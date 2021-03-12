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моряки (896) Нігерія (31) пірати (63) викрадення (771)

Пірати напали на танкер Davide B у Гвінейській затоці і викрали 15 членів екіпажу. На борту були українські моряки, - Trade Winds

Новини Цензор.НЕТ Події

Пірати напали на танкер Davide B у Гвінейській затоці і викрали 15 членів екіпажу. На борту були українські моряки, - Trade Winds

Дев’ять озброєних піратів у Гвінейській затоці атакували танкер Davide B під прапором Мальти і викрали 15 членів екіпажу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Фокус", про це пише портал Trade Winds, що спеціалізується на питаннях безпеки на морі.

Напад стався біля берегів Нігерії 11 березня. Групі з дев'яти озброєних піратів вдалося висадитися на борт танкера для перевезення рідких хімічних речовин і захопити в заручники 15 членів екіпажу із 21.

Групі з дев'яти озброєних піратів вдалося 11 березня висадитися на борт танкера і захопити 15 із 21 члена екіпажу. Портал Dryad Global зазначає, що команда танкера складається з громадян України, Румунії та Філіппін. Чи є серед заручників громадяни України - поки невідомо.

Зауважимо, що МЗС України поки не надало офіційної інформації про викрадення українських моряків із танкера Davide B.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чорному морі затонув суховантаж з українським екіпажем: двоє людей загинули, десятеро врятовані, - Agerpres

У момент атаки піратів судно перебувало за девʼять морських миль від східного кордону нігерійської виключної економічної зони. Судна в цій зоні особливо вразливі, оскільки вона перебьуває поза зоною дії регіональних сил безпеки. Протягом 2020 року тут відбулося пʼять інцидентів, зокрема викрадення людей.

Міжнародне морське бюро зазначає, що минулого року в Гвінейській затоці із суден було викрадено 130 членів екіпажів - 95% від усіх подібних захоплень у світі за цей період.

Автор: Наталя Джума

Джерело:  '


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Топ коментарі
+4
Можно подумать что захватив Крым и кусок Донбасса это не мавзолейное пиратство.не говоря о Приднестровье и прочих Осетиях Абхазиях,тоже самое только в более уродливой форме,отбирая у рюсскагаварящих жителей все что плохо лежит... Пірати напали на танкер Davide B у Гвінейській затоці і викрали 15 членів екіпажу. На борту були українські моряки, - Trade Winds - Цензор.НЕТ 8634 Пірати напали на танкер Davide B у Гвінейській затоці і викрали 15 членів екіпажу. На борту були українські моряки, - Trade Winds - Цензор.НЕТ 8634
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12.03.2021 11:50
+4
Зря вы так, моряки в Украину привозят и тратят большие деньги по нашим меркам, в некоторых южных городах Одесса, Херсон и др. моряки существенная составляющая экономики этих регионов. Это не такой уж прикольный и легкий труд, но десятки тысяч украинских семей живут в отличном достатке, благодаря морякам.
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12.03.2021 12:12
+3
Исключая меня. Я с Нового года не просыхаю почти, чисто от нечего делать. Вот нечего! И холодно, а уже лет 10 зиму не видел.
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12.03.2021 11:43
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*** 21 ВЕК... ПИРАТЫ..
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12.03.2021 11:33 Відповісти
та то ж гибридные пираты) Не знаю как нигерийские, но наши сограждане которые служили во французском Легионе, говорят сомалийские абсолютно не умеют ни воевать, ни пользоваться толком оружием, какой-то фейковый движ. Огромный отряд разбегается при виде парочки белых с автоматами. Были случаи когда моряки сами от них отбивались, просто это не афишируется судовладельцами.
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12.03.2021 11:44 Відповісти
Но есть одна проблема: на коммерческих судах нет оружия.
А у папуасов на резиновых лодках, целые арсеналы.
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12.03.2021 11:51 Відповісти
Деньги награбленные пиратами в Сомали вкладывают только в Сомали. А деньги награбленные украинскими пиратами вкладывают в ЕС и США. Запрета на эти деньги Запад не вводил.
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12.03.2021 12:13 Відповісти
Огромный, никем не считанный бизнес. Счет на сотни и сотни миллионов долларов в год.
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12.03.2021 11:45 Відповісти
Вагнерівці підробляють.... Кухар ху*ла не доплачує...Санкції...
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12.03.2021 12:05 Відповісти
что-то нашим морякам как-то не поперло в этом году...
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12.03.2021 11:35 Відповісти
Исключая меня. Я с Нового года не просыхаю почти, чисто от нечего делать. Вот нечего! И холодно, а уже лет 10 зиму не видел.
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12.03.2021 11:43 Відповісти
На круизных лайнерах кто работает массово пьют и впадают в депрессняк у них вообще почти полностью остановилось все.
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12.03.2021 11:53 Відповісти
Да-да... есть такое, приходилось читать. Кто-бы мог подумать?! На пике строительства именно круизных лайнеров...
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12.03.2021 11:57 Відповісти
А они чем нибудь другим заняться пробовали? Пожалеть их, кто ли?
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12.03.2021 12:07 Відповісти
Зря вы так, моряки в Украину привозят и тратят большие деньги по нашим меркам, в некоторых южных городах Одесса, Херсон и др. моряки существенная составляющая экономики этих регионов. Это не такой уж прикольный и легкий труд, но десятки тысяч украинских семей живут в отличном достатке, благодаря морякам.
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12.03.2021 12:12 Відповісти
Та я ничего против не имею. Сверху пишут, что они бухают и депрессия у них. Никогда не понимал таких.
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12.03.2021 12:15 Відповісти
_Гвинейский залив - внезапно! - оказался нихера не в Гвинее, а, например, в Нигерии. Пиратов - валить уродов! Шакалы. Вздёрнуть на рее, тысяча чертей! Пираты напали на танкер Davide B в Гвинейском заливе и похитили 15 членов экипажа. На борту были украинские моряки, - Trade Winds - Цензор.НЕТ 4849 Канальи.
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12.03.2021 11:44 Відповісти
Сомалийских пиратов вылечили,появились новые джентльмены удачи,типа повесить флаг Веселого Роджера и айда на абордаж подводную. лодку Курск Пираты напали на танкер Davide B в Гвинейском заливе и похитили 15 членов экипажа. На борту были украинские моряки, - Trade Winds - Цензор.НЕТ 2643
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12.03.2021 11:45 Відповісти
Можно подумать что захватив Крым и кусок Донбасса это не мавзолейное пиратство.не говоря о Приднестровье и прочих Осетиях Абхазиях,тоже самое только в более уродливой форме,отбирая у рюсскагаварящих жителей все что плохо лежит... Пірати напали на танкер Davide B у Гвінейській затоці і викрали 15 членів екіпажу. На борту були українські моряки, - Trade Winds - Цензор.НЕТ 8634 Пірати напали на танкер Davide B у Гвінейській затоці і викрали 15 членів екіпажу. На борту були українські моряки, - Trade Winds - Цензор.НЕТ 8634
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12.03.2021 11:50 Відповісти
Товаристч чЛенин и Шариков правильно говорили...забрать и поделить... Пірати напали на танкер Davide B у Гвінейській затоці і викрали 15 членів екіпажу. На борту були українські моряки, - Trade Winds - Цензор.НЕТ 3158 Пірати напали на танкер Davide B у Гвінейській затоці і викрали 15 членів екіпажу. На борту були українські моряки, - Trade Winds - Цензор.НЕТ 3158
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12.03.2021 11:53 Відповісти
давно пора прекратить грузовой трафик с нигерией
многие судовладельцы грузы на нигерию не вассматривают вообще
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12.03.2021 11:53 Відповісти
Каждый у кого в год зарплата и иные выплаты меньше 75 000 долларов получат короновирусную компенсацию от Джо Байдена,вот это я понимаю заботливый дед о своих детях Пірати напали на танкер Davide B у Гвінейській затоці і викрали 15 членів екіпажу. На борту були українські моряки, - Trade Winds - Цензор.НЕТ 6728
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12.03.2021 11:58 Відповісти
У меня вышло в прошлом году зарплата вышла 132 000 гривен,у жены 84,у старшего сына 147 00,млалший еще студент,..,украинский Байден из 95 квартала нам ничего не даст Пірати напали на танкер Davide B у Гвінейській затоці і викрали 15 членів екіпажу. На борту були українські моряки, - Trade Winds - Цензор.НЕТ 8954 Пірати напали на танкер Davide B у Гвінейській затоці і викрали 15 членів екіпажу. На борту були українські моряки, - Trade Winds - Цензор.НЕТ 8954
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12.03.2021 12:04 Відповісти
Пираты, пираты, вёслами гредут
Капитан и боцман девушек е..........
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12.03.2021 12:28 Відповісти
 
 