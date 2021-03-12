У Тернополі відключатимуть воду та опалення в закладах, які порушують карантин, - Надал

Мер Тернополя Сергій Надал попередив, що будуть відключати воду, опалення та інші мережі в установах, що не дотримуються карантинних обмежень.

Про це Надал повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, останнім часом від контролюючих органів надходить багато інформації про порушення з боку суб'єктів господарювання.

"Особливо розважальні заклади, нічні заклади порушують карантинні вимоги, чим створюють загрозу поширення інфекції", - зазначив Надал.

Мер міста зазначив, що зараз правоохоронцям доручено посилити контроль за дотриманням карантинних вимог.

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"Крім того, доручено управлінню торгівлі приєднатися до цієї роботи і, в разі необхідності, тим закладам, де буде доведено, що їхня робота сприяє поширенню інфекції, якщо вони не будуть прислухатися до рекомендацій, йтиметься про відключення подачі води, роботи каналізації, тепла та інших мереж ", - повідомив Надал.