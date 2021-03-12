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Київ (13832) Кличко (2814) негода (688)

Негода в Києві: Кличко просить керівників підприємств і організацій столиці скоротити робочий день для співробітників

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

Негода в Києві: Кличко просить керівників підприємств і організацій столиці скоротити робочий день для співробітників

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до керівників підприємств та організацій столиці скоротити в п'ятницю робочий день через негоду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час онлайн-брифінгу.

"Хочу звернути вашу увагу, що за прогнозами синоптиків сьогодні в Києві очікується різке погіршення погодних умов - сильний вітер, зниження температури, можливий снігопад ... Я звертаюся до керівників підприємств та організацій: по можливості, зробіть для співробітників сьогодні короткий робочий день, щоб на дорогах не було великих пробок і, щоб розвести в часі навантаження на громадський транспорт столиці, в роботі якого можуть бути перебої зчерез негоду", - сказав Кличко.

Також він попросив киян, у яких немає гострої необхідності їхати в місто, залишатися вдома.

Також читайте: Головний державний прапор у Києві приспустили через вітер, - КМДА

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Непогода в Киеве: Кличко просит руководителей предприятий и организаций столицы сократить рабочий день для сотрудников - Цензор.НЕТ 8976
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12.03.2021 12:36
+2
Техаский ветер и морозы вдарили Непогода в Киеве: Кличко просит руководителей предприятий и организаций столицы сократить рабочий день для сотрудников - Цензор.НЕТ 2076
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12.03.2021 12:39
+2
Власть в Украине захватил Левочкин,так что не парьтесь Чуваки..поздно СПИТЕ...,Зелемойским прювет .... Непогода в Киеве: Кличко просит руководителей предприятий и организаций столицы сократить рабочий день для сотрудников - Цензор.НЕТ 1273
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12.03.2021 12:41
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семьи Педалик кормить будет? Кого можно было и так сократили, да на удаленку отправили
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12.03.2021 12:30 Відповісти
Катаклізьма.
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12.03.2021 12:33 Відповісти
Непогода в Киеве: Кличко просит руководителей предприятий и организаций столицы сократить рабочий день для сотрудников - Цензор.НЕТ 8976
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12.03.2021 12:36 Відповісти
киев город паразит, жаль его ветром из чернобыля не продуло хорошенько,
увы, теперь эта клоака грабит всю Украину
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12.03.2021 12:37 Відповісти
Педаля, башляй метеорологам, чтобы они правильную погоду объявляли. Непогода в Киеве: Кличко просит руководителей предприятий и организаций столицы сократить рабочий день для сотрудников - Цензор.НЕТ 7546
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12.03.2021 12:37 Відповісти
Техаский ветер и морозы вдарили Непогода в Киеве: Кличко просит руководителей предприятий и организаций столицы сократить рабочий день для сотрудников - Цензор.НЕТ 2076
показати весь коментар
12.03.2021 12:39 Відповісти
Власть в Украине захватил Левочкин,так что не парьтесь Чуваки..поздно СПИТЕ...,Зелемойским прювет .... Непогода в Киеве: Кличко просит руководителей предприятий и организаций столицы сократить рабочий день для сотрудников - Цензор.НЕТ 1273
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12.03.2021 12:41 Відповісти
Опять Лёвочкин ? Непотопляемый, однако.
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12.03.2021 13:11 Відповісти
не, ну погода и вправду паскудиссимо Непогода в Киеве: Кличко просит руководителей предприятий и организаций столицы сократить рабочий день для сотрудников - Цензор.НЕТ 5590
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12.03.2021 12:42 Відповісти
Непогода в Киеве: Кличко просит руководителей предприятий и организаций столицы сократить рабочий день для сотрудников - Цензор.НЕТ 3088 походу Педалик уже курнул и испугался снега, который может выпасть внезапно Непогода в Киеве: Кличко просит руководителей предприятий и организаций столицы сократить рабочий день для сотрудников - Цензор.НЕТ 9634

Холодно разве что для тех, кто работает на улице, а так погода как погода
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12.03.2021 12:43 Відповісти
у природы нет плохой погоды...
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12.03.2021 12:47 Відповісти
Шоковый терапевт и реформатор Польши Лешек Бальцерович работавший в Украине в 2016 году,дал обширное интервью западным СМИ... Непогода в Киеве: Кличко просит руководителей предприятий и организаций столицы сократить рабочий день для сотрудников - Цензор.НЕТ 9624Мавзолейным лучше не смотреть и не слушать настоящего реформатора ,вам крысам тупорылым Шариковым такое непонятно будет от слова НИКОГДА......ваше взять и поделить засуньте Путлеру в дупу Непогода в Киеве: Кличко просит руководителей предприятий и организаций столицы сократить рабочий день для сотрудников - Цензор.НЕТ 3083
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12.03.2021 12:48 Відповісти
Как же так,в стране все есть,а народу не хрен ЕСТЬ...,Семен Слепаков прав...
ЕСТЬ...все,но нет ничего... Негода в Києві: Кличко просить керівників підприємств і організацій столиці скоротити робочий день для співробітників - Цензор.НЕТ 4898 Негода в Києві: Кличко просить керівників підприємств і організацій столиці скоротити робочий день для співробітників - Цензор.НЕТ 4898
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12.03.2021 12:56 Відповісти
Полгода плохая погода, полгода совсем никуда...(с)
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12.03.2021 14:18 Відповісти
 
 