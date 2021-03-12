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Локдаун можуть ввести в разі загрози колапсу медсистеми, щоб цього не сталося, ввели адаптивний карантин, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Локдаун можуть ввести в разі загрози колапсу медсистеми, щоб цього не сталося, ввели адаптивний карантин, - Ляшко

В Україні ввели адаптивний карантин, щоб уникнути локдауну, проте в разі загрози колапсу медсистеми локдаун все ж можуть ввести.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Якщо буде загроза колапсу системи охорони здоров'я, я, як головний санітарний лікар, звертатимусь до уряду про введення жорсткого карантину на території всієї України. Сьогодні для того, щоб цього не сталося, ми ввели адаптивний карантин", — сказав він.

Ляшко пояснив, як працює поділ на зони карантину.

"Говоримо про помаранчевий рівень небезпеки — це сигнал, що область найближчим часом може перейти в червоний рівень і може бути загроза функціонуванню бізнесу, економіки, системи охорони здоров'я. Кожен повинен подумати: що він може зробити на даному конкретному місці для того, щоб перешкоджати зростанню кількості випадків коронавірусної хвороби", — сказав він.

Читайте також: Епідзонування України: чотири регіони в "червоній" зоні, 10 - у "помаранчевій", у восьми - перевищено рівень госпіталізації, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Автор: Анастасія Потіха
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Локдаун могут ввести в случае угрозы коллапса медсистемы, чтобы этого не произошло, ввели адаптивный карантин, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5557 Локдаун могут ввести в случае угрозы коллапса медсистемы, чтобы этого не произошло, ввели адаптивный карантин, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8391
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12.03.2021 11:37 Відповісти
Локдаун могут ввести в случае угрозы коллапса медсистемы, чтобы этого не произошло, ввели адаптивный карантин, - Ляшко - С 10 марта планируем выйти на динамику до 20 тыс. прививаний в сутки, - Ляшко

Главный санврач: Медицинские маски не защищают от коронавируса
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12.03.2021 11:39 Відповісти
Где штрафы за маски,почему работает буковель?
Из за того что кто то не хочет делать свою работу-всем придётся сидеть без работы...кретины и мрази,у меня просто нет других слов!
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12.03.2021 11:41 Відповісти
Локдаун можуть ввести в разі загрози колапсу медсистеми, щоб цього не сталося, ввели адаптивний карантин, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7937Локдаун можуть ввести в разі загрози колапсу медсистеми, щоб цього не сталося, ввели адаптивний карантин, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6570Локдаун можуть ввести в разі загрози колапсу медсистеми, щоб цього не сталося, ввели адаптивний карантин, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6570 Локдаун можуть ввести в разі загрози колапсу медсистеми, щоб цього не сталося, ввели адаптивний карантин, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1275
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12.03.2021 11:44 Відповісти
Скажите, а после карантина дадут путевки в санаторий для лечения алкоголизма и ожирения?*** Локдаун можуть ввести в разі загрози колапсу медсистеми, щоб цього не сталося, ввели адаптивний карантин, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4182 Наступило время, когда запах спирта на собеседовании вызывает доверие и уважение.*** Локдаун можуть ввести в разі загрози колапсу медсистеми, щоб цього не сталося, ввели адаптивний карантин, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4182
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12.03.2021 11:46 Відповісти
Адаптивний карантин ефективний, коли є контроль:від носіння масок до збільшення кількості громадського транспорту.
А в нас суцільна профанація.
Тому нічого доброго нас не чекає.
Низи не хотять дотримуватися правил, верхи не можуть забезпечити примус і контроль
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12.03.2021 12:20 Відповісти
Якщо такі темпи вакцинації, то в Україні грозить сплошний локдаун, одним словом п.........
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12.03.2021 12:26 Відповісти
Для початку хотя би всі школи перевили на дистанційку, користь була би більша від усіх їхніх запроваджених мір. Значна кількість дітей хворіє які розносять хворобу серед дорослих батьків, дідусь, бабусь - а ті потім в своїх робочих коллективах. І пішло, поїхало.
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12.03.2021 12:35 Відповісти
 
 