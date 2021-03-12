Водій маршрутки у стані алкогольного сп'яніння потрапив у ДТП в Києві, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж

Патрульні склали адмінматеріали на нетверезого водія автобуса і лікаря, який допустив його до роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.

"Учора патрульних викликали на вулицю Івана Виговського, де сталася ДТП з маршрутним транспортним засобом. Учасники автопригоди встигли скасовувати виклик та зазначили, що викликали поліцію поспіхом та не мають претензій одне до одного. Однак патрульні виявили у водія автобуса "Богдан" ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти освідування, результат - 0,56 проміле. У такому стані він здійснював перевезення пасажирів", - йдеться в повідомленні.

Патрульні повідомили про подію колег з відділу безпеки дорожнього руху, а ті з'ясували, що згідно з наявними документами, водій уранці пройшов огляд лікаря. Тож патрульні відділу приїхали на базу перевізника та склали на лікарку матеріали за ч. 1 ст. 129 (Допуск до керування водіїв, які перебувають у стані сп'яніння) КУпАП.

На водія склали протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.

Дивіться також: На Львівщині п'яний водій стріляв у патрульних з мисливської рушниці. ФОТО

Про подію інформують Департамент транспортної інфраструктури та Державну службу України з безпеки на транспорті.







Фото: патрульна поліція / Facebook