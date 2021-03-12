15-річна дівчина в Кривому Розі намагалася накласти на себе руки, випивши 40 таблеток анальгетика, - поліція
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У Кривому Розі 15-річна школярка випила 40 таблеток анальгетика, щоб скоїти самогубство.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню OBOZREVATEL заявила прессекретарка Криворізького районного управління поліції Оксана Лесонен.
Медики з Криворізької міської клінічної лікарні №8 повідомили поліцейським, що до них надійшла дівчина 2005 року народження з отруєнням медикаментами. Школярка випила 40 таблеток анальгетика.
Зараз життю дівчини нічого не загрожує. Обставини інциденту з'ясовують представники ювенальної превенції.
Топ коментарі
+17 Felix Trinidad
показати весь коментар12.03.2021 11:15
+17 Pedagog
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+13 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар12.03.2021 11:27
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Може треба смарфони заборонити до повноліття, бо так надивляться блохерів і білизну почнуть ковтати, заїдаючи пральним порошком.
Рассказала что в течении недели,около 10 детей приходили в аптеку за спазмалгоном или ношпой или цитрамомоном и другими..
В Аптеке им не отпускали или отпустили после разговора с родителями по видеосвязи..
Из 10 детей отпустили только одному..
На жаль,нет закона запрещающего продавать лекарства детям..
так шо не трынди. причины не в этом.
у Вас дети есть?
Если б соцсетями можно было человека склонить к самоубийству, то на цензоре б в живых один ИгорьЛ остался.