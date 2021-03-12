Кількість громадян України, які мають дійсні посвідки на проживання в Польщі, перевищила 250 тис.
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Кількість громадян України, які мають дійсні посвідки на проживання в Польщі, перевищила 250 тис. Переважно це молоді люди віком до 40 років, які емігрують через роботу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське Радіо", про це повідомив спікер Управління у справах іноземців у Польщі Якуб Дудзяк.
Дані Управління у справах іноземців показують, що громадяни України перебувають у Польщі здебільшого на короткий термін на основі безвізового режиму або на підставі віз.
"Однак дедалі більше із них хочуть залишатися в країні на триваліший період. Про це свідчить зростаюча кількість заяв на отримання посвідки на проживання та група людей, які вже мають такі документи", - сказав Дудзяк.
За даними Управління, з понад 250 тис. громадян України з дійсними картами перебування, приблизно 61% - це люди віком 18-40 років. Діти та підлітки віком до 18 років становлять приблизно 12%, а люди за 40 років - приблизно 27%.
Зазначається, що наведені вище дані не охоплюють осіб, які тимчасово перебувають у Польщі на основі безвізу або на підставі віз. Вони також не містять тих, у кого посвідки на тимчасове проживання, термін дії яких тимчасово продовжений через епідемію.
Будь ласка, зачекайте...
Поляки всіляко заохочують українців до Польщі. Навіть пропонують виплачувати утримання дітям, які лишаються в Україні.
Зараховують український стаж.
Все що забажаєте.
Принцип реверсного инжиниринга...
Цель любого олигарха - дерибан страны. По определению.
В Ураине обычный олигархический строй.... И пока наши люди мечтают(!) о правильном ссаре ("гетьмане", "хозяственнике"...) и считают, что им кто-то что-то должен, ничего не изменится.
Должен уйти последний, рожденный в рабстве.