.
"Crown Agency (міжнародна організація із закупівель. - Ред.) оплатило безпосередньо виробнику - Serum Institute. І це політика уряду - оплачувати безпосередньо виробнику. Serum Institute має право уповноважити будь-яку юридичну особу в Україні для подачі документів в Державний експертний центр, іншої юридичної можливості занести ці документи в країні не існує", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Формула Степанова: Україна вдвоє переплачує за COVID-вакцину.
Міністерство охорони здоров'я закуповує вакцини Covishield проти коронавірусної хвороби COVID-19 за завищеними цінами і вочевидь саме тому видало незаконний наказ про заборону інформувати суспільство щодо виробників вакцин і цін на них.
Як підрахували журналісти, наразі одна доза вакцини Covishield закупляється МОЗ за 29 доларів.
Така ціна це більш ніж вдвічі більша за оголошену ціну виробника. На початку січня, коли першу партію вакцини відвантажували із заводу, голова індійського "Інституту сироватки крові" Адар Пунавала дав спонтанне інтерв'ю індійським журналістам і заявив, що на приватних ринках вакцина продаватиметься по одній тисячі рупій за дозу.
Одна тисяча рупій - це приблизно триста вісімдесят гривень, тобто 13 доларів, плюс-мінус. А купуємо ми цю саму вакцину по 29 доларів, виходить. Це близько 800 гривень. Переплата - понад 50%. В юридичному розумінні - це особливо великі розміри.
https://prm.ua/formula-stepanova-ukraina-vdvichi-************-za-covid-vaktsynu/
Але не маєте доступу - і чому цікаво...
Це для зеботів несподіванка?
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про здійснення державних закупівель.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1197-18#Text
Стаття 2. Сфера застосування Закону
Пункт 3. Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:
товари і послуги, які підлягають закупівлі відповідно до угод щодо закупівлі, що укладаються центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі. Закупівля таких товарів, робіт і послуг здійснюється згідно з правилами і процедурами, встановленими відповідними спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, з урахуванням порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України;
Не займайтесь тут публічним самозадоволенням.
ому звертайтесь за порадами ))
крім кремушку може щось більш дієве порадити ?
Нижче я привела норму закону, яка включає лікарські засоби, до закупівель, що мають здійснюватись відкрито та публічно.
Зеленим та їхнім адвокатам не варто шукати шпарини, щоб засекретити закупівлю ліків.
Це вбиває залишки довіри до них.
А потім вони ниють, про недовіру до них та завезених ними вакцин.
13-1) спеціалізовані організації, які здійснюють закупівлі, - спеціалізовані фонди, організації та механізми Організації Об'єднаних Націй, Міжнародна асоціація забезпечення медикаментами (International Dispensary Association), Королівська Агенція Великобританії (Crown Agents), Глобальний механізм із забезпечення лікарськими засобами (Global Drug Facility), Партнерство у сфері постачання та управління поставками (Partnership for Supply Chain Management), які надають урядам держав та/або центральним органам державної влади послуги з організації та проведення процедур закупівель лікарських засобів, медичних виробів та пов'язаних з цим послуг на підставі відповідних угод та відповідно до внутрішніх правил і процедур таких організацій;
Можете пояснити ?
Засекречують лише те, в чому є якийсь секрет.
В даному випадку суми не збігаються. Різницю хтось поклав собі в кишеню.
Навіщо засекречувати закупівлі вакцин?
Навіщо засекречувати від платників податків ЦІНУ, за якою купили вакцини за кошт цих платників податків?
Інші країни показують ціни, за якими закуповують вакцини.
Кацапській вакцині довіряють ще менше.
Як і чесний вНаєм в Оборонпромі, який засекретив свою зарплату.
Про здійснення державних закупівельhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1197-18#Text
Зверни увагу на статтю №3!
Стаття 3. Принципи здійснення закупівель
1. Закупівлі здійснюються за такими принципами:
добросовісна конкуренція серед учасників;
максимальна економія та ефективність;
відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;
недискримінація учасників;
об'єктивна та неупереджена оцінка пропозицій конкурсних торгів;
запобігання корупційним діям і зловживанням;
вільного переміщення товарів;
свободи надання послуг.
Стаття 2. Сфера застосування Закону
Пункт 3. Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:
товари і послуги, які підлягають закупівлі відповідно до угод щодо закупівлі, що укладаються центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі. Закупівля таких товарів, робіт і послуг здійснюється згідно з правилами і процедурами, встановленими відповідними спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, з урахуванням порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України;
І між іншим, не лайкай сам собі... Жалюгідно виглядає.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/538-2020-%D0%BF#Text
А те що члени вашої секти одне одному ставлять лайки ніяк не робить ваші висери більш інтелектуальними
Тобто закупили через прокладку за штучно збільшену вартість.
Стаття 2. Сфера застосування Закону
1. Цей Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт та послуг за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1 мільйон 500 тисяч гривень.
Попередники зробили відкитий доступ, а маріонетки Бені-Ахметова цей доступ прикрили.
Те, що ви показали:
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27 травня 2020 р. № 538
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 622 і від 5 вересня 2018 р. № 707
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/538-2020-%D0%BF#Text
Зелена зграя натурборежимила закон, щоб красти.
Відкритість, публічність закупівель одне з досягнень після 2014, які вітали і в ЄС, і в МВФ.
НАВІЩО засекречувати щось, якщо це не якась афера?
Брехуни.
На масках нажились, на тестах теж заробили, то чому б і на вакцині не пошикувати.
Точнее, мы не платим, т.к. деньги бюджетные = наши.
Клоунам верить - себя не уважать.
....
зеленский и его шаромыги
Johnson & Johnson - в $8.50, Sanofi/GSK - в €7,56, Pfizer/BioNTech - в €12, CureVac - в €10, а Moderna - в $18.
В його крихітному лінивому міжвушному ганглії ніяк не поміститься думка, що своїм патяканням він уже напатякав собі на багато-багато років тюрми.