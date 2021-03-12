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Водій маршрутки у стані алкогольного сп'яніння потрапив у ДТП в Києві, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

Патрульні склали адмінматеріали на нетверезого водія автобуса і лікаря, який допустив його до роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.

"Учора патрульних викликали на вулицю Івана Виговського, де сталася ДТП з маршрутним транспортним засобом. Учасники автопригоди встигли скасовувати виклик та зазначили, що викликали поліцію поспіхом та не мають претензій одне до одного. Однак патрульні виявили у водія автобуса "Богдан" ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти освідування, результат - 0,56 проміле. У такому стані він здійснював перевезення пасажирів", - йдеться в повідомленні.

Патрульні повідомили про подію колег з відділу безпеки дорожнього руху, а ті з'ясували, що згідно з наявними документами, водій уранці пройшов огляд лікаря. Тож патрульні відділу приїхали на базу перевізника та склали на лікарку матеріали за ч. 1 ст. 129 (Допуск до керування водіїв, які перебувають у стані сп'яніння) КУпАП.

На водія склали протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.

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Про подію інформують Департамент транспортної інфраструктури та Державну службу України з безпеки на транспорті.

Водій маршрутки у стані алкогольного спяніння потрапив у ДТП в Києві, - патрульна поліція 01
Водій маршрутки у стані алкогольного спяніння потрапив у ДТП в Києві, - патрульна поліція 02
Водій маршрутки у стані алкогольного спяніння потрапив у ДТП в Києві, - патрульна поліція 03
Фото: патрульна поліція / Facebook

Водій маршрутки у стані алкогольного спяніння потрапив у ДТП в Києві, - патрульна поліція 04

Автор: Наталя Джума
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да ничего страшного. пойдет в другой автопарк и будет работать.
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12.03.2021 11:51 Відповісти
коррупционеров тоже ловят каждый день , а они по прежнему работают.
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12.03.2021 11:52 Відповісти
перегарс... сейчас антонина повысит штрафы....
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12.03.2021 11:52 Відповісти
то, что миллиарды крадут - это не преступление, а то, что два мужика мирно разошлись - это страшное преступление... все больше и больше полициизируемо-цементизирующе-дебилизируемая Украина рвется к светлому будущему...
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12.03.2021 11:58 Відповісти
Водитель маршрутки в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП в Киеве, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 7511
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12.03.2021 12:00 Відповісти
а врача за что? Шофер мог по дороге выпить
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12.03.2021 12:12 Відповісти
шофэр значит сдал врача, сказал что употреблял до работы
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12.03.2021 12:50 Відповісти
Сьогодні день молоді в Замбії, тому є привід відмічати.
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12.03.2021 12:24 Відповісти
Чим жорсткіші покарання ми вводимо за пияцтво за кермом,тим більше п"яних на дорогах.Тоді питання - чи не перегнули ми палку в цій боротьбі і вона тріснула,чи не зірвали різьбу,закручуючи гайку тверезості?
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12.03.2021 12:42 Відповісти
Вы не поняли-этА же Маршрутчик...
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12.03.2021 13:19 Відповісти
 
 