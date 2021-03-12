Локдаун можуть ввести в разі загрози колапсу медсистеми, щоб цього не сталося, ввели адаптивний карантин, - Ляшко

В Україні ввели адаптивний карантин, щоб уникнути локдауну, проте в разі загрози колапсу медсистеми локдаун все ж можуть ввести.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Якщо буде загроза колапсу системи охорони здоров'я, я, як головний санітарний лікар, звертатимусь до уряду про введення жорсткого карантину на території всієї України. Сьогодні для того, щоб цього не сталося, ми ввели адаптивний карантин", — сказав він.

Ляшко пояснив, як працює поділ на зони карантину.

"Говоримо про помаранчевий рівень небезпеки — це сигнал, що область найближчим часом може перейти в червоний рівень і може бути загроза функціонуванню бізнесу, економіки, системи охорони здоров'я. Кожен повинен подумати: що він може зробити на даному конкретному місці для того, щоб перешкоджати зростанню кількості випадків коронавірусної хвороби", — сказав він.

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