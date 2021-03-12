Епідзонування України: чотири регіони в "червоній" зоні, 10 - у "помаранчевій", у восьми - перевищено рівень госпіталізації, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 12 березня в м. Київ і семи областях перевищено норму госпіталізації пацієнтів із COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Так, у "червоній" зоні залишаються Івано-Франківська, Житомирська, Закарпатська і Чернівецька області. Там перевищено епідеміологічний поріг (в Івано-Франківській, Закарпатській та Житомирській областях), коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19, а також рівень госпіталізацій. У Закарпатській області перевищено рівень завантаженості лікарняних ліжок із киснем - 68,8% (за норми менш ніж 65%), в Івано-Франківській області цей показник близький до граничного значення - 64,7%.

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До "помаранчевої" зони потрапили Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька і Черкаська області.

Решта регіонів України - у "жовтій" зоні.

При цьому станом на 11 березня в Україні показник госпіталізацій перевищено у восьми регіонах - у Києві (73,7 на 100 тисяч населення за норми 60), Івано-Франківській (130,5), Вінницькій (121,2), Чернівецькій (89,1), Закарпатській (87,3), Житомирській (87,6), Миколаївській (77,4) і Хмельницькій (66,6) областях.

Епідпоріг перевищено у восьми областях: Донецькій (119,4%), Житомирській (141,3%), Закарпатській (139,0%), Київській (100,1%), Івано-Франківській (209,1%), Сумській (109,7%), Тернопільській (147,1%) та Черкаській (101,9%).





