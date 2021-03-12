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Держприкордонслужба (4361) кордон (3132) ліки (729) наркотики (1350)

Список ліків, заборонених до переправлення через кордон, розширився, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Список ліків, заборонених до переправлення через кордон, розширився, - Держприкордонслужба

Днями Кабмін вніс зміни до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770. У результаті цих змін перелік медичних препаратів, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів значно розширився.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Це означає, що перевезення через державний кордон цих категорій медпрепаратів, які містять наркотичні та психотропні речовини, також будуть регламентуватися та при виявленні вилучатися на державному кордоні", - йдеться в повідомленні.

З детальним списком можна ознайомитися за посиланням.

Державна прикордонна служба просить громадян звернути увагу на такі зміни і детально ознайомитися зі списком цих препаратів, щоб не мати зайвого клопоту під час перетину кордону.

Зазначається, що за два місяці цього року в пунктах пропуску на державному кордоні співробітники Держприкордонслужби вилучили майже 33 кілограми наркотичних речовин, а також препаратів, що володіють наркотичною або психотропною дією.

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Автор: Наталя Джума
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на чем же верховная рада сидеть будет ???
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12.03.2021 12:23 Відповісти
кока на ноздрю там е?
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12.03.2021 12:26 Відповісти
корвалол-всьо?
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12.03.2021 12:28 Відповісти
пересушеный валокардин - ето от всего...
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12.03.2021 12:34 Відповісти
Страшно стало Фарм мафии , что лекарства пройдут экспертизу за рубежом и определиться
НЕДОСТАЧА ЛЕЧАЩИХ ВЕЩЕСТВ 😀😀😀
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12.03.2021 12:32 Відповісти
мусора делят нпркорынок
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12.03.2021 12:39 Відповісти
Все это называется мировой железный занавес или торговля раб силой на уровне Государств. Миллионы Украинцев сидят на психотропных препаратах без которых не могут сесть даже в самолет. С ковидными паспортами, прививками от которых через год отвалятся почки, теперь без необходимых лекарств - люди не смогут выехать никуда. Число 666 написанное в Библии уже внедряется полным ходом:
16 И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их,
17 и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его.
18 Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть.
(Откр.13:16-18)
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12.03.2021 13:04 Відповісти
 
 