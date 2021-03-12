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Новини Події
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пожежа (3750) Олексій Чернишов (120) надзвичайна ситуація (28)

Вимагаю посилити відповідальність місцевої влади за дотримання пожежної безпеки. У разі надзвичайної ситуації - будуть гучні кримінальні справи, - Чернишов

Новини Цензор.НЕТ Події

Вимагаю посилити відповідальність місцевої влади за дотримання пожежної безпеки. У разі надзвичайної ситуації - будуть гучні кримінальні справи, - Чернишов

Регіони повинні терміново завершити підготовку з протидії надзвичайним ситуаціям у весняно-літній період.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, пише Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що щойно провів засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Пріоритетним завданням є ефективна підготовка всіх регіонів до протидії надзвичайним ситуаціям весняно-літнього періоду. З цією метою будуть проведені перевірки щодо готовності сил і засобів до швидкого реагування.

"Я вимагаю підсилення відповідальності місцевої влади за неналежне дотримання протипожежної безпеки. Запевняю, що у разі надзвичайних подій, які призводять до людських жертв чи матеріальних втрат – будуть гучні кримінальні справи. Всі відповідальні – понесуть покарання", - додав він.

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Крім цього він зазначив, що під час засідання Комісії розглянули стан підготовки місць масового відпочинку на водних об’єктах України, а також обговорили питання забезпечення потреб населення та галузей економіки водними ресурсами у разі настання маловоддя..

"Мінрегіон у межах своєї компетенції контролюватиме встановлені режими роботи водосховищ і водогосподарських систем. У разі виникнення дефіциту води будуть вжиті всі необхідні заходи щодо раціонального використання ресурсів. Пріоритет буде надаватися використанню води для питних і побутових потреб населення", - написав Чернишов.

Автор: Анастасія Потіха
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да хоть бы одно дело довели до суда и до реального срока.....
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12.03.2021 11:56 Відповісти
Я требую... (с) И шо? И все!

Стесняюсь спросить а громкие - это какие?
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12.03.2021 12:09 Відповісти
У нас наркоман терроризирует дом. И хоть бы что. Незаконные подключения в обход счетчика, задымления, МЧС, десятки жалоб в полицию, суды, судебные исполнители... Плевать. Ничего не работает, кроме наркомана. Один наркоман положил на лопатки всю систему. Я, конечно, могу предположить, что система харчуется с наркоманов. Но это же почти ересь. Как я могу не верить аваковым и геращенкам по поводу их искренности в желании искоренить преступность. Государство парализовано. А то, что еще осталось хоть в каком-то рабочем состоянии, работает против государства. А значит, пожары будут продолжаться. А наркоманы плодиться и чувствовать себя хозяевами жизни.
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12.03.2021 12:11 Відповісти
Гляньте на любий двір багатоповерхівки. Там пішоходу ніде пройти- суцільна парковка. Туди ніяка пожарка не заїде.
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12.03.2021 12:16 Відповісти
 
 