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діти (4418) Кривий Ріг (829) ліки (729) самогубство (490)

15-річна дівчина в Кривому Розі намагалася накласти на себе руки, випивши 40 таблеток анальгетика, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Події

15-річна дівчина в Кривому Розі намагалася накласти на себе руки, випивши 40 таблеток анальгетика, - поліція

У Кривому Розі 15-річна школярка випила 40 таблеток анальгетика, щоб скоїти самогубство.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню OBOZREVATEL заявила прессекретарка Криворізького районного управління поліції Оксана Лесонен.

Медики з Криворізької міської клінічної лікарні №8 повідомили поліцейським, що до них надійшла дівчина 2005 року народження з отруєнням медикаментами. Школярка випила 40 таблеток анальгетика.

Зараз життю дівчини нічого не загрожує. Обставини інциденту з'ясовують представники ювенальної превенції.

Також читайте: Для боротьби з дитячим суїцидом потрібна системна робота. Найбільшу небезпеку являють не соцмережі, а байдужість дорослих, - Геращенко

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
дебилы крутите по телевизору ролики из реанимации, а не рекламу водки, сигарет и пива.
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12.03.2021 11:15
+17
Жена работает в Аптеке.
Рассказала что в течении недели,около 10 детей приходили в аптеку за спазмалгоном или ношпой или цитрамомоном и другими..
В Аптеке им не отпускали или отпустили после разговора с родителями по видеосвязи..
Из 10 детей отпустили только одному..

На жаль,нет закона запрещающего продавать лекарства детям..
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12.03.2021 11:24
+13
спасибо Вашей жене...и всем адекватным провизорам - 9 человек они уже спасли!
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12.03.2021 11:27
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12.03.2021 11:15 Відповісти
дебилы крутите по телевизору ролики из реанимации, а не рекламу водки, сигарет и пива.
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12.03.2021 11:15 Відповісти
100 баллов
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12.03.2021 11:16 Відповісти
Дети телевизор не смотрят
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12.03.2021 11:25 Відповісти
И фотки отравленных во всей красе в пене и блевотине..
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12.03.2021 12:51 Відповісти
Заблокировать тикток... Отследить куратора посредством «спец» доступа к аккаунту и повесить за шарики .... В и выложить в тикток .... потом заблокировать эту сеть
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12.03.2021 11:16 Відповісти
не надо ничего блокировать, надо искать и сажать тех полудурков которые предлагают детям всякую чушь, а если хотите блокировать все подряд, то это вам в рашку
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12.03.2021 12:10 Відповісти
2005 рік народження, через кілька місяців буде 16 років - можна навіть самостійно за кордон виїзджати; мають бути в такому віці мозги.
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12.03.2021 13:41 Відповісти
«Итальянское ведомство по защите персональных данных решило временно заблокировать аккаунты всех итальянских пользователей cоциальной сети TikTok, чей возраст невозможно точно установить.» А теперь лично для тебя « Когда технологии заменят живое общение, мы получим поколение идиотов» Энштейн.
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12.03.2021 13:53 Відповісти
Ну як щось заблокуєш? Є куча способів обійти любе блокування. Хто захоче-обійде. Хоча, звичайно, багатьох це зупинить.
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12.03.2021 17:19 Відповісти
Ще одну тіктокнуло....
Може треба смарфони заборонити до повноліття, бо так надивляться блохерів і білизну почнуть ковтати, заїдаючи пральним порошком.
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12.03.2021 11:20 Відповісти
зато на выходе - чистая одежда
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12.03.2021 12:02 Відповісти
надо таких блохеров сажать, а не смартфоны запрещать
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12.03.2021 12:11 Відповісти
Може пральні порошки заборонити дітям до 18(як ліки хочуть заборонити купляти дітям)?))
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12.03.2021 13:43 Відповісти
Ох, уж этот "тик-ток"....... Мусорный сайт для незрелого ума противопоказан и даже опасен. Но как объяснить подросткам что это бяка? Запретить? Так запретный плод .....Тут нужно серьезно подумать ....и побыстрее!
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12.03.2021 11:23 Відповісти
Жена работает в Аптеке.
Рассказала что в течении недели,около 10 детей приходили в аптеку за спазмалгоном или ношпой или цитрамомоном и другими..
В Аптеке им не отпускали или отпустили после разговора с родителями по видеосвязи..
Из 10 детей отпустили только одному..

На жаль,нет закона запрещающего продавать лекарства детям..
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12.03.2021 11:24 Відповісти
Да..возраст от 10 лет до 13.. по виду
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12.03.2021 11:26 Відповісти
спасибо Вашей жене...и всем адекватным провизорам - 9 человек они уже спасли!
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12.03.2021 11:27 Відповісти
да не в лекарствах дело, дело в клоуне и шапито 95, жить с каждым днём становится всё хуже и хуже и это сказывается на наших детях, запрети продавать лекарства и что это изменит? да ничего, будут прыгать из окон или под поезд.
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12.03.2021 11:44 Відповісти
при барыге такого не было!
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12.03.2021 12:04 Відповісти
при порохе такого не было, а при шуте катапультируются пачками и каждый день.
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12.03.2021 12:07 Відповісти
клоун их сам лично закармливает таблетками и с крыш пихает.
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12.03.2021 12:12 Відповісти
я удивлён как ты выжил. ведь до 95го были ленин и партия, потом кравчук, кучма и так далее. при каждом следующем жилось хуже, чем при предыдущем. только детям на это всё пох.
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12.03.2021 12:06 Відповісти
сказывается на детях в достатке, а достаток в этом возрасте могут обеспечить только родители, ты хоть поинтересуйся почему они не хотят жить? у меня в гараже есть нокиа 3310, могу тебе для эксперимента отправить.
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12.03.2021 12:20 Відповісти
насчет достатка: я застал времена, когда хлеб был ограничен. мои родители были простые инженер и медсестра. ни у меня, ни у моей сестры почему-то никогда не было желания покончить с собой.
так шо не трынди. причины не в этом.
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12.03.2021 13:52 Відповісти
цинично!
у Вас дети есть?
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12.03.2021 11:28 Відповісти
Почему они "всё по 40"?Насмотрелись ТикТока, только здесь и сейчас, без регистрации и смс?Лучше бы токолитиков бы наелась, раз через голову не доходит...
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12.03.2021 11:28 Відповісти
теперь должны включиться в работу аптечные сотрудники (провизоры) чтобы исключить покупку любого медикамента (особенно по 40 шт) малолетними идиотами...
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12.03.2021 11:31 Відповісти
Да сколько можно-то, а?! Ну пистец... Если это реально соцсети, то это просто зло какое-то.
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12.03.2021 11:39 Відповісти
Ето не соцсети.
Если б соцсетями можно было человека склонить к самоубийству, то на цензоре б в живых один ИгорьЛ остался.
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12.03.2021 12:16 Відповісти
Та заблокируйте вы уже этот конченный тикток!
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12.03.2021 11:40 Відповісти
Не соцсети такие кровожадные - жизнь такая жёсткая и уродливая. Попробуйте не запрещать и упрекать, а полюбить и посочувствовать. Давайте вместе попробуем. У нас получится и у ваших детей появится шанс
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12.03.2021 11:54 Відповісти
може не треба їм заважати...один хрєн лапті сплетуть поки прєдкі рос тв з соловьйово-кісєльовим дивляться - це вже єстєствєнний відбір
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12.03.2021 12:03 Відповісти
Діти не бачать перспектив, тому й не хочуть жити.
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12.03.2021 12:03 Відповісти
А нельзя ли снять смешное видео (постановочное, конечно) как одна юная ТП выпила 40 таблеток, а потом здыхала в реанимации, а к ней никто не подходил и все смеялись и радовались еще одной лошаре-бесплатному донору.
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12.03.2021 12:06 Відповісти
Уже не трогают подобные новости, авторы, смените пластинку.
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12.03.2021 12:21 Відповісти
100% состояла в "группе смерти"
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12.03.2021 12:33 Відповісти
Да не существуют "групп смерти" Единичный случай с "синим китом" раздут до глобальной страшилки для переориентации внимания с социальных проблем на виртуального врага. Буду повторятся: Только тупость и стервозность родителей приводит решению покончить с собой. Не можете жить в согласии понимании с собственными детьми - ЗАСТРЕЛИТЕСЬ !!!
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12.03.2021 15:38 Відповісти
В Кривом Роге все беды идут от зе., он всему виной...
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12.03.2021 15:21 Відповісти
Она живет на 95-м квартале.
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12.03.2021 16:29 Відповісти
Ще в однієї 3,14-ка зазуділа.
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12.03.2021 17:21 Відповісти
 
 