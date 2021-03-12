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Епідзонування України: чотири регіони в "червоній" зоні, 10 - у "помаранчевій", у восьми - перевищено рівень госпіталізації, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Епідзонування України: чотири регіони в

Станом на 12 березня в м. Київ і семи областях перевищено норму госпіталізації пацієнтів із COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Так, у "червоній" зоні залишаються Івано-Франківська, Житомирська, Закарпатська і Чернівецька області. Там перевищено епідеміологічний поріг (в Івано-Франківській, Закарпатській та Житомирській областях), коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19, а також рівень госпіталізацій. У Закарпатській області перевищено рівень завантаженості лікарняних ліжок із киснем - 68,8% (за норми менш ніж 65%), в Івано-Франківській області цей показник близький до граничного значення - 64,7%.

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До "помаранчевої" зони потрапили Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька і Черкаська області.

Решта регіонів України - у "жовтій" зоні.

При цьому станом на 11 березня в Україні показник госпіталізацій перевищено у восьми регіонах - у Києві (73,7 на 100 тисяч населення за норми 60), Івано-Франківській (130,5), Вінницькій (121,2), Чернівецькій (89,1), Закарпатській (87,3), Житомирській (87,6), Миколаївській (77,4) і Хмельницькій (66,6) областях.

Епідпоріг перевищено у восьми областях: Донецькій (119,4%), Житомирській (141,3%), Закарпатській (139,0%), Київській (100,1%), Івано-Франківській (209,1%), Сумській (109,7%), Тернопільській (147,1%) та Черкаській (101,9%).

Епідзонування України: чотири регіони в червоній зоні, 10 - у помаранчевій, у восьми - перевищено рівень госпіталізації, - МОЗ 01
Епідзонування України: чотири регіони в червоній зоні, 10 - у помаранчевій, у восьми - перевищено рівень госпіталізації, - МОЗ 02
Епідзонування України: чотири регіони в червоній зоні, 10 - у помаранчевій, у восьми - перевищено рівень госпіталізації, - МОЗ 03

Автор: Наталя Джума
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Эпидзонирование Украины: четыре региона в "красной" зоне, 10 - в "оранжевой"

Жил-был художник один... (с) Эпидзонирование Украины: четыре региона в "красной" зоне, 10 - в "оранжевой", в восьми - превышен уровень госпитализации, - Минздрав - Цензор.НЕТ 938
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12.03.2021 11:01 Відповісти
Готовится жёсткий локдаун по приказу ВОЗ. Цель - ускорение вакцинации экспериментальной индийской жижей.
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12.03.2021 11:13 Відповісти
Сам зрозумів, що написав?
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12.03.2021 11:34 Відповісти
Очень плохо и тревожно. Третий локдаун готовят на майские, который будет бесполезен, и так все гуляют на природе. Закрыть малый бизнес будет просто опять мяч в одни ворота.
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12.03.2021 11:25 Відповісти
З 2019року вся Україна - це одна велика жопа, вибачте, зона. Червона - зона небезпеки. Хоча дехто вважає, що цю зону слід називати зеленою.
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12.03.2021 11:33 Відповісти
Какая красноречивая фотка в статье: быдло на заднем фоне заботится, чтобы заразить своей грязью(и не только КОВИДом) как можно больше людей(быдло ведь не человек - скот с польского, если не ошибаюсь), такая же картина в быдлохарькове в транспорте...
Пока не будет решена эта проблема, КОВИД в Украине не победить.
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12.03.2021 11:49 Відповісти
 
 