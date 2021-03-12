Водій маршрутки у стані алкогольного сп'яніння потрапив у ДТП в Києві, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж
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Патрульні склали адмінматеріали на нетверезого водія автобуса і лікаря, який допустив його до роботи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.
"Учора патрульних викликали на вулицю Івана Виговського, де сталася ДТП з маршрутним транспортним засобом. Учасники автопригоди встигли скасовувати виклик та зазначили, що викликали поліцію поспіхом та не мають претензій одне до одного. Однак патрульні виявили у водія автобуса "Богдан" ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти освідування, результат - 0,56 проміле. У такому стані він здійснював перевезення пасажирів", - йдеться в повідомленні.
Патрульні повідомили про подію колег з відділу безпеки дорожнього руху, а ті з'ясували, що згідно з наявними документами, водій уранці пройшов огляд лікаря. Тож патрульні відділу приїхали на базу перевізника та склали на лікарку матеріали за ч. 1 ст. 129 (Допуск до керування водіїв, які перебувають у стані сп'яніння) КУпАП.
На водія склали протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.
Про подію інформують Департамент транспортної інфраструктури та Державну службу України з безпеки на транспорті.
Фото: патрульна поліція / Facebook
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