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Кількість громадян України, які мають дійсні посвідки на проживання в Польщі, перевищила 250 тис.

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Кількість громадян України, які мають дійсні посвідки на проживання в Польщі, перевищила 250 тис.

Кількість громадян України, які мають дійсні посвідки на проживання в Польщі, перевищила 250 тис. Переважно це молоді люди віком до 40 років, які емігрують через роботу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське Радіо", про це повідомив спікер Управління у справах іноземців у Польщі Якуб Дудзяк.

Дані Управління у справах іноземців показують, що громадяни України перебувають у Польщі здебільшого на короткий термін на основі безвізового режиму або на підставі віз.

"Однак дедалі більше із них хочуть залишатися в країні на триваліший період. Про це свідчить зростаюча кількість заяв на отримання посвідки на проживання та група людей, які вже мають такі документи", - сказав  Дудзяк.

За даними Управління, з понад 250 тис. громадян України з дійсними картами перебування, приблизно 61% - це люди віком 18-40 років. Діти та підлітки віком до 18 років становлять приблизно 12%, а люди за 40 років - приблизно 27%.

Зазначається, що наведені вище дані не охоплюють осіб, які тимчасово перебувають у Польщі на основі безвізу або на підставі віз. Вони також не містять тих, у кого посвідки на тимчасове проживання, термін дії яких тимчасово продовжений через епідемію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські заробітчани в Європі залишаються сам на сам із COVID-19

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Тю, тут узеленські створили стопіццот робочих місць, а вони пхнуться в Польщу.
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12.03.2021 11:19
+4
Певно таких більше мільйона.
Поляки всіляко заохочують українців до Польщі. Навіть пропонують виплачувати утримання дітям, які лишаються в Україні.
Зараховують український стаж.
Все що забажаєте.
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12.03.2021 11:18
+4
Ну вот и ответ. Это только вид на жительство. Но есть еще и рабочие визы на длительный срок. И самое интересное - возраст этих людей 18-40лет. Как раз активные и трудоспособные люди своей стране оказались не нужны. Ну-ну...
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12.03.2021 11:28
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Певно таких більше мільйона.
Поляки всіляко заохочують українців до Польщі. Навіть пропонують виплачувати утримання дітям, які лишаються в Україні.
Зараховують український стаж.
Все що забажаєте.
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12.03.2021 11:18 Відповісти
а в Украине идет ************...
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12.03.2021 11:19 Відповісти
Количество граждан Украины, имеющих действительный вид на жительство в Польше, превысило 250 тыс. - Цензор.НЕТ 9135
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12.03.2021 11:23 Відповісти
Холопок для холопов...
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12.03.2021 11:25 Відповісти
Тю, тут узеленські створили стопіццот робочих місць, а вони пхнуться в Польщу.
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12.03.2021 11:19 Відповісти
а почему бы всей Украине не выйти на границу и не прокричать АЗЮЛЬ ????
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12.03.2021 11:20 Відповісти
Наверное, из 500 000 рабочих мест, которые создал Шмыгаль, 250 000 создались в Польше!
Принцип реверсного инжиниринга...
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12.03.2021 11:24 Відповісти
Все логично и закономерно. Жизнь у людей одна и тратить ее на бесплодные поиски работы они не хотят. А наши тупые правительства (начиная с самого первого и заканчивая последним) так до сих пор и поняли, что именно люди являются самым главным активом государства. Не будет их здесь в достаточных количествах - не будет и страны.
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12.03.2021 11:27 Відповісти
Правители у нас не тупые. Не придумывайте.
Цель любого олигарха - дерибан страны. По определению.
В Ураине обычный олигархический строй.... И пока наши люди мечтают(!) о правильном ссаре ("гетьмане", "хозяственнике"...) и считают, что им кто-то что-то должен, ничего не изменится.

Должен уйти последний, рожденный в рабстве.
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12.03.2021 11:38 Відповісти
Ну вот и ответ. Это только вид на жительство. Но есть еще и рабочие визы на длительный срок. И самое интересное - возраст этих людей 18-40лет. Как раз активные и трудоспособные люди своей стране оказались не нужны. Ну-ну...
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12.03.2021 11:28 Відповісти
ЧВЕРТЬ ЛЯМА СРАКОЛИЗІВ
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12.03.2021 11:31 Відповісти
спасибо Народу Польши за помощь обворованным своим государством уараинцам ...
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12.03.2021 11:32 Відповісти
украинцам
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12.03.2021 11:35 Відповісти
Судді КС призначили своїми помічницями дружин та родичів своїх колег - "Схеми" (Українська правда)
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12.03.2021 11:34 Відповісти
+ пенсія судді КС ло 100 *штук * ! Кількість громадян України, які мають дійсні посвідки на проживання в Польщі, перевищила 250 тис. - Цензор.НЕТ 4500
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12.03.2021 11:43 Відповісти
Людина шукає де краще, а риба де глибше.
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12.03.2021 12:13 Відповісти
Цікаво яка цивільна зброя може стільки дати зменьшення населення, як організована владою втеча від зубожіння і боргів в 90 млр. доларів?
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12.03.2021 13:49 Відповісти
Поляки не дурні, замість того щоб запустити в країну всяких ледачих арабів і негрів, вони запускають працьовитих українців. В результаті Польща розвивається 7 мильними кроками, а Німеччина і Франція починають деградувати, в них вже навіть є повністю арабські райони з криміналом і неробами які живуть на державні дотації.
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12.03.2021 14:44 Відповісти
 
 