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У Тернополі відключатимуть воду та опалення в закладах, які порушують карантин, - Надал

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У Тернополі відключатимуть воду та опалення в закладах, які порушують карантин, - Надал

Мер Тернополя Сергій Надал попередив, що будуть відключати воду, опалення та інші мережі в установах, що не дотримуються карантинних обмежень.

Про це Надал повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, останнім часом від контролюючих органів надходить багато інформації про порушення з боку суб'єктів господарювання.

"Особливо розважальні заклади, нічні заклади порушують карантинні вимоги, чим створюють загрозу поширення інфекції", - зазначив Надал.

Мер міста зазначив, що зараз правоохоронцям доручено посилити контроль за дотриманням карантинних вимог.

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"Крім того, доручено управлінню торгівлі приєднатися до цієї роботи і, в разі необхідності, тим закладам, де буде доведено, що їхня робота сприяє поширенню інфекції, якщо вони не будуть прислухатися до рекомендацій, йтиметься про відключення подачі води, роботи каналізації, тепла та інших мереж ", - повідомив Надал.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Вообще странно: Буковель - самый злостный нарушитель всего и вся, а отключать воду будут в Тернополе. Буковель, я так понимаю, отключать не будут, поскольку это вредно для здоровья отключающих.
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12.03.2021 11:05
+8
Да, методы интересные! Третья степень устрашения, как в Гестапо, приблизительно. В Тернополе будут отключать воду и отопление в заведениях, нарушающих карантин, - Надал - Цензор.НЕТ 3922
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12.03.2021 11:08
+7
В Тернополе будут отключать воду и отопление в заведениях, нарушающих карантин, - Надал - Цензор.НЕТ 6473 В Тернополе будут отключать воду и отопление в заведениях, нарушающих карантин, - Надал - Цензор.НЕТ 7490
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12.03.2021 11:14
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ты себя услышал ???
отключать воду в карантин (когда надо мыть руки и все вокруг... по возможности чаще)
это круто!! еще мусор у них перестань вывозить..
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12.03.2021 11:05 Відповісти
Да, методы интересные! Третья степень устрашения, как в Гестапо, приблизительно. В Тернополе будут отключать воду и отопление в заведениях, нарушающих карантин, - Надал - Цензор.НЕТ 3922
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12.03.2021 11:08 Відповісти
В Тернополе будут отключать воду и отопление в заведениях, нарушающих карантин, - Надал - Цензор.НЕТ 6473 В Тернополе будут отключать воду и отопление в заведениях, нарушающих карантин, - Надал - Цензор.НЕТ 7490
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12.03.2021 11:14 Відповісти
Вообще странно: Буковель - самый злостный нарушитель всего и вся, а отключать воду будут в Тернополе. Буковель, я так понимаю, отключать не будут, поскольку это вредно для здоровья отключающих.
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12.03.2021 11:05 Відповісти
а не могли бы вы отключить отопление у меня в квартире ??? 3500 гривен за эту кабальную услугу мне приходится платить ущемляя себя в продуктах...
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12.03.2021 11:06 Відповісти
Интересно только, как они будут осуществлять свои угрозы? Ведь вода и отопление подаются централизованно.
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12.03.2021 11:10 Відповісти
у нас в Днепре приспособились должников по воде в многоквартирных домах отключать индивидуально при помощи "спрута", устройство (затычка, грубо говоря) которое закрывает выход из квартиры в канализационной трубе ...т.е вода есть, а горшок не смыть и душ не принять - нет слива... с отоплением - только если индивидуальное (у ФОПов оно такое)
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12.03.2021 11:25 Відповісти
Схема зрозуміла,але будь який чоловік у якого руки не обидві ліві і не ростуть із задниці проб"є ту затичку в каналізацію з чого вона б не була - хоч з бетону,хоч з цементного розчину на рідкому склі,хоч заварена металом.Це,звичайно,якщо він здуру пустить тих поців у свою квартиру,куди буз мотивованого рішення суду чи ордеру прийти чужим - зась.
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12.03.2021 12:56 Відповісти
"заслонка" ставиться со стороны стояка (т.е. в квартиру попадать не надо)
ее "запускают по стояку сверху и перекрывают слив из квартиры...думаю чтоб что-то пробить наверное придется что-то разобрать...
а не проще платить за воду (а долг можно реструктуризировать на несколько лет)
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12.03.2021 13:08 Відповісти
В Тернополе будут отключать воду и отопление в заведениях, нарушающих карантин, - Надал - Цензор.НЕТ 9397
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12.03.2021 11:10 Відповісти
начинается геноцид
ну ну
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12.03.2021 11:12 Відповісти
Співчуття...
В Тернополе будут отключать воду и отопление в заведениях, нарушающих карантин, - Надал - Цензор.НЕТ 5860
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12.03.2021 11:12 Відповісти
Ну да, типа - я вирус разгоню руками.... В Тернополе будут отключать воду и отопление в заведениях, нарушающих карантин, - Надал - Цензор.НЕТ 958
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12.03.2021 11:19 Відповісти
Там, куда приезжает зеля, закономерно случаются всякие негаразды. Какими же будут последствия этой поездки...
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12.03.2021 11:33 Відповісти
Весна, потепление... Скорее всего затопит.
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12.03.2021 11:49 Відповісти
А якщо застосувати до власників цих закладів ********* палички, по методу китайців?
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12.03.2021 11:12 Відповісти
На 15 марта ФТУ чемпионат Украины в Тернополе не отменяет. Двойные стандарты всегда действуют на нервы
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12.03.2021 11:16 Відповісти
Может, дело в фамилии ? Надаль
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12.03.2021 11:18 Відповісти
А чого ж не можна..
От Зеленський наприклад відкрив сезон в Буковелі - тепер маємо епідемію.
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12.03.2021 11:23 Відповісти
На открытом воздухе - это другое. Но корты закрытые.сейчас, ещё холодно. Летом в Измаиле был турнир с очень хорошей организацией, родители только в масках, спортсмены до игры тоже.
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12.03.2021 11:44 Відповісти
Так що штрафних санкцій замало .?
..То вєб....штрафи захмарні ...!. У Тернополі відключатимуть воду та опалення в закладах, які порушують карантин, - Надал - Цензор.НЕТ 3853 .А то що , *ночнік * за ніч заробляє 50-70 тис (середній ) а штраф мізер ! У Тернополі відключатимуть воду та опалення в закладах, які порушують карантин, - Надал - Цензор.НЕТ 5310
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12.03.2021 11:35 Відповісти
В нацистській Німеччині мріяти не могли про такі "заходи".
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12.03.2021 11:46 Відповісти
Це точно. Прямо неофашизм якийсь.
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12.03.2021 12:00 Відповісти
Мера Тернополя повісити на гиляку, щоб другим наука була.
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12.03.2021 14:33 Відповісти
 
 