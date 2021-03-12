Кількість громадян України, які мають дійсні посвідки на проживання в Польщі, перевищила 250 тис. Переважно це молоді люди віком до 40 років, які емігрують через роботу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське Радіо", про це повідомив спікер Управління у справах іноземців у Польщі Якуб Дудзяк.

Дані Управління у справах іноземців показують, що громадяни України перебувають у Польщі здебільшого на короткий термін на основі безвізового режиму або на підставі віз.

"Однак дедалі більше із них хочуть залишатися в країні на триваліший період. Про це свідчить зростаюча кількість заяв на отримання посвідки на проживання та група людей, які вже мають такі документи", - сказав Дудзяк.

За даними Управління, з понад 250 тис. громадян України з дійсними картами перебування, приблизно 61% - це люди віком 18-40 років. Діти та підлітки віком до 18 років становлять приблизно 12%, а люди за 40 років - приблизно 27%.

Зазначається, що наведені вище дані не охоплюють осіб, які тимчасово перебувають у Польщі на основі безвізу або на підставі віз. Вони також не містять тих, у кого посвідки на тимчасове проживання, термін дії яких тимчасово продовжений через епідемію.

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