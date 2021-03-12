Польща вводить локдаун у Варшаві і ще двох воєводствах через стрімке поширення COVID-19
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Польща вводить локдаун у Варшаві і в Любуському і Мазовецькому воєводствах через стрімке поширення коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це повідомив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський.
Він також зазначив, що найгірша ситуація наразі спостерігається у Вармінсько-Мазурському та Поморському воєводствах, там вже діє суворий карантин.
Обмеження діятимуть з 15 до 28 березня. Забороняють роботу фітнес-клубів, спортзалів, саун, соляріїв, казино, готелів, басейнів, гірськолижних курортів та інших розважальних закладів.
У ТРЦ дозволять працювати продовольчим магазинам, аптекам, кіоскам з пресою, книгарням, зоомагазинам, оптикам, пральням та банківським відділенням.
Останнім часом поширення коронавірусу в Польщі набуває загрозливого характеру, 11 березня в країні підтвердили понад 20 тис. випадків зараження Covid-19.
У Польщі хворих на коронавірус виявлятимуть собаки, навчені кінологами Державної податкової служби.
Службові собаки будуть виявляти інфікованих по запаху.
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Целый год уже по всему миру одни лохдауны, вот только судя по всему эпидемию они не останавливают, а кажется даже наоборот, способствуют появлению более заразных штаммов вируса. Как тут не вспомнить слова А. Эйнштейна: "Есть только две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. Хотя насчет Вселенной я не уверен."