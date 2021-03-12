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Конкурс з визначення приватного інвестора для будівництва дороги на Краковець оголосять найближчим часом, - "Укравтодор"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Конкурс з визначення приватного інвестора для будівництва дороги на Краковець оголосять найближчим часом, -

Найближчим часом "Укравтодор" оголосить конкурс для визначення приватного інвестора, який будуватиме дорогу "Краковець - Броди - Рівне".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на Facebook-сторінці Державного агентства автомобільних доріг.

Підписання меморандуму між "Укравтодором" і компанією "Автомагістраль-Південь" відкрило таку можливість.

Так, згідно з меморандумом, "Автомагістраль-Південь" за свій рахунок здійснить підготовку пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства. Зокрема, мова про розробку техніко-економічного обґрунтування реалізації проєкту.

"Підписання Меморандуму дозволить нам вже найближчим часом оголосити відкритий конкурс з відбору приватного інвестора для будівництва маршруту Краковець — Броди — Рівне. Це має бути сучасна дорога європейського рівня, яка сполучатиме столицю України з найбільшими містами Європи", - повідомив глава "Укравтодору" Олександр Кубрак.

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У цьому році в рамках програми "Велике будівництво" буде проведено відкритий міжнародний тендер відповідно до правил і принципів МФО в рамках співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком. Обхід Львова разом з новозбудованої дорогою Краковець - Броди - Рівне створять новий транспортний коридор міжнародного значення.

Нагадаємо, Kyiv School of Economics напередодні опублікувала дослідження "Оцінка економічних ефектів програми" Велике будівництво "в 2020-2023 роках". За підрахунками експертів, сумарно за 2020-21 рр. дорожнє будівництво принесе 2,2% зростання ВВП країни. А інвестиції в інфраструктуру в кризовий період пандемії економісти називають одним з рецептів виходу з тієї ж кризи.

Автор: Анастасія Потіха
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На карте дорогу покажите, а то вдруг там уже дорога имеется, да еще и после ремонта...
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12.03.2021 12:13 Відповісти
Тут буде Бєня впєрєді планєти всєй.
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12.03.2021 12:13 Відповісти
инБєнястор...... Конкурс по определению частного инвестора для строительства дороги на Краковец объявят в ближайшее время, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 1667
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12.03.2021 12:23 Відповісти
и как всегда победит какой нибудь хрен у которого нету даже лопаты. а потом переполовинит деньги и намет западенцев проложить дорогу за те деньги что останутся...
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12.03.2021 12:18 Відповісти
Зебилы собрались строить дороги, которые уже существуют в хорошем состоянии.
Белый шум для отвлечения от вакцинации и вагнергейта.
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12.03.2021 12:45 Відповісти
 
 