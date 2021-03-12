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Польща вводить локдаун у Варшаві і ще двох воєводствах через стрімке поширення COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Польща вводить локдаун у Варшаві і ще двох воєводствах через стрімке поширення COVID-19

Польща вводить локдаун у Варшаві і в Любуському і Мазовецькому воєводствах через стрімке поширення коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це повідомив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський.

Він також зазначив, що найгірша ситуація наразі спостерігається у Вармінсько-Мазурському та Поморському воєводствах, там вже діє суворий карантин.

Обмеження діятимуть з 15 до 28 березня. Забороняють роботу фітнес-клубів, спортзалів, саун, соляріїв, казино, готелів, басейнів, гірськолижних курортів та інших розважальних закладів.

У ТРЦ дозволять працювати продовольчим магазинам, аптекам, кіоскам з пресою, книгарням, зоомагазинам, оптикам, пральням та банківським відділенням.

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Останнім часом поширення коронавірусу в Польщі набуває загрозливого характеру, 11 березня в країні підтвердили понад 20 тис. випадків зараження Covid-19.

У Польщі хворих на коронавірус виявлятимуть собаки, навчені кінологами Державної податкової служби.

Службові собаки будуть виявляти інфікованих по запаху.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Ничего подобного, в Польше с ноября месяца дети удаленно учатся и постоянно локдаун за локдауном обьявляют.
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12.03.2021 10:56
+5
Подтверждаю, у нас в доме одна комната-это техникум электроникм, вторая- это мореходка,в третьей- школа. И так уже почти год.
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12.03.2021 11:27
+4
Samoje krupnaja kompanija Polse PKN Orlean podpisala dolgosrocni kontrakt s amerikansami na zakubku nefti kotoraja budet pererabatyvatsia v ix zavodax Polse,Cexiji ,Litve.Ranse oni zakupali bolse polovini s raski Польша вводит локдаун в Варшаве и еще двух воеводствах из-за стремительного распространения COVID-19 - Цензор.НЕТ 878
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12.03.2021 11:04
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Якщо Україна введе на місяць дистанційне навчання для усіх закладів освіти, то нам не доведеться вводити локдаун.
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12.03.2021 10:54 Відповісти
Ничего подобного, в Польше с ноября месяца дети удаленно учатся и постоянно локдаун за локдауном обьявляют.
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12.03.2021 10:56 Відповісти
Подтверждаю, у нас в доме одна комната-это техникум электроникм, вторая- это мореходка,в третьей- школа. И так уже почти год.
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12.03.2021 11:27 Відповісти
Але дистанційне навчання явно сприяє зменшенню кількості хворих. Чи ви не згодні?
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12.03.2021 14:50 Відповісти
Не могу ответить. т.к. У нас в Польше уже почти полгода закрыты кино, рестораны (только на вынос), а люди все равно болеют. Вот видите очередной логдаун. Значит эти все меры не сильно помагают.
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12.03.2021 15:31 Відповісти
Вузы уже год ! Сидят на удаленке. И что? Вся страна при этом работает. Студенты тоже нашли себе работу. На работу ходить - вируса нет, а в универ - сразу Ковид нарисовался.
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12.03.2021 11:12 Відповісти
У них тоже есть свой Буковель? Польша вводит локдаун в Варшаве и еще двух воеводствах из-за стремительного распространения COVID-19 - Цензор.НЕТ 1743

Польша вводит локдаун в Варшаве и еще двух воеводствах из-за стремительного распространения COVID-19 - Цензор.НЕТ 956
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12.03.2021 10:56 Відповісти
Ёма-ё! Гданьск- это ж Поморское воеводство, верно? Хреново, однако... Контора моя точно на удаленке, значит... Утомило ожидание вылета...
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12.03.2021 11:01 Відповісти
Samoje krupnaja kompanija Polse PKN Orlean podpisala dolgosrocni kontrakt s amerikansami na zakubku nefti kotoraja budet pererabatyvatsia v ix zavodax Polse,Cexiji ,Litve.Ranse oni zakupali bolse polovini s raski Польша вводит локдаун в Варшаве и еще двух воеводствах из-за стремительного распространения COVID-19 - Цензор.НЕТ 878
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12.03.2021 11:04 Відповісти
"Ну тупые" (с)
Целый год уже по всему миру одни лохдауны, вот только судя по всему эпидемию они не останавливают, а кажется даже наоборот, способствуют появлению более заразных штаммов вируса. Как тут не вспомнить слова А. Эйнштейна: "Есть только две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. Хотя насчет Вселенной я не уверен."
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12.03.2021 11:56 Відповісти
 
 