За добу в Києві через COVID-19 померли 23 людини, одужали - 428, виявили 896 нових випадків, - Кличко

За добу в Києві зафіксовано 896 нових випадків захворювання на коронавірус (загалом 144 910).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

Так, захворіли 505 жінок віком від 18 до 99 років, 350 чоловіків віком від 18 до 89 років, 22 дівчинки від 2 до 17 років і 19 хлопчиків від 4 до 17 років. Захворів також 21 медик.

Також зафіксовано 23 летальні випадки від вірусу (всього 2857). За добу було госпіталізовано 129 пацієнтів, 428 жителів Києва подолали коронавірус (всього 97 648)

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (188), Печерському (94) та Дарницькому (91) районах.

Також Кличко додав, що збільшується кількість госпіталізованих.

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Так, до лікарень столиці минулої доби було госпіталізовано 129 пацієнтів. З підозрою на коронавірус - 292 пацієнти. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

"Як бачимо, збільшується кількість госпіталізованих пацієнтів. Сьогодні в лікарнях столиці - найбільша кількість хворих на коронавірус від початку пандемії. Особливо тих, хто перебуває у важкому стані і потребує кисневої підтримки. Це тривожна тенденція", - підкреслив Кличко.

Всього в стаціонарах медичних закладів столиці сьогодні лікуються 2548 хворих на коронавірус. З них 14 дітей. 1689 пацієнтів - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1978 осіб. На апаратах ШВЛ - 38 хворих.

Заповнено ліжок у комунальних медзакладах сьогодні - 57%.